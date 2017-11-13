Топ-15 вратарей Европы нынешнего сезона

Подводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг лучших голкиперов топ-5 первенств Старого Света.

1. МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН

Клуб: "Барселона"

Статистика: 11 матчей, 4 пропущенных мяча, 7 матчей "на ноль" - в среднем 0,36 гола за игру

2. ДАВИД ДЕ ХЕА

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Статистика: 11 матчей, 5 пропущенных мячей, 8 матчей "на ноль" - в среднем 0,45 гола за игру

3. ЯН ОБЛАК

Клуб: "Атлетико"

Статистика: 11 матчей, 6 пропущенных мячей, 6 матчей "на ноль" - в среднем 0,55 гола за игру

4. ЧИПРИАН ТЭТЭРУШАНУ

Клуб: "Нант"

Статистика: 11 матчей, 6 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,55 гола за игру

5. НИК ПОУП

Клуб: "Бернли"

Статистика: 8 матчей, 5 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,63 гола за игру

6. АЛИССОН

Клуб: "Рома"

Статистика: 11 матчей, 7 пропущенных мячей, 7 матчей "на ноль" - в среднем 0,64 гола за игру

7. ЭДЕРСОН

Клуб: "Манчестер Сити"

Статистика: 11 матчей, 7 пропущенных мячей, 6 матчей "на ноль" - в среднем 0,64 гола за игру

8. АЛЬФОНС АРЕОЛЯ

Клуб: ПСЖ

Статистика: 12 матчей, 8 пропущенных мячей, 7 матчей "на ноль" - в среднем 0,67 гола за игру

9. БЕНЖАМЕН ЛЕКОМТ

Клуб: "Монпелье"

Статистика: 12 матчей, 8 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,67 гола за игру

10. МАРИАНО БАРБОСА

Клуб: "Вильярреал"

Статистика: 10 матчей, 7 пропущенных мячей, 6 матчей "на ноль" - в среднем 0,7 гола за игру

11. УГО ЛЬОРИС

Клуб: "Тоттенхэм"

Статистика: 10 матчей, 7 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,7 гола за игру

12. ИВАН КУЭЛЬЯР

Клуб: "Леганес"

Статистика: 11 матчей, 8 пропущенных мячей, 7 матчей "на ноль" - в среднем 0,73 гола за игру

13. ПЕПЕ РЕЙНА

Клуб: "Наполи"

Статистика: 11 матчей, 8 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,73 гола за игру

14. САМИР ХАНДАНОВИЧ

Клуб: "Интер"

Статистика: 12 матчей, 9 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,75 гола за игру

15. СВЕН УЛЬРИХ

Клуб: "Бавария"

Статистика: 8 матчей, 6 пропущенных мячей, 4 матча "на ноль" - в среднем 0,75 гола за игру.

Не пропустите: топ-15 лучших игроков Европы по системе "гол+пас". | soccernews.ru