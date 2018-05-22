Топ-15 лучших трансферов сезона 2018/2019

Теги мохамед салахнеймаркилиан мбаппе

Топ-15 лучших трансферов сезона 2018/2019Сезон 2018/2019 уже подходит к своему логическому завершению, поэтому уже можно смело подводить его итоги. Начнем с игроков, трансферы которых оказались наиболее удачными для их новых клубов.

ПАСКАЛЬ ГРОСС

Откуда: "Ингольштадт"

Куда: "Брайтон"

За сколько: 3 миллиона евро

Позиция: центральный полузащитник

Статистика в сезоне: 38 матчей, 7 забитых мячей, 8 ассистов

ДАНИ АЛВЕС

Откуда: "Ювентус"

Куда: ПСЖ

За сколько: бесплатно

Позиция: правый защитник

Статистика в сезоне: 41 матч, 5 забитых мячей, 10 ассистов

МАРИАНО ДИАС

Откуда: "Реал"

Куда: "Лион"

За сколько: 8 миллионов евро

Позиция: нападающий

Статистика в сезоне: 45 матчей, 21 забитый мяч, 7 ассистов

КИЛИАН МБАППЕ

Откуда: "Монако"

Куда: ПСЖ

За сколько: аренда с последующим правом выкупа за 180 миллионов евро

Позиция: нападающий

Статистика в сезоне: 46 матчей, 21 забитый мяч, 16 ассистов

ДАВИНСОН САНЧЕС

Откуда: "Аякс"

Куда: "Тоттенхэм"

За сколько: 40 миллионов евро

Позиция: центральный защитник

Статистика в сезоне: 43 матча, 1 забитый мяч

НИКЛАС ЗЮЛЕ

Откуда: "Хоффенхайм"

Куда: "Бавария"

За сколько: 20 миллионов евро

Позиция: центральный защитник

Статистика в сезоне: 42 матча, 2 забитых мяча, 2 ассиста

ГОНСАЛУ ГЕДЕШ

Откуда: ПСЖ

Куда: "Валенсия"

За сколько: аренда с последующим правом выкупа за 40 миллионов евро

Позиция: вингер

Статистика в сезоне: 40 матчей, 6 забитых мячей, 11 ассистов

ИРВИНГ ЛОСАНО

Откуда: "Пачука"

Куда: ПСВ

За сколько: 8 миллионов евро

Позиция: вингер

Статистика в сезоне: 34 матча, 19 забитых мячей, 11 ассистов

ДУГЛАС КОСТА

Откуда: "Бавария"

Куда: "Ювентус"

За сколько: аренда с последующим правом выкупа за 40 миллионов евро

Позиция: вингер

Статистика в сезоне: 47 матчей, 6 забитых мячей, 14 ассистов

МИЛАН ШКРИНЬЯР

Откуда: "Сампдория"

Куда: "Интер"

За сколько: 23 миллиона евро

Позиция: центральный защитник

Статистика в сезоне: 40 матчей, 4 забитых мяча

КАЙЛ УОКЕР

Откуда: "Тоттенхэм"

Куда: "Манчестер Сити"

За сколько: 52,7 миллиона евро

Позиция: правый защитник

Статистика в сезоне: 48 матчей, 7 ассистов

НЕЙМАР

Откуда: "Барселона"

Куда: ПСЖ

За сколько: 222 миллиона евро

Позиция: вингер

Статистика в сезоне: 30 матчей, 28 забитых мячей, 19 ассистов

ЭДЕРСОН

Откуда: "Бенфика"

Куда: "Манчестер Сити"

За сколько: 40 миллионов евро

Позиция: вратарь

Статистика в сезоне: 45 матчей, 36 пропущенных мячей

ХАМЕС РОДРИГЕС

Откуда: "Реал"

Куда: "Бавария"

За сколько: аренда с последующим правом выкупа за 40 миллионов евро

Позиция: центральный полузащитник

Статистика в сезоне: 39 матчей, 8 забитых мячей, 14 ассистов

МОХАМЕД САЛАХ

Откуда: "Рома"

Куда: "Ливерпуль"

За сколько: 42 миллиона евро

Позиция: вингер

Статистика в сезоне: 51 матч, 44 забитых мяча, 16 ассистов

Не пропустите: итоги сезона чемпионата Испании. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов