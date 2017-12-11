Топ-11 игроков, никогда не выигрывавших Лигу Чемпионов
Среди игроков, никогда не выигрывавших Лигу Чемпионов, найдется немало футболистов, которые за свою карьеру заслуживали поднять над головой "ушастого". Вот наиболее достойные из них.
Вратарь - ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН
Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Парма", "Ювентус"
Статистика выступлений в ЛЧ: 113 матчей, 106 пропущенных мячей
Наивысший результат в ЛЧ: финал в сезонах 2002/2003, 2014/2015, 2016/2017
Правый защитник - ЛИЛИАН ТЮРАМ
Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Монако", "Парма", "Ювентус", "Барселона"
Статистика выступлений в ЛЧ: 69 матчей, 1 забитый мяч
Наивысший результат в ЛЧ: финал в сезоне 2002/2003
Центральный защитник - ЛОРАН БЛАН
Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Манчестер Юнайтед"
Статистика выступлений в ЛЧ: 22 матча, 3 забитых мяча
Наивысший результат в ЛЧ: полуфинал в сезоне 2001/2002
Центральный защитник - ФАБИО КАННАВАРО
Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Парма", "Интер", "Ювентус", "Реал"
Статистика выступлений в ЛЧ: 62 матча, 2 забитых мяча, 1 результативная передача
Наивысший результат в ЛЧ: финал в сезоне 2002/2003
Левый защитник - ДЖАНЛУКА ДЗАМБРОТТА
Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Ювентус", "Барселона", "Милан"
Статистика выступлений в ЛЧ: 71 матч, 5 результативных передач
Наивысший результат в ЛЧ: финал в сезоне 2002/2003
Опорный полузащитник - ЛОТАР МАТТЕУС
Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Бавария"
Статистика выступлений в ЛЧ: 30 матчей
Наивысший результат в ЛЧ: финал в сезоне 1998/1999
Центральный полузащитник - МИХАЭЛЬ БАЛЛАК
Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Кайзерслаутерн", "Байер", "Бавария", "Челси"
Статистика выступлений в ЛЧ: 93 матча, 16 забитых мячей, 11 результативных передач
Наивысший результат в ЛЧ: финалы в сезоне 2001/2002, 2007/2008
Центральный полузащитник - ПАТРИК ВИЕЙРА
Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Арссенал", "Ювентус", "Интер"
Статистика выступлений в ЛЧ: 76 матчей, 3 забитых мяча, 6 результативных передач
Наивысший результат в ЛЧ: четвертьфиналы в сезоне 2000/2001, 2003/2004, 2005/2006
Плеймейкер - ПАВЕЛ НЕДВЕД
Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Спарта", "Лацио", "Ювентус"
Статистика выступлений в ЛЧ: 79 матчей, 15 забитых мячей, 9 результативных передач
Наивысший результат в ЛЧ: финал в сезоне 2002/2003
Форвард - ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ
Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед"
Статистика выступлений в ЛЧ: 120 матчей, 48 забитых мячей, 27 результативных передач
Наивысший результат в ЛЧ: полуфинал в сезоне 2009/2010
Форвард - РОНАЛДО
Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Интер", "Реал", "Милан"
Статистика выступлений в ЛЧ: 40 матчей, 14 забитых мячей, 7 результативных передач
Наивысший результат в ЛЧ: полуфинал в сезоне 2002/2003
Итоговая схема:
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