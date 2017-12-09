Топ-15 легендарных цитат от Моуринью

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью всегда славился своими эпатажными заявлениями. Лишь в последнее время португальский специалист несколько "сбавил обороты", став в меньшей степени обращать на себя внимание громкими высказываниями. Тем не менее, британскому изданию The Telegraph не составило особого труда составить рейтинг самых громких цитат наставника "красных дьяволов".

Став главным тренером "Челси" в первый раз

"Пожалуйста, не называйте меня высокомерным, потому что я говорю правду. Я - обладатель кубка чемпионов, я - не самоуверенный. Я думаю, что я - особенный".

Об Арсене Венгере

"Я думаю, что он - вуайерист. Он любит подсматривать за другими людьми. Есть некоторые парни, которые, находясь дома, используют большой телескоп, чтобы знать, что происходит в других семьях".

О фильме про себя

"Если бы о моей жизни снимали фильм, то я думаю, что сыграть меня должен был бы Джорджи Клуни. Он - фантастический актер, и моя жена считает, что он был бы идеальным кандидатом для этой роли".

О Рафаеле Бенитесе и его жене

"Я думаю, что эта леди должна заняться своим свободным временем, и если она позаботится о диете своего мужа, то у нее будет меньше времени для того, чтобы говорить".

Об Арсене Венгере

"Восемь лет без побед в чемпионате - это неудача. Он - специалист по неудачам. Если бы я демонстрировал такой результат в "Челси" на протяжении восьми лет, я бы ушел и никогда не вернулся".

О молодых игроках

"Молодые игроки подобны дыням. Только когда вы разрежете и попробуете дыню, вы на 100% будете уверены, что дыня - хорошая".

О давлении, которое оказывается в "Челси"

"Давление - птичий грипп. Я испытываю большое давление из-за проблем в Шотландии. Это не смешно, и я больше боюсь этого, чем футбол".

О своем соперничестве с Хосепом Гвардиолой

"Каждый раз, когда я играю против Пепа, я заканчиваю матч с 10 футболистами. Это должно стать уже каким-то правилом УЕФА".

О соперничестве с Хосепом Гвардиолой

"Когда вам нравится то, чем вы занимаетесь, вы не теряете волосы, а Гвардиола - лысый. Он не любит футбол".

О том, что может быть избит фанатами "Челси"

"Когда у них появится кто-то, кто выиграет четыре титула Премьер-Лиги для них, я стану номером два. Но на этот момент, Иуда является номером 1".

О победе "Челси" с Бенитесом в Лиге Европы

"Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Это было бы большим разочарованием для меня".

О затягивании времени игроками "Ньюкасла"

"Можно было бы также поставить корову в середине поля и гулять. А потом прекратить игру, потому что на поле оказалась корова".

Мальчику, подающему мячи на стадионе "Кристал Пэлас"

"Однажды кто-то ударит тебя".

О своем будущем в "Челси"

"Если клуб решит уволить меня, я стану миллионером и через пару месяцев найду себе новый клуб".

О "Челси" в 2015-м году

"Мы являемся маленькой лошадью. Лошадью, которая все еще нуждается в молоке и которой нужно научиться прыгать".

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