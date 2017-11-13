Топ-15 самых бьющих игроков ведущих чемпионатов Европы
Подводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг самых бьющих игроков топ-5 первенств Старого Света.
1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Клуб: "Барселона"
Позиция: вингер
Статистика: 11 матчей, 69 ударов по воротам (точность ударов - 57%), 12 забитых мячей (5,75 удара на гол)
2. ХАРРИ КЕЙН
Клуб: "Тоттенхэм"
Позиция: форвард
Статистика: 10 матчей, 58 ударов по воротам (точность ударов - 54%), 8 забитых мячей (7,25 удара на гол)
3. ЛОРЕНЦО ИНСИНЬЕ
Клуб: "Наполи"
Позиция: вингер
Статистика: 12 матчей, 57 ударов по воротам (точность ударов - 44%), 3 забитых мяча (19 ударов на гол)
4. ЭДИН ДЖЕКО
Клуб: "Рома"
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей, 56 ударов по воротам (точность ударов - 50%), 7 забитых мячей (8 ударов на гол)
5. ПАУЛО ДИБАЛА
Клуб: "Ювентус"
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей, 52 удара по воротам (точность ударов - 56%), 11 забитых мячей (4,73 удара на гол)
6. ЧИРО ИММОБИЛЕ
Клуб: "Лацио"
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей, 50 ударов по воротам (точность ударов - 70%), 14 забитых мячей (3,57 удара на гол)
7. ДРИС МЕРТЕНС
Клуб: "Наполи"
Позиция: форвард
Статистика: 12 матчей, 48 ударов по воротам (точность ударов - 65%), 10 забитых мячей (4,8 удара на гол)
8. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Клуб: "Реал"
Позиция: форвард
Статистика: 7 матчей, 47 ударов по воротам (точность ударов - 36%), 1 забитый мяч (47 ударов на гол)
9. ЭДИНСОН КАВАНИ
Клуб: ПСЖ
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей, 42 удара по воротам (точность ударов - 64%), 13 забитых мячей (3,23 удара на гол)
10. ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ
Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей, 42 удара по воротам (точность ударов - 57%), 10 забитых мячей (4,2 удара на гол)
11. СИМОНЕ ВЕРДИ
Клуб: "Болонья"
Позиция: вингер
Статистика: 12 матчей, 42 удара по воротам (точность ударов - 45%), 3 забитых мяча (14 ударов на гол)
12. ИВАН ПЕРИШИЧ
Клуб: "Интер"
Позиция: вингер
Статистика: 12 матчей, 41 удар по воротам (точность ударов - 40%), 4 забитых мяча (10,25 удара на гол)
13. РИЧАРЛИСОН
Клуб: "Уотфорд"
Позиция: вингер
Статистика: 11 матчей, 39 ударов по воротам (точность ударов - 25%), 4 забитых мяча (9,75 удара на гол)
14. МАУРО ИКАРДИ
Клуб: "Интер"
Позиция: форвард
Статистика: 12 матчей, 38 ударов по воротам (точность ударов - 74%), 11 забитых мячей (3,45 удара на гол)
15. РОМЕЛУ ЛУКАКУ
Клуб: "Манчестер Юнайтед"
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей, 38 ударов по воротам (точность ударов - 62%), 7 забитых мячей (5,43 удара на гол)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4