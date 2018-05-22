Топ-15 лучших трансферов сезона 2018/2019

Сезон 2018/2019 уже подходит к своему логическому завершению, поэтому уже можно смело подводить его итоги. Начнем с игроков, трансферы которых оказались наиболее удачными для их новых клубов.

ПАСКАЛЬ ГРОСС

Откуда: "Ингольштадт"

Куда: "Брайтон"

За сколько: 3 миллиона евро

Позиция: центральный полузащитник

Статистика в сезоне: 38 матчей, 7 забитых мячей, 8 ассистов

ДАНИ АЛВЕС

Откуда: "Ювентус"

Куда: ПСЖ

За сколько: бесплатно

Позиция: правый защитник

Статистика в сезоне: 41 матч, 5 забитых мячей, 10 ассистов

МАРИАНО ДИАС

Откуда: "Реал"

Куда: "Лион"

За сколько: 8 миллионов евро

Позиция: нападающий

Статистика в сезоне: 45 матчей, 21 забитый мяч, 7 ассистов

КИЛИАН МБАППЕ

Откуда: "Монако"

Куда: ПСЖ

За сколько: аренда с последующим правом выкупа за 180 миллионов евро

Позиция: нападающий

Статистика в сезоне: 46 матчей, 21 забитый мяч, 16 ассистов

ДАВИНСОН САНЧЕС

Откуда: "Аякс"

Куда: "Тоттенхэм"

За сколько: 40 миллионов евро

Позиция: центральный защитник

Статистика в сезоне: 43 матча, 1 забитый мяч

НИКЛАС ЗЮЛЕ

Откуда: "Хоффенхайм"

Куда: "Бавария"

За сколько: 20 миллионов евро

Позиция: центральный защитник

Статистика в сезоне: 42 матча, 2 забитых мяча, 2 ассиста

ГОНСАЛУ ГЕДЕШ

Откуда: ПСЖ

Куда: "Валенсия"

За сколько: аренда с последующим правом выкупа за 40 миллионов евро

Позиция: вингер

Статистика в сезоне: 40 матчей, 6 забитых мячей, 11 ассистов

ИРВИНГ ЛОСАНО

Откуда: "Пачука"

Куда: ПСВ

За сколько: 8 миллионов евро

Позиция: вингер

Статистика в сезоне: 34 матча, 19 забитых мячей, 11 ассистов

ДУГЛАС КОСТА

Откуда: "Бавария"

Куда: "Ювентус"

За сколько: аренда с последующим правом выкупа за 40 миллионов евро

Позиция: вингер

Статистика в сезоне: 47 матчей, 6 забитых мячей, 14 ассистов

МИЛАН ШКРИНЬЯР

Откуда: "Сампдория"

Куда: "Интер"

За сколько: 23 миллиона евро

Позиция: центральный защитник

Статистика в сезоне: 40 матчей, 4 забитых мяча

КАЙЛ УОКЕР

Откуда: "Тоттенхэм"

Куда: "Манчестер Сити"

За сколько: 52,7 миллиона евро

Позиция: правый защитник

Статистика в сезоне: 48 матчей, 7 ассистов

НЕЙМАР

Откуда: "Барселона"

Куда: ПСЖ

За сколько: 222 миллиона евро

Позиция: вингер

Статистика в сезоне: 30 матчей, 28 забитых мячей, 19 ассистов

ЭДЕРСОН

Откуда: "Бенфика"

Куда: "Манчестер Сити"

За сколько: 40 миллионов евро

Позиция: вратарь

Статистика в сезоне: 45 матчей, 36 пропущенных мячей

ХАМЕС РОДРИГЕС

Откуда: "Реал"

Куда: "Бавария"

За сколько: аренда с последующим правом выкупа за 40 миллионов евро

Позиция: центральный полузащитник

Статистика в сезоне: 39 матчей, 8 забитых мячей, 14 ассистов

МОХАМЕД САЛАХ

Откуда: "Рома"

Куда: "Ливерпуль"

За сколько: 42 миллиона евро

Позиция: вингер

Статистика в сезоне: 51 матч, 44 забитых мяча, 16 ассистов

Не пропустите: итоги сезона чемпионата Испании. | soccernews.ru