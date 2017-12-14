Топ-100 лучших игроков мира 2017 года от FourFourTwo: часть 4

Теги искотони кроосдавид де хеа

Топ-100 лучших игроков мира 2017 года от FourFourTwo: часть 4Издание FourFourTwo начало публиковать рейтинг лучших игроков текущего года. Вот кто расположился на местах с 21-го по 40-е.

40. Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль")

39. Сесар Аспиликуэта ("Челси")

38. Раджа Наингголан ("Рома")

37. Жерар Пике ("Барселона")

36. Габриэл Жезус ("Манчестер Сити")

35. Алексис Санчес ("Арсенал")

34. Тьяго Алькантара ("Бавария")

33. Каземиро ("Реал")

32. Мохамед Салах ("Рома"/"Ливерпуль")

31. Марко Верратти (ПСЖ)

30. Марсело ("Реал")

29. Луис Суарес ("Барселона")

28. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

27. Тибо Куртуа ("Челси")

26. Килиан Мбаппе ("Монако"/ПСЖ)

25. Давид Силва ("Манчестер Сити")

24. Серхио Бускетс ("Барселона")

23. Тони Кроос ("Реал")

22. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

21. Иско ("Реал")

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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