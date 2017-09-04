Топ-15 свободных агентов лета 2018 года

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Топ-15 свободных агентов лета 2018 года

Летом 2018 года завершаются контракты у целой группы известных футболистов и они смогут перейти в другие клубы бесплатно.

Выделим 15 наиболее известных из них:

Лионель Месси ("Барселона"). Потенциальные варианты: ПСЖ, "Манчестер Сити", "Челси", "Интер", "Манчестер Юнайтед".

Алексис Санчес ("Арсенал). Потенциальные варианты: "Манчестер Сити", "Бавария", "Ювентус".

Месут Озил ("Арсенал). Потенциальные варианты: "Боруссия" Дортмунд, "Барселона", "Фенербахче".

Росс Баркли ("Эвертон"). Потенциальные варианты: "Челси", "Тоттенхэм".

Эмре Джан ("Ливерпуль"). Потенциальные варианты: "Ювентус".

Андер Эррера ("Манчестер Юнайтед"). Потенциальные варианты: "Барселона".

Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"). Потенциальные варианты: "Рома", "Челси".

Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"). Потенциальные варианты: "Тоттенхэм", "Саутгемптон".

Дэйли Блинд ("Манчестер Юнайтед"). Потенциальные варианты: "Рома", "Аякс".

Андрес Иньеста ("Барселона). Потенциальные варианты: "Альбасете", "Аль-Садд", МЛС

Хосе Хименес ("Атлетико"). Потенциальные варианты: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Барселона".

Джорджио Кьеллини ("Ювентус"). Потенциальные варианты: "Милан", "Челси".

Арьен Роббен ("Бавария"). Потенциальные варианты: "Манчестер Юнайтед", ПСВ.

Франк Рибери ("Бавария"). Потенциальные варианты: "Марсель".

Леон Горетцка ("Шальке"). Потенциальные варианты: "Барселона", "Арсенал", "Ливерпуль", "Бавария".

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комментарии
Михаил

Хуан Мата ("Челси"). Потенциальные варианты: "Рома", "Челси". Ошибку исправьте)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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