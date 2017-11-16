Топ-15 самых недисциплинированных игроков Европы

Теги дани парехоасьер ильярраменди

Топ-15 самых недисциплинированных игроков ЕвропыПодводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг самых недисциплинированных игроков топ-5 первенств Старого Света.

1. БРУНО СУКУЛИНИ ("Верона")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 9 матчей (659 минут), 5 предупреждений, 2 удаления

2. РЕСИО ("Малага")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 10 матчей (882 минуты), 6 предупреждений, 1 удаление

3. ЛУИС ГУСТАВО ("Марсель")

Позиция: опорный полузащитник

Статистика: 8 матчей (691 минута), 5 предупреждений, 1 удаление

4. МАКСИ ГОМЕС ("Сельта")

Позиция: форвард

Статистика: 10 матчей (846 минут), 6 предупреждений

5. ТОМАС РИНКОН ("Торино")

Позиция: опорный полузащитник

Статистика: 11 матчей (855 минут), 6 предупреждений

6. ДАНИ ПАРЕХО ("Валенсия")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 10 матчей (882 минуты), 6 предупреждений

7. КИРИАКОС ПАПАДОПУЛОС ("Гамбург")

Позиция: центральный защитник

Статистика: 10 матчей (900 минут), 6 предупреждений

8. ПРИНС ГУАНО ("Амьен")

Позиция: центральный защитник

Статистика: 8 матчей (613 минут), 3 предупреждения, 2 удаления

9. ДИЕГО ЛЬОРЕНТЕ ("Реал Сосьедад")

Позиция: центральный защитник

Статистика: 8 матчей (629 минут), 4 предупреждения, 1 удаление

10. ФРАНЧЕСКО МАНЬЯНЕЛЛИ ("Сассуоло")

Позиция: опорный полузащитник

Статистика: 9 матчей (694 минуты), 4 предупреждения, 1 удаление

11. ИДРИССА ГЕЙЕ ("Эвертон")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 10 матчей (829 минут), 4 предупреждения, 1 удаление

12. АСЬЕР ИЛЬЯРРАМЕНДИ ("Реал Сосьедад")

Позиция: опорный полузащитник

Статистика: 10 матчей (900 минут), 4 предупреждения, 1 удаление

13. СЕРХИ ДАРДЕР ("Эспаньол")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 12 матчей (988 минут), 4 предупреждения, 1 удаление

14. МАТТИА ВАЛОТИ ("Верона")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 9 матчей (436 минут), 5 предупреждений

15. МОРГАН САНСОН ("Марсель")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 8 матчей (455 минут), 5 предупреждений

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1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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