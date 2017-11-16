Топ-15 самых недисциплинированных игроков Европы
Подводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг самых недисциплинированных игроков топ-5 первенств Старого Света.
1. БРУНО СУКУЛИНИ ("Верона")
Позиция: центральный полузащитник
Статистика: 9 матчей (659 минут), 5 предупреждений, 2 удаления
2. РЕСИО ("Малага")
Позиция: центральный полузащитник
Статистика: 10 матчей (882 минуты), 6 предупреждений, 1 удаление
3. ЛУИС ГУСТАВО ("Марсель")
Позиция: опорный полузащитник
Статистика: 8 матчей (691 минута), 5 предупреждений, 1 удаление
4. МАКСИ ГОМЕС ("Сельта")
Позиция: форвард
Статистика: 10 матчей (846 минут), 6 предупреждений
5. ТОМАС РИНКОН ("Торино")
Позиция: опорный полузащитник
Статистика: 11 матчей (855 минут), 6 предупреждений
6. ДАНИ ПАРЕХО ("Валенсия")
Позиция: центральный полузащитник
Статистика: 10 матчей (882 минуты), 6 предупреждений
7. КИРИАКОС ПАПАДОПУЛОС ("Гамбург")
Позиция: центральный защитник
Статистика: 10 матчей (900 минут), 6 предупреждений
8. ПРИНС ГУАНО ("Амьен")
Позиция: центральный защитник
Статистика: 8 матчей (613 минут), 3 предупреждения, 2 удаления
9. ДИЕГО ЛЬОРЕНТЕ ("Реал Сосьедад")
Позиция: центральный защитник
Статистика: 8 матчей (629 минут), 4 предупреждения, 1 удаление
10. ФРАНЧЕСКО МАНЬЯНЕЛЛИ ("Сассуоло")
Позиция: опорный полузащитник
Статистика: 9 матчей (694 минуты), 4 предупреждения, 1 удаление
11. ИДРИССА ГЕЙЕ ("Эвертон")
Позиция: центральный полузащитник
Статистика: 10 матчей (829 минут), 4 предупреждения, 1 удаление
12. АСЬЕР ИЛЬЯРРАМЕНДИ ("Реал Сосьедад")
Позиция: опорный полузащитник
Статистика: 10 матчей (900 минут), 4 предупреждения, 1 удаление
13. СЕРХИ ДАРДЕР ("Эспаньол")
Позиция: центральный полузащитник
Статистика: 12 матчей (988 минут), 4 предупреждения, 1 удаление
14. МАТТИА ВАЛОТИ ("Верона")
Позиция: центральный полузащитник
Статистика: 9 матчей (436 минут), 5 предупреждений
15. МОРГАН САНСОН ("Марсель")
Позиция: центральный полузащитник
Статистика: 8 матчей (455 минут), 5 предупреждений
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|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
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