Топ-15 свободных агентов лета 2018 года
Летом 2018 года завершаются контракты у целой группы известных футболистов и они смогут перейти в другие клубы бесплатно.
Выделим 15 наиболее известных из них:
Лионель Месси ("Барселона"). Потенциальные варианты: ПСЖ, "Манчестер Сити", "Челси", "Интер", "Манчестер Юнайтед".
Алексис Санчес ("Арсенал). Потенциальные варианты: "Манчестер Сити", "Бавария", "Ювентус".
Месут Озил ("Арсенал). Потенциальные варианты: "Боруссия" Дортмунд, "Барселона", "Фенербахче".
Росс Баркли ("Эвертон"). Потенциальные варианты: "Челси", "Тоттенхэм".
Эмре Джан ("Ливерпуль"). Потенциальные варианты: "Ювентус".
Андер Эррера ("Манчестер Юнайтед"). Потенциальные варианты: "Барселона".
Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"). Потенциальные варианты: "Рома", "Челси".
Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"). Потенциальные варианты: "Тоттенхэм", "Саутгемптон".
Дэйли Блинд ("Манчестер Юнайтед"). Потенциальные варианты: "Рома", "Аякс".
Андрес Иньеста ("Барселона). Потенциальные варианты: "Альбасете", "Аль-Садд", МЛС
Хосе Хименес ("Атлетико"). Потенциальные варианты: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Барселона".
Джорджио Кьеллини ("Ювентус"). Потенциальные варианты: "Милан", "Челси".
Арьен Роббен ("Бавария"). Потенциальные варианты: "Манчестер Юнайтед", ПСВ.
Франк Рибери ("Бавария"). Потенциальные варианты: "Марсель".
Леон Горетцка ("Шальке"). Потенциальные варианты: "Барселона", "Арсенал", "Ливерпуль", "Бавария".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0