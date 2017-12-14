Топ-100 лучших игроков мира 2017 года от FourFourTwo: часть 4

Издание FourFourTwo начало публиковать рейтинг лучших игроков текущего года. Вот кто расположился на местах с 21-го по 40-е.

40. Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль")

39. Сесар Аспиликуэта ("Челси")

38. Раджа Наингголан ("Рома")

37. Жерар Пике ("Барселона")

36. Габриэл Жезус ("Манчестер Сити")

35. Алексис Санчес ("Арсенал")

34. Тьяго Алькантара ("Бавария")

33. Каземиро ("Реал")

32. Мохамед Салах ("Рома"/"Ливерпуль")

31. Марко Верратти (ПСЖ)

30. Марсело ("Реал")

29. Луис Суарес ("Барселона")

28. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

27. Тибо Куртуа ("Челси")

26. Килиан Мбаппе ("Монако"/ПСЖ)

25. Давид Силва ("Манчестер Сити")

24. Серхио Бускетс ("Барселона")

23. Тони Кроос ("Реал")

22. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

21. Иско ("Реал")

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