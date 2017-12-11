Топ-11 игроков, никогда не выигрывавших Лигу Чемпионов

Среди игроков, никогда не выигрывавших Лигу Чемпионов, найдется немало футболистов, которые за свою карьеру заслуживали поднять над головой "ушастого". Вот наиболее достойные из них.

Вратарь - ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН

Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Парма", "Ювентус"

Статистика выступлений в ЛЧ: 113 матчей, 106 пропущенных мячей

Наивысший результат в ЛЧ: финал в сезонах 2002/2003, 2014/2015, 2016/2017

Правый защитник - ЛИЛИАН ТЮРАМ

Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Монако", "Парма", "Ювентус", "Барселона"

Статистика выступлений в ЛЧ: 69 матчей, 1 забитый мяч

Наивысший результат в ЛЧ: финал в сезоне 2002/2003

Центральный защитник - ЛОРАН БЛАН

Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Манчестер Юнайтед"

Статистика выступлений в ЛЧ: 22 матча, 3 забитых мяча

Наивысший результат в ЛЧ: полуфинал в сезоне 2001/2002

Центральный защитник - ФАБИО КАННАВАРО

Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Парма", "Интер", "Ювентус", "Реал"

Статистика выступлений в ЛЧ: 62 матча, 2 забитых мяча, 1 результативная передача

Наивысший результат в ЛЧ: финал в сезоне 2002/2003

Левый защитник - ДЖАНЛУКА ДЗАМБРОТТА

Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Ювентус", "Барселона", "Милан"

Статистика выступлений в ЛЧ: 71 матч, 5 результативных передач

Наивысший результат в ЛЧ: финал в сезоне 2002/2003

Опорный полузащитник - ЛОТАР МАТТЕУС

Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Бавария"

Статистика выступлений в ЛЧ: 30 матчей

Наивысший результат в ЛЧ: финал в сезоне 1998/1999

Центральный полузащитник - МИХАЭЛЬ БАЛЛАК

Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Кайзерслаутерн", "Байер", "Бавария", "Челси"

Статистика выступлений в ЛЧ: 93 матча, 16 забитых мячей, 11 результативных передач

Наивысший результат в ЛЧ: финалы в сезоне 2001/2002, 2007/2008

Центральный полузащитник - ПАТРИК ВИЕЙРА

Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Арссенал", "Ювентус", "Интер"

Статистика выступлений в ЛЧ: 76 матчей, 3 забитых мяча, 6 результативных передач

Наивысший результат в ЛЧ: четвертьфиналы в сезоне 2000/2001, 2003/2004, 2005/2006

Плеймейкер - ПАВЕЛ НЕДВЕД

Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Спарта", "Лацио", "Ювентус"

Статистика выступлений в ЛЧ: 79 матчей, 15 забитых мячей, 9 результативных передач

Наивысший результат в ЛЧ: финал в сезоне 2002/2003

Форвард - ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ

Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед"

Статистика выступлений в ЛЧ: 120 матчей, 48 забитых мячей, 27 результативных передач

Наивысший результат в ЛЧ: полуфинал в сезоне 2009/2010

Форвард - РОНАЛДО

Клубы, за которые выступал в ЛЧ: "Интер", "Реал", "Милан"

Статистика выступлений в ЛЧ: 40 матчей, 14 забитых мячей, 7 результативных передач

Наивысший результат в ЛЧ: полуфинал в сезоне 2002/2003

Итоговая схема:

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