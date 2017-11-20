Топ-15 лучших команд Европы по реализации стандартных положений

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Топ-15 лучших команд Европы по реализации стандартных положенийПодводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг лучших команд топ-5 первенств Старого Света по реализации стандартных положений.

12-15. "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 8

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 4

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 1

12-15. "РБ ЛЕЙПЦИГ"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 8

После подач со штрафных ударов: 2

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 3

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 3

12-15. "БАВАРИЯ"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 8

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 2

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 3

12-15. "ГЕРТА"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 8

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 3

После вбрасываний аутов: 1

Пенальти: 1

6-11. "ХЕТАФЕ"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 9

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 4

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 2

6-11. "ШАЛЬКЕ"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 8

После подач со штрафных ударов: 1

Прямыми ударами со штрафных: 1

После подач с угловых ударов: 2

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 5

6-11. ПСЖ

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 9

После подач со штрафных ударов: 2

Прямыми ударами со штрафных: 2

После подач с угловых ударов: 2

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 3

6-11. "БОРУССИЯ" (ДОРТМУНД)

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 9

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 4

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 2

6-11. "РЕАЛ СОСЬЕДАД"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 9

После подач со штрафных ударов: 1

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 7

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 1

6-11. "БОРУССИЯ" (МЕНХЕНГЛАДБАХ)

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 9

После подач со штрафных ударов: 2

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 3

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 4

3-5. "УДИНЕЗЕ"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 10

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 1

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 6

3-5. "НАПОЛИ"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 10

После подач со штрафных ударов: 1

Прямыми ударами со штрафных: 1

После подач с угловых ударов: 4

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 4

3-5. "ИНТЕР"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 10

После подач со штрафных ударов: 2

Прямыми ударами со штрафных: 1

После подач с угловых ударов: 3

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 4

2. "МОНАКО"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 12

После подач со штрафных ударов: 3

Прямыми ударами со штрафных: 0

После подач с угловых ударов: 4

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 5

1. "ЛАЦИО"

Всего забито голов после исполнения стандартных положений: 13

После подач со штрафных ударов: 2

Прямыми ударами со штрафных: 1

После подач с угловых ударов: 4

После вбрасываний аутов: 0

Пенальти: 6

Не пропустите: стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни. | soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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