Топ-15 самых бьющих игроков ведущих чемпионатов Европы

Подводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг самых бьющих игроков топ-5 первенств Старого Света.

1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Клуб: "Барселона"

Позиция: вингер

Статистика: 11 матчей, 69 ударов по воротам (точность ударов - 57%), 12 забитых мячей (5,75 удара на гол)

2. ХАРРИ КЕЙН

Клуб: "Тоттенхэм"

Позиция: форвард

Статистика: 10 матчей, 58 ударов по воротам (точность ударов - 54%), 8 забитых мячей (7,25 удара на гол)

3. ЛОРЕНЦО ИНСИНЬЕ

Клуб: "Наполи"

Позиция: вингер

Статистика: 12 матчей, 57 ударов по воротам (точность ударов - 44%), 3 забитых мяча (19 ударов на гол)

4. ЭДИН ДЖЕКО

Клуб: "Рома"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей, 56 ударов по воротам (точность ударов - 50%), 7 забитых мячей (8 ударов на гол)

5. ПАУЛО ДИБАЛА

Клуб: "Ювентус"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей, 52 удара по воротам (точность ударов - 56%), 11 забитых мячей (4,73 удара на гол)

6. ЧИРО ИММОБИЛЕ

Клуб: "Лацио"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей, 50 ударов по воротам (точность ударов - 70%), 14 забитых мячей (3,57 удара на гол)

7. ДРИС МЕРТЕНС

Клуб: "Наполи"

Позиция: форвард

Статистика: 12 матчей, 48 ударов по воротам (точность ударов - 65%), 10 забитых мячей (4,8 удара на гол)

8. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Клуб: "Реал"

Позиция: форвард

Статистика: 7 матчей, 47 ударов по воротам (точность ударов - 36%), 1 забитый мяч (47 ударов на гол)

9. ЭДИНСОН КАВАНИ

Клуб: ПСЖ

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей, 42 удара по воротам (точность ударов - 64%), 13 забитых мячей (3,23 удара на гол)

10. ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ

Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей, 42 удара по воротам (точность ударов - 57%), 10 забитых мячей (4,2 удара на гол)

11. СИМОНЕ ВЕРДИ

Клуб: "Болонья"

Позиция: вингер

Статистика: 12 матчей, 42 удара по воротам (точность ударов - 45%), 3 забитых мяча (14 ударов на гол)

12. ИВАН ПЕРИШИЧ

Клуб: "Интер"

Позиция: вингер

Статистика: 12 матчей, 41 удар по воротам (точность ударов - 40%), 4 забитых мяча (10,25 удара на гол)

13. РИЧАРЛИСОН

Клуб: "Уотфорд"

Позиция: вингер

Статистика: 11 матчей, 39 ударов по воротам (точность ударов - 25%), 4 забитых мяча (9,75 удара на гол)

14. МАУРО ИКАРДИ

Клуб: "Интер"

Позиция: форвард

Статистика: 12 матчей, 38 ударов по воротам (точность ударов - 74%), 11 забитых мячей (3,45 удара на гол)

15. РОМЕЛУ ЛУКАКУ

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей, 38 ударов по воротам (точность ударов - 62%), 7 забитых мячей (5,43 удара на гол)

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