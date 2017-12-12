Топ-100 лучших игроков мира 2017 года от FourFourTwo: часть 2

Издание FourFourTwo начало публиковать рейтинг лучших игроков текущего года. Вот кто расположился на местах с 61-го по 80-е.

80. Никлас Зюле ("Хоффенхайм"/"Бавария")

79. Коке ("Атлетико")

78. Джорджио Кьеллинни ("Ювентус")

77. Артуро Видаль ("Бавария")

76. Тиаго Силва (ПСЖ)

75. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

74. Эмиль Форсберг ("РБ Лейпциг")

73. Фернандиньо ("Манчестер Сити")

72. Алекс Сандро ("Ювентус")

71. Уго Льорис ("Тоттенхэм")

70. Садио Мане ("Ливерпуль")

69. Давид Алаба ("Бавария")

68. Ян Вертонген ("Тоттенхэм")

67. Жорди Альба ("Барселона")

66. Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм")

65. Лерой Сане ("Манчестер Сити")

64. Наби Кейта ("РБ Лейпциг")

63. Дани Алвес ("Ювентус"/ПСЖ)

62. Жоржиньо ("Наполи")

61. Альваро Мората ("Реал"/"Челси")

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