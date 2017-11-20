Топ-15 лучших команд Европы по реализации стандартных положений

Подводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг лучших команд топ-5 первенств Старого Света по реализации стандартных положений.

12-15. "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 8

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 4

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 1

12-15. "РБ ЛЕЙПЦИГ"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 8

После подач со штрафных ударов: 2

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 3

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 3

12-15. "БАВАРИЯ"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 8

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 2

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 3

12-15. "ГЕРТА"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 8

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 3

После вбрасываний аутов: 1

Пенальти: 1

6-11. "ХЕТАФЕ"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 9

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 4

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 2

6-11. "ШАЛЬКЕ"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 8

После подач со штрафных ударов: 1

Прямыми ударами со штрафных: 1

После подач с угловых ударов: 2

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 5

6-11. ПСЖ

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 9

После подач со штрафных ударов: 2

Прямыми ударами со штрафных: 2

После подач с угловых ударов: 2

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 3

6-11. "БОРУССИЯ" (ДОРТМУНД)

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 9

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 4

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 2

6-11. "РЕАЛ СОСЬЕДАД"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 9

После подач со штрафных ударов: 1

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 7

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 1

6-11. "БОРУССИЯ" (МЕНХЕНГЛАДБАХ)

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 9

После подач со штрафных ударов: 2

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 3

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 4

3-5. "УДИНЕЗЕ"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 10

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 1

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 6

3-5. "НАПОЛИ"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 10

После подач со штрафных ударов: 1

Прямыми ударами со штрафных: 1

После подач с угловых ударов: 4

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 4

3-5. "ИНТЕР"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 10

После подач со штрафных ударов: 2

Прямыми ударами со штрафных: 1

После подач с угловых ударов: 3

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 4

2. "МОНАКО"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 12

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 4

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 5

1. "ЛАЦИО"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 13

После подач со штрафных ударов: 2

Прямыми ударами со штрафных: 1

После подач с угловых ударов: 4

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 6

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