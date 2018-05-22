Топ-15 лучших трансферов сезона 2018/2019
Сезон 2018/2019 уже подходит к своему логическому завершению, поэтому уже можно смело подводить его итоги. Начнем с игроков, трансферы которых оказались наиболее удачными для их новых клубов.
ПАСКАЛЬ ГРОСС
Откуда: "Ингольштадт"
Куда: "Брайтон"
За сколько: 3 миллиона евро
Позиция: центральный полузащитник
Статистика в сезоне: 38 матчей, 7 забитых мячей, 8 ассистов
ДАНИ АЛВЕС
Откуда: "Ювентус"
Куда: ПСЖ
За сколько: бесплатно
Позиция: правый защитник
Статистика в сезоне: 41 матч, 5 забитых мячей, 10 ассистов
МАРИАНО ДИАС
Откуда: "Реал"
Куда: "Лион"
За сколько: 8 миллионов евро
Позиция: нападающий
Статистика в сезоне: 45 матчей, 21 забитый мяч, 7 ассистов
КИЛИАН МБАППЕ
Откуда: "Монако"
Куда: ПСЖ
За сколько: аренда с последующим правом выкупа за 180 миллионов евро
Позиция: нападающий
Статистика в сезоне: 46 матчей, 21 забитый мяч, 16 ассистов
ДАВИНСОН САНЧЕС
Откуда: "Аякс"
Куда: "Тоттенхэм"
За сколько: 40 миллионов евро
Позиция: центральный защитник
Статистика в сезоне: 43 матча, 1 забитый мяч
НИКЛАС ЗЮЛЕ
Откуда: "Хоффенхайм"
Куда: "Бавария"
За сколько: 20 миллионов евро
Позиция: центральный защитник
Статистика в сезоне: 42 матча, 2 забитых мяча, 2 ассиста
ГОНСАЛУ ГЕДЕШ
Откуда: ПСЖ
Куда: "Валенсия"
За сколько: аренда с последующим правом выкупа за 40 миллионов евро
Позиция: вингер
Статистика в сезоне: 40 матчей, 6 забитых мячей, 11 ассистов
ИРВИНГ ЛОСАНО
Откуда: "Пачука"
Куда: ПСВ
За сколько: 8 миллионов евро
Позиция: вингер
Статистика в сезоне: 34 матча, 19 забитых мячей, 11 ассистов
ДУГЛАС КОСТА
Откуда: "Бавария"
Куда: "Ювентус"
За сколько: аренда с последующим правом выкупа за 40 миллионов евро
Позиция: вингер
Статистика в сезоне: 47 матчей, 6 забитых мячей, 14 ассистов
МИЛАН ШКРИНЬЯР
Откуда: "Сампдория"
Куда: "Интер"
За сколько: 23 миллиона евро
Позиция: центральный защитник
Статистика в сезоне: 40 матчей, 4 забитых мяча
КАЙЛ УОКЕР
Откуда: "Тоттенхэм"
Куда: "Манчестер Сити"
За сколько: 52,7 миллиона евро
Позиция: правый защитник
Статистика в сезоне: 48 матчей, 7 ассистов
НЕЙМАР
Откуда: "Барселона"
Куда: ПСЖ
За сколько: 222 миллиона евро
Позиция: вингер
Статистика в сезоне: 30 матчей, 28 забитых мячей, 19 ассистов
ЭДЕРСОН
Откуда: "Бенфика"
Куда: "Манчестер Сити"
За сколько: 40 миллионов евро
Позиция: вратарь
Статистика в сезоне: 45 матчей, 36 пропущенных мячей
ХАМЕС РОДРИГЕС
Откуда: "Реал"
Куда: "Бавария"
За сколько: аренда с последующим правом выкупа за 40 миллионов евро
Позиция: центральный полузащитник
Статистика в сезоне: 39 матчей, 8 забитых мячей, 14 ассистов
МОХАМЕД САЛАХ
Откуда: "Рома"
Куда: "Ливерпуль"
За сколько: 42 миллиона евро
Позиция: вингер
Статистика в сезоне: 51 матч, 44 забитых мяча, 16 ассистов
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31