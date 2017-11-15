Топ-15 самых атакующих команд Европы

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Топ-15 самых атакующих команд ЕвропыПодводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг самых атакующих команд топ-5 первенств Старого Света, составленный на основе учета количества созданных голевых моментов.

1. "НАПОЛИ"

Количество созданных голевых моментов: 164

Ассистов: 16

Процент реализации: 9,8%

2. "РЕАЛ"

Количество созданных голевых моментов: 160

Ассистов: 12

Процент реализации: 7,5%

3. "БАВАРИЯ"

Количество созданных голевых моментов: 152

Ассистов: 22

Процент реализации: 14,5%

4. "ИНТЕР"

Количество созданных голевых моментов: 139

Ассистов: 15

Процент реализации: 10,8%

5. "ЛИВЕРПУЛЬ"

Количество созданных голевых моментов: 136

Ассистов: 13

Процент реализации: 9,6%

6. "ФИОРЕНТИНА"

Количество созданных голевых моментов: 130

Ассистов: 14

Процент реализации: 10,8%

7. "РОМА"

Количество созданных голевых моментов: 127

Ассистов: 14

Процент реализации: 11%

8. "МИЛАН"

Количество созданных голевых моментов: 127

Ассистов: 11

Процент реализации: 8,7%

9. "АРСЕНАЛ"

Количество созданных голевых моментов: 126

Ассистов: 16

Процент реализации: 12,7%

10. "ТОТТЕНХЭМ"

Количество созданных голевых моментов: 124

Ассистов: 10

Процент реализации: 8,1%

11. "БОРУССИЯ" (Дортмунд)

Количество созданных голевых моментов: 123

Ассистов: 17

Процент реализации: 13,8%

12. "БОРДО"

Количество созданных голевых моментов: 118

Ассистов: 11

Процент реализации: 9,3%

13. ПСЖ

Количество созданных голевых моментов: 117

Ассистов: 25

Процент реализации: 21,4%

14. "РБ ЛЕЙПЦИГ"

Количество созданных голевых моментов: 116

Ассистов: 15

Процент реализации: 12,9%

15. "БОРУССИЯ" (Менхенгладбах)

Количество созданных голевых моментов: 113

Ассистов: 10

Процент реализации: 8,9%

Не пропустите: сборная команда игроков, которые не поедут на Чемпионат Мира в Россию. | soccernews.ru

комментарии
Вячеслав

Х, а не рейтинг. МС забил уже 38. Барса и Валенсия по 30. НО НЕ ВХОДЯТ ДАЖЕ в 15 лучших

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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