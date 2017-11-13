Топ-15 вратарей Европы нынешнего сезона

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Топ-15 вратарей Европы нынешнего сезонаПодводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг лучших голкиперов топ-5 первенств Старого Света.

1. МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН

Клуб: "Барселона"

Статистика: 11 матчей, 4 пропущенных мяча, 7 матчей "на ноль" - в среднем 0,36 гола за игру

2. ДАВИД ДЕ ХЕА

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Статистика: 11 матчей, 5 пропущенных мячей, 8 матчей "на ноль" - в среднем 0,45 гола за игру

3. ЯН ОБЛАК

Клуб: "Атлетико"

Статистика: 11 матчей, 6 пропущенных мячей, 6 матчей "на ноль" - в среднем 0,55 гола за игру

4. ЧИПРИАН ТЭТЭРУШАНУ

Клуб: "Нант"

Статистика: 11 матчей, 6 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,55 гола за игру

5. НИК ПОУП

Клуб: "Бернли"

Статистика: 8 матчей, 5 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,63 гола за игру

6. АЛИССОН

Клуб: "Рома"

Статистика: 11 матчей, 7 пропущенных мячей, 7 матчей "на ноль" - в среднем 0,64 гола за игру

7. ЭДЕРСОН

Клуб: "Манчестер Сити"

Статистика: 11 матчей, 7 пропущенных мячей, 6 матчей "на ноль" - в среднем 0,64 гола за игру

8. АЛЬФОНС АРЕОЛЯ

Клуб: ПСЖ

Статистика: 12 матчей, 8 пропущенных мячей, 7 матчей "на ноль" - в среднем 0,67 гола за игру

9. БЕНЖАМЕН ЛЕКОМТ

Клуб: "Монпелье"

Статистика: 12 матчей, 8 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,67 гола за игру

10. МАРИАНО БАРБОСА

Клуб: "Вильярреал"

Статистика: 10 матчей, 7 пропущенных мячей, 6 матчей "на ноль" - в среднем 0,7 гола за игру

11. УГО ЛЬОРИС

Клуб: "Тоттенхэм"

Статистика: 10 матчей, 7 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,7 гола за игру

12. ИВАН КУЭЛЬЯР

Клуб: "Леганес"

Статистика: 11 матчей, 8 пропущенных мячей, 7 матчей "на ноль" - в среднем 0,73 гола за игру

13. ПЕПЕ РЕЙНА

Клуб: "Наполи"

Статистика: 11 матчей, 8 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,73 гола за игру

14. САМИР ХАНДАНОВИЧ

Клуб: "Интер"

Статистика: 12 матчей, 9 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,75 гола за игру

15. СВЕН УЛЬРИХ

Клуб: "Бавария"

Статистика: 8 матчей, 6 пропущенных мячей, 4 матча "на ноль" - в среднем 0,75 гола за игру.

Не пропустите: топ-15 лучших игроков Европы по системе "гол+пас". | soccernews.ru

комментарии
Messi

до сих пор любите дрочить на Барсу и их игроков...

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Messi

а че Касильеса нет https://www.sports.ru/casillas/stat/

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WhiteWolff

Приведены топ-5 чемпионатов, как и всегда.

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Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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