Топ-100 лучших игроков мира 2017 года от FourFourTwo: часть 3
Издание FourFourTwo начало публиковать рейтинг лучших игроков текущего года. Вот кто расположился на местах с 41-го по 60-е.
60. Гарет Бэйл ("Реал")
59. Эдерсон ("Бенфика"/"Манчестер Сити")
58. Дани Карвахаль ("Реал")
57. Диего Годин ("Атлетико")
56. Джошуа Киммих ("Бавария")
55. Кейлор Навас ("Реал")
54. Марек Хамшик ("Наполи")
53. Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан")
52. Миралем Пьянич ("Ювентус")
51. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг")
50. Ромелу Лукаку ("Эвертон"/"Манчестер Юнайтед")
49. Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм")
48. Лоренцо Инсинье ("Наполи")
47. Мануэль Нойер ("Бавария")
46. Радамель Фалькао ("Монако")
45. Матс Хуммельс ("Бавария")
44. Калиду Кулибали ("Наполи")
43. Андрес Иньеста ("Барселона")
42. Арьен Роббен ("Бавария")
41. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")
Не пропустите: топ-100 лучших игроков мира 2017 года от FourFourTwo: часть 2. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|16
|46
|2
|Манчестер Юнайтед
|16
|35
|3
|Челси
|17
|35
|4
|Бернли
|17
|31
|5
|Ливерпуль
|16
|30
|6
|Арсенал Лондон
|16
|29
|7
|Тоттенхэм
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|17
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|17
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11