Топ-100 лучших игроков мира 2017 года от FourFourTwo: часть 1

Издание FourFourTwo начало публиковать рейтинг лучших игроков текущего года. Вот как выглядит его последняя двадцатка.

100. Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд)

99. Адриан Рабьо (ПСЖ)

98. Эдин Джеко ("Рома")

97. Самюэль Умтити ("Барселона")

96. Роберто Фирмино ("Ливерпуль")

95. Марко Асенсио ("Реал")

94. Хави Мартинес ("Бавария")

93. Рафаэль Варан ("Реал")

92. Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед")

91. Тома Лемар ("Монако")

90. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан")

89. Карим Бензема ("Реал")

88. Томас Мюллер ("Бавария")

87. Иван Ракитич ("Барселона")

86. Сеск Фабрегас ("Челси")

85. Филипе Луис ("Атлетико")

84. Самир Ханданович ("Интер")

83. Деле Алли ("Тоттенхэм")

82. Набиль Фекир ("Лион")

81. Александр Ляказетт ("Лион"/"Арсенал")

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