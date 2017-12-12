Топ-100 лучших игроков мира 2017 года от FourFourTwo: часть 2

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Топ-100 лучших игроков мира 2017 года от FourFourTwo: часть 2Издание FourFourTwo начало публиковать рейтинг лучших игроков текущего года. Вот кто расположился на местах с 61-го по 80-е.

80. Никлас Зюле ("Хоффенхайм"/"Бавария")

79. Коке ("Атлетико")

78. Джорджио Кьеллинни ("Ювентус")

77. Артуро Видаль ("Бавария")

76. Тиаго Силва (ПСЖ)

75. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

74. Эмиль Форсберг ("РБ Лейпциг")

73. Фернандиньо ("Манчестер Сити")

72. Алекс Сандро ("Ювентус")

71. Уго Льорис ("Тоттенхэм")

70. Садио Мане ("Ливерпуль")

69. Давид Алаба ("Бавария")

68. Ян Вертонген ("Тоттенхэм")

67. Жорди Альба ("Барселона")

66. Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм")

65. Лерой Сане ("Манчестер Сити")

64. Наби Кейта ("РБ Лейпциг")

63. Дани Алвес ("Ювентус"/ПСЖ)

62. Жоржиньо ("Наполи")

61. Альваро Мората ("Реал"/"Челси")

Не пропустите: топ-100 лучших игроков мира 2017 года от FourFourTwo: часть 1. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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