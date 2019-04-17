ТОП-12 футболистов, которые не смогли выиграть ни единого трофея на протяжении карьеры

Сегодня редакция Soccernews, при поддержке портала FourFourTwo, решила вспомнить 12 ярких футболистов, которые так и не смогли ничего выиграть.

Антонио Ди Натале

На протяжении нескольких лет Антонио Ди Натале был одним из ведущих игроков Серии "А". Дважды форвард становился лучшим бомбардиром лиги, а в 2010 году был признан футболистом года в Италии. К несчастью, он играл в составе "Удинезе" и никогда не доходил даже до финалов кубковых соревнований на протяжении клубной карьеры. Совсем другая история со сборной Италии. Антонио Ди Натале был частью национальной команды на Евро 2012, но в финале Италия проиграла испанцам со счетом 4:0.

Йылдырай Баштюрк

Турецкий полузащитник, родившийся в Германии, был невероятно близок к тому, чтобы собрать внушительную коллекцию медалей. Он был частью леверкузенского "Байера", который "почти все выиграл" в сезоне 2001/2002, но в итоге проиграл финал Кубка Германии, финал Лиги Чемпионов, а также за 2 тура до конца чемпионата упустил Серебряную Салатницу. Тогда же Баштюрк дошел до полуфинала Чемпионата Мира, но не пробился в главный матч, проиграв будущему чемпиону – Бразилии. Однако, матч за третье место турок выиграл, соответственно он хотя бы знает, как выглядят медали.

Мэттью Ле Тиссье

Это одна из самых знаменитых тайн в современной жизни: как определить лучшую форму Мэттью Ле Тиссье. В свои лучшие годы он был неплох – способный на вопиющие подвиги и дальние удары, которые помогли ему выиграть 3 награды "goal of the month". Чего бы он достиг, если бы вышел за пределы комфортной колыбельной под названием "Саутгемптон". В итоге, Тиссье всю жизнь болтался в середине таблицы, ам наибольшим достижением стал финал Кубка полноправного члена – английского турнира, который перестал существовать в 1992 году.

Сократес

Культовая икона Сократес наслаждался довольно выдающейся карьерой и коллекционировал медали регионального значения в запутанной бразильской системе лиг и кубков. Однако, несмотря на звездную международную карьеру и долгие периоды в "Коринтиасе" и "Ботафого", он никогда не выигрывал национальных или наднациональных трофеев. В 1983 году он был частью сборной Бразилии, которая проиграла Уругваю в финале Копа Америка.

Бернд Шнайдер

Шнайдер, по прозвищу "белый бразилец" был членом леверкузенского "Байера" на протяжении 10 лет. Он имел важное значение в продвижении немцев до финала Лиги Чемпионов в сезоне 2001/2002 – Шнайдер отдал больше голевых передач, чем любой другой игрок в течении турнира. После тройного разочарования настало еще и четвертое – летом Германия проиграла Бразилии в финале Чемпионата Мира. Очевидно, что, если бы Шнайдер был настоящим бразильцем, он выиграл бы намного больше.

Джермейн Дефо

Если Джермейн Дефо не выиграет трофеев в составе "Рейнджерс", или вдруг не уедет в один из сильнейших клубов Китая, его звездная карьера так и закончится без выигрыша трофея. Дефо является одним из лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги, но при этом он имеет лишь серебряные медали Суперкубка Англии. В 2008 году он покинул "Тоттенхэм" за неделю до того, как "шпоры" победили "Челси" в финале Кубка Лиги, а чуть позже не смог взять трофей Кубка Англии с "Портсмутом", так как был заигран за другой клуб.

Лен Шеклтон

Шеклтон, по прозвищу "принц футбольной клоунады", был форвардом-выпендрежником, который наслаждался длинной карьерой в "Ньюкасле" и "Сандерленде", постоянно находясь между двух огней. Он забил 6 голов в дебютном матче за "сорок", и был близок к выигрышу Первого дивизиона в сезоне 1949/50, когда "Сандерленду" не хватило балла, чтобы выиграть титул.

Стэн Коллимор

Когда Коллимор был в лучшей форме, игра против него превращалась в настоящий ад, однако англичанин так и не раскрыл свой потенциал полностью. Игра в "Ноттингеме" и "Ливерпуле" была вполне себе солидной, но, из-за постоянных околофутбольных проблем так и не удалось ничего выиграть. Ближе всего форвард подходил к трофею в 1996 году, когда "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии. Еще один клуб Стэна – "Лестер" – все же победил в Кубке Лиги в 2000 году, но форвард не имел принимать участие в этом турнире, так как уже был заигран за другой клуб.

Джонни Хейнс

"Лучший исполнитель пассов, которого я когда-либо видел", – так сказал Пеле об опорном форварде Джонни Хейнсе. Однако, бразильские футболисты часто выписывают банальные фразы в адрес тех, кто попадаются на их пути. На протяжении 18 год в "Фулхэм", Хейнс отметился 158 голами в 658 играх и стал первым англичанином, который зарабатывал 100 фунтов стерлингов в неделю, так как был еще и ключевым звеном национальной команды. После окончания карьеры игрока он уехал работать в Южную Африка, где помог клубу "Дурбан Сити" выиграть Национальную Футбольную Лигу "для белых". Это скорее отбросило тень на его репутацию, чем укрепило ее.

Лейтон Бейнс

Было время, когда Лейтон Бейнс считался самым "желаемым" левым защитником в английском футболе и славился своими точными кроссами. Как сообщается, "Манчестер Юнайтед" звал Бейнса к себе, но тот предпочел остаться в "Эвертоне". В 2009 он проиграл финал Кубка Англии ("Челси"). До этого также был финал Кубка Лиги и второе место Чемпионшипа еще с "Уиганом".

Джо Бейкер

Бейкер стал первым футболистом, который играл за Англию, при этом (до этого!) не играя в системе английских лиг (родился в Шотландии, родители из "Ливерпуля"). То стало возможно благодаря выдающимся успехам в сфере голов за "Хиберниан". Позже его пригласил "Торино", но Бейкер очень быстро вернулся на британские остова после серии скандалов, включающих довольно серьезную автомобильную аварию. Джо Бейкер был очень близок, чтобы войти в состав сборной Англии на победном Чемпионате Мира 1966, а также финишировал на втором месте Первого английского дивизиона вместе с "Ноттингем Форрест".

Клайв Аллен

В 80-ых – 90-ых годах Аллен провел весьма плодотворные сезоны в составах КПР, "Тоттенхэма" и "Вест Хэма". Интересно, что все эти команды базируются в Лондоне. Он был невероятно близок, чтобы дважды выиграть Кубок Англии. В 1982 году он помог "Рейнджерам" дойти до главного матча, но проиграл своему будущему клубу – "Тоттенхэму" – после переигровки. Через 5 лет Аллен забил 49 голов в составе "шпор", но они финишировали на третьем месте в лиге, проиграли "Арсеналу" в полуфинале Кубка Лиги, а позже упустил трофей Кубка Англии в дополнительное время финальной встречи против "Ковентри". Кстати, именно Аллен открыл счет в той встречи. Трофей был невероятно близок!

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.