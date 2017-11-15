Топ-15 самых атакующих команд Европы

Подводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг самых атакующих команд топ-5 первенств Старого Света, составленный на основе учета количества созданных голевых моментов.

1. "НАПОЛИ"

Количество созданных голевых моментов: 164

Ассистов: 16

Процент реализации: 9,8%

2. "РЕАЛ"

Количество созданных голевых моментов: 160

Ассистов: 12

Процент реализации: 7,5%

3. "БАВАРИЯ"

Количество созданных голевых моментов: 152

Ассистов: 22

Процент реализации: 14,5%

4. "ИНТЕР"

Количество созданных голевых моментов: 139

Ассистов: 15

Процент реализации: 10,8%

5. "ЛИВЕРПУЛЬ"

Количество созданных голевых моментов: 136

Ассистов: 13

Процент реализации: 9,6%

6. "ФИОРЕНТИНА"

Количество созданных голевых моментов: 130

Ассистов: 14

Процент реализации: 10,8%

7. "РОМА"

Количество созданных голевых моментов: 127

Ассистов: 14

Процент реализации: 11%

8. "МИЛАН"

Количество созданных голевых моментов: 127

Ассистов: 11

Процент реализации: 8,7%

9. "АРСЕНАЛ"

Количество созданных голевых моментов: 126

Ассистов: 16

Процент реализации: 12,7%

10. "ТОТТЕНХЭМ"

Количество созданных голевых моментов: 124

Ассистов: 10

Процент реализации: 8,1%

11. "БОРУССИЯ" (Дортмунд)

Количество созданных голевых моментов: 123

Ассистов: 17

Процент реализации: 13,8%

12. "БОРДО"

Количество созданных голевых моментов: 118

Ассистов: 11

Процент реализации: 9,3%

13. ПСЖ

Количество созданных голевых моментов: 117

Ассистов: 25

Процент реализации: 21,4%

14. "РБ ЛЕЙПЦИГ"

Количество созданных голевых моментов: 116

Ассистов: 15

Процент реализации: 12,9%

15. "БОРУССИЯ" (Менхенгладбах)

Количество созданных голевых моментов: 113

Ассистов: 10

Процент реализации: 8,9%

Не пропустите: сборная команда игроков, которые не поедут на Чемпионат Мира в Россию. | soccernews.ru