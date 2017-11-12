Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"
Подводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг лучших игроков топ-5 первенств Старого Света по системе "гол+пас".
1. ЧИРО ИММОБИЛЕ
Клуб: "Лацио"
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей (976 минут), 14 забитых мячей, 6 голевых передач - 20 очков
2. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Клуб: "Барселона"
Позиция: вингер
Статистика: 11 матчей (990 минут), 12 забитых мячей, 4 голевые передачи - 16 очков
3. ЭДИНСОН КАВАНИ
Клуб: ПСЖ
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей (918 минут), 13 забитых мячей, 2 голевых передачи - 15 очков
4. РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО
Клуб: "Монако"
Позиция: форвард
Статистика: 9 матчей (753 минуты), 13 забитых мячей, 1 голевая передача - 14 очков
5. НАБИЛЬ ФЕКИР
Клуб: "Лион"
Позиция: плеймейкер
Статистика: 11 матчей (900 минут), 11 забитых мячей, 3 голевые передачи - 14 очков
6. НЕЙМАР
Клуб: ПСЖ
Позиция: вингер
Статистика: 8 матчей (717 минут), 7 забитых мячей, 6 голевых передач - 13 очков
7. ПАУЛО ДИБАЛА
Клуб: "Ювентус"
Позиция: форвард
Статистика: 12 матчей (916 минут), 11 забитых мячей, 2 голевые передачи - 13 очков
8. ДРИС МЕРТЕНС
Клуб: "Наполи"
Позиция: форвард
Статистика: 12 матчей (996 минут), 10 забитых мячей, 3 голевые передачи - 13 очков
9. МАУРО ИКАРДИ
Клуб: "Интер"
Позиция: форвард
Статистика: 12 матчей (1064 минуты), 11 забитых мячей, 1 голевая передача - 12 очков
10. СЕРХИО АГУЭРО
Клуб: "Манчестер Сити"
Позиция: форвард
Статистика: 8 матчей (605 минут), 8 забитых мячей, 3 голевые передачи - 11 очков
11. ЛЕРОЙ САНЕ
Клуб: "Манчестер Сити"
Позиция: вингер
Статистика: 11 матчей (675 минут), 6 забитых мячей, 5 голевых передач - 11 очков
12. РОДРИГО МОРЕНО
Клуб: "Валенсия"
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей (823 минуты), 7 забитых мячей, 4 голевые передачи - 11 очков
13. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ
Клуб: "Бавария"
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей (920 минут), 11 забитых мячей, 0 голевых передач - 11 очков
14. МАРИАНО ДИАС
Клуб: "Лион"
Позиция: форвард
Статистика: 12 матчей (925 минут), 9 забитых мячей, 2 голевые передачи - 11 очков
15. ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ
Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей (985 минут), 10 забитых мячей, 1 голевая передача - 11 очков.
Не пропустите: лучшие бомбардиры топ-5 европейских лиг. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4