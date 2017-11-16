Топ-15 самых недисциплинированных игроков Европы

Подводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг самых недисциплинированных игроков топ-5 первенств Старого Света.

1. БРУНО СУКУЛИНИ ("Верона")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 9 матчей (659 минут), 5 предупреждений, 2 удаления

2. РЕСИО ("Малага")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 10 матчей (882 минуты), 6 предупреждений, 1 удаление

3. ЛУИС ГУСТАВО ("Марсель")

Позиция: опорный полузащитник

Статистика: 8 матчей (691 минута), 5 предупреждений, 1 удаление

4. МАКСИ ГОМЕС ("Сельта")

Позиция: форвард

Статистика: 10 матчей (846 минут), 6 предупреждений

5. ТОМАС РИНКОН ("Торино")

Позиция: опорный полузащитник

Статистика: 11 матчей (855 минут), 6 предупреждений

6. ДАНИ ПАРЕХО ("Валенсия")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 10 матчей (882 минуты), 6 предупреждений

7. КИРИАКОС ПАПАДОПУЛОС ("Гамбург")

Позиция: центральный защитник

Статистика: 10 матчей (900 минут), 6 предупреждений

8. ПРИНС ГУАНО ("Амьен")

Позиция: центральный защитник

Статистика: 8 матчей (613 минут), 3 предупреждения, 2 удаления

9. ДИЕГО ЛЬОРЕНТЕ ("Реал Сосьедад")

Позиция: центральный защитник

Статистика: 8 матчей (629 минут), 4 предупреждения, 1 удаление

10. ФРАНЧЕСКО МАНЬЯНЕЛЛИ ("Сассуоло")

Позиция: опорный полузащитник

Статистика: 9 матчей (694 минуты), 4 предупреждения, 1 удаление

11. ИДРИССА ГЕЙЕ ("Эвертон")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 10 матчей (829 минут), 4 предупреждения, 1 удаление

12. АСЬЕР ИЛЬЯРРАМЕНДИ ("Реал Сосьедад")

Позиция: опорный полузащитник

Статистика: 10 матчей (900 минут), 4 предупреждения, 1 удаление

13. СЕРХИ ДАРДЕР ("Эспаньол")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 12 матчей (988 минут), 4 предупреждения, 1 удаление

14. МАТТИА ВАЛОТИ ("Верона")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 9 матчей (436 минут), 5 предупреждений

15. МОРГАН САНСОН ("Марсель")

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 8 матчей (455 минут), 5 предупреждений

Не пропустите: итоги стыковых матчей отбора к Чемпионату Мира в России. | soccernews.ru