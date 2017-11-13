Топ-15 самых бьющих игроков ведущих чемпионатов Европы

Теги лионель мессихарри кейнлоренцо инсинье

Топ-15 самых бьющих игроков ведущих чемпионатов ЕвропыПодводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг самых бьющих игроков топ-5 первенств Старого Света.

1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Клуб: "Барселона"

Позиция: вингер

Статистика: 11 матчей, 69 ударов по воротам (точность ударов - 57%), 12 забитых мячей (5,75 удара на гол)

2. ХАРРИ КЕЙН

Клуб: "Тоттенхэм"

Позиция: форвард

Статистика: 10 матчей, 58 ударов по воротам (точность ударов - 54%), 8 забитых мячей (7,25 удара на гол)

3. ЛОРЕНЦО ИНСИНЬЕ

Клуб: "Наполи"

Позиция: вингер

Статистика: 12 матчей, 57 ударов по воротам (точность ударов - 44%), 3 забитых мяча (19 ударов на гол)

4. ЭДИН ДЖЕКО

Клуб: "Рома"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей, 56 ударов по воротам (точность ударов - 50%), 7 забитых мячей (8 ударов на гол)

5. ПАУЛО ДИБАЛА

Клуб: "Ювентус"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей, 52 удара по воротам (точность ударов - 56%), 11 забитых мячей (4,73 удара на гол)

6. ЧИРО ИММОБИЛЕ

Клуб: "Лацио"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей, 50 ударов по воротам (точность ударов - 70%), 14 забитых мячей (3,57 удара на гол)

7. ДРИС МЕРТЕНС

Клуб: "Наполи"

Позиция: форвард

Статистика: 12 матчей, 48 ударов по воротам (точность ударов - 65%), 10 забитых мячей (4,8 удара на гол)

8. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Клуб: "Реал"

Позиция: форвард

Статистика: 7 матчей, 47 ударов по воротам (точность ударов - 36%), 1 забитый мяч (47 ударов на гол)

9. ЭДИНСОН КАВАНИ

Клуб: ПСЖ

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей, 42 удара по воротам (точность ударов - 64%), 13 забитых мячей (3,23 удара на гол)

10. ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ

Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей, 42 удара по воротам (точность ударов - 57%), 10 забитых мячей (4,2 удара на гол)

11. СИМОНЕ ВЕРДИ

Клуб: "Болонья"

Позиция: вингер

Статистика: 12 матчей, 42 удара по воротам (точность ударов - 45%), 3 забитых мяча (14 ударов на гол)

12. ИВАН ПЕРИШИЧ

Клуб: "Интер"

Позиция: вингер

Статистика: 12 матчей, 41 удар по воротам (точность ударов - 40%), 4 забитых мяча (10,25 удара на гол)

13. РИЧАРЛИСОН

Клуб: "Уотфорд"

Позиция: вингер

Статистика: 11 матчей, 39 ударов по воротам (точность ударов - 25%), 4 забитых мяча (9,75 удара на гол)

14. МАУРО ИКАРДИ

Клуб: "Интер"

Позиция: форвард

Статистика: 12 матчей, 38 ударов по воротам (точность ударов - 74%), 11 забитых мячей (3,45 удара на гол)

15. РОМЕЛУ ЛУКАКУ

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей, 38 ударов по воротам (точность ударов - 62%), 7 забитых мячей (5,43 удара на гол)

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2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
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