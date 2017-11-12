Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"

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Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"Подводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг лучших игроков топ-5 первенств Старого Света по системе "гол+пас".

1. ЧИРО ИММОБИЛЕ

Клуб: "Лацио"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей (976 минут), 14 забитых мячей, 6 голевых передач - 20 очков

2. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Клуб: "Барселона"

Позиция: вингер

Статистика: 11 матчей (990 минут), 12 забитых мячей, 4 голевые передачи - 16 очков

3. ЭДИНСОН КАВАНИ

Клуб: ПСЖ

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей (918 минут), 13 забитых мячей, 2 голевых передачи - 15 очков

4. РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО

Клуб: "Монако"

Позиция: форвард

Статистика: 9 матчей (753 минуты), 13 забитых мячей, 1 голевая передача - 14 очков

5. НАБИЛЬ ФЕКИР

Клуб: "Лион"

Позиция: плеймейкер

Статистика: 11 матчей (900 минут), 11 забитых мячей, 3 голевые передачи - 14 очков

6. НЕЙМАР

Клуб: ПСЖ

Позиция: вингер

Статистика: 8 матчей (717 минут), 7 забитых мячей, 6 голевых передач - 13 очков

7. ПАУЛО ДИБАЛА

Клуб: "Ювентус"

Позиция: форвард

Статистика: 12 матчей (916 минут), 11 забитых мячей, 2 голевые передачи - 13 очков

8. ДРИС МЕРТЕНС

Клуб: "Наполи"

Позиция: форвард

Статистика: 12 матчей (996 минут), 10 забитых мячей, 3 голевые передачи - 13 очков

9. МАУРО ИКАРДИ

Клуб: "Интер"

Позиция: форвард

Статистика: 12 матчей (1064 минуты), 11 забитых мячей, 1 голевая передача - 12 очков

10. СЕРХИО АГУЭРО

Клуб: "Манчестер Сити"

Позиция: форвард

Статистика: 8 матчей (605 минут), 8 забитых мячей, 3 голевые передачи - 11 очков

11. ЛЕРОЙ САНЕ

Клуб: "Манчестер Сити"

Позиция: вингер

Статистика: 11 матчей (675 минут), 6 забитых мячей, 5 голевых передач - 11 очков

12. РОДРИГО МОРЕНО

Клуб: "Валенсия"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей (823 минуты), 7 забитых мячей, 4 голевые передачи - 11 очков

13. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ

Клуб: "Бавария"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей (920 минут), 11 забитых мячей, 0 голевых передач - 11 очков

14. МАРИАНО ДИАС

Клуб: "Лион"

Позиция: форвард

Статистика: 12 матчей (925 минут), 9 забитых мячей, 2 голевые передачи - 11 очков

15. ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ

Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей (985 минут), 10 забитых мячей, 1 голевая передача - 11 очков.

Не пропустите: лучшие бомбардиры топ-5 европейских лиг. | soccernews.ru

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Павел

Несправедливый счет А где Криштьяно Роналду? Он забил уж точно больше всех сукин сайт

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Ку

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А ТЫ УМНЫЙ козел ванючий

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