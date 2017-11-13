Топ-15 вратарей Европы нынешнего сезона
Подводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг лучших голкиперов топ-5 первенств Старого Света.
1. МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН
Клуб: "Барселона"
Статистика: 11 матчей, 4 пропущенных мяча, 7 матчей "на ноль" - в среднем 0,36 гола за игру
2. ДАВИД ДЕ ХЕА
Клуб: "Манчестер Юнайтед"
Статистика: 11 матчей, 5 пропущенных мячей, 8 матчей "на ноль" - в среднем 0,45 гола за игру
3. ЯН ОБЛАК
Клуб: "Атлетико"
Статистика: 11 матчей, 6 пропущенных мячей, 6 матчей "на ноль" - в среднем 0,55 гола за игру
4. ЧИПРИАН ТЭТЭРУШАНУ
Клуб: "Нант"
Статистика: 11 матчей, 6 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,55 гола за игру
5. НИК ПОУП
Клуб: "Бернли"
Статистика: 8 матчей, 5 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,63 гола за игру
6. АЛИССОН
Клуб: "Рома"
Статистика: 11 матчей, 7 пропущенных мячей, 7 матчей "на ноль" - в среднем 0,64 гола за игру
7. ЭДЕРСОН
Клуб: "Манчестер Сити"
Статистика: 11 матчей, 7 пропущенных мячей, 6 матчей "на ноль" - в среднем 0,64 гола за игру
8. АЛЬФОНС АРЕОЛЯ
Клуб: ПСЖ
Статистика: 12 матчей, 8 пропущенных мячей, 7 матчей "на ноль" - в среднем 0,67 гола за игру
9. БЕНЖАМЕН ЛЕКОМТ
Клуб: "Монпелье"
Статистика: 12 матчей, 8 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,67 гола за игру
10. МАРИАНО БАРБОСА
Клуб: "Вильярреал"
Статистика: 10 матчей, 7 пропущенных мячей, 6 матчей "на ноль" - в среднем 0,7 гола за игру
11. УГО ЛЬОРИС
Клуб: "Тоттенхэм"
Статистика: 10 матчей, 7 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,7 гола за игру
12. ИВАН КУЭЛЬЯР
Клуб: "Леганес"
Статистика: 11 матчей, 8 пропущенных мячей, 7 матчей "на ноль" - в среднем 0,73 гола за игру
13. ПЕПЕ РЕЙНА
Клуб: "Наполи"
Статистика: 11 матчей, 8 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,73 гола за игру
14. САМИР ХАНДАНОВИЧ
Клуб: "Интер"
Статистика: 12 матчей, 9 пропущенных мячей, 5 матчей "на ноль" - в среднем 0,75 гола за игру
15. СВЕН УЛЬРИХ
Клуб: "Бавария"
Статистика: 8 матчей, 6 пропущенных мячей, 4 матча "на ноль" - в среднем 0,75 гола за игру.
Не пропустите: топ-15 лучших игроков Европы по системе "гол+пас". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-15 самых бьющих игроков ведущих чемпионатов Европы
-
Матч года в Милане: Италия и Швеция поспорят за путевку на Чемпионат Мира
-
Греция не смогла забить Хорватам и уступает "клетчатым" путевку на чемпионат мира
-
У Роналду родился четвертый ребенок
-
Швейцария по сумме двух матчей обыгрывает Северную Ирландию и добывает путевку в Россию
Лента новостей
-
Горетцка желает продолжить карьеру в АПЛ
-
"Реал" интересуется игроком, подписывать которого отказалась "Барселона"
-
Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке
-
Бубнов: "Такого преимущества аргентинцы никогда не имели ни с одной командой"
-
"Реал" нацелился на летнюю трансферную цель "Барселоны"
-
Лев: "Франция - намного опаснее Англии"
-
Бензема поставил Бен Арфу на один уровень с Месси
-
Де Брюйне высказался о сравнениях с Месси и Роналду
-
Дракслер не намерен покидать ПСЖ
-
Травма Иско оказалась несерьёзной
-
Муса подтвердил, что может перейти в "Халл"
-
Бензема рассказал об обиде на Моуринью
-
Топ-15 самых бьющих игроков ведущих чемпионатов Европы
-
Черчесов поделился ожиданиями от матча с Испанией
-
Аршавин занял пятое место в рейтинге лучших игроков чемпионата Казахстана
-
Эррера хочет остаться в "Манчестер Юнайтед"
-
Дель Пьеро ждёт возвращения Конте в Италию
-
На Эмре Джана появился ещё один претендент
-
Муса исключил переход в "Спартак"
-
"Реал" готов снизить трансферную стоимость Бэйла
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4