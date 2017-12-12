Топ-100 лучших игроков мира 2017 года от FourFourTwo: часть 1

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Топ-100 лучших игроков мира 2017 года от FourFourTwo: часть 1Издание FourFourTwo начало публиковать рейтинг лучших игроков текущего года. Вот как  выглядит его последняя двадцатка.

100. Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд)

99. Адриан Рабьо (ПСЖ)

98. Эдин Джеко ("Рома")

97. Самюэль Умтити ("Барселона")

96. Роберто Фирмино ("Ливерпуль")

95. Марко Асенсио ("Реал")

94. Хави Мартинес ("Бавария")

93. Рафаэль Варан ("Реал")

92. Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед")

91. Тома Лемар ("Монако")

90. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан")

89. Карим Бензема ("Реал")

88. Томас Мюллер ("Бавария")

87. Иван Ракитич ("Барселона")

86. Сеск Фабрегас ("Челси")

85. Филипе Луис ("Атлетико")

84. Самир Ханданович ("Интер")

83. Деле Алли ("Тоттенхэм")

82. Набиль Фекир ("Лион")

81. Александр Ляказетт ("Лион"/"Арсенал")

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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