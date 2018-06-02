Топ-25 лучших футболистов Чемпионата Мира по версии FourFourTwo

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Топ-25 лучших футболистов Чемпионата Мира по версии FourFourTwo

Футбольный журнал FourFourTwo определил 25 лучших футболистов, которые играли на Чемпионате Мира.

1. Диего Марадона (Аргентина);
2. Пеле (Бразилия);
3. Мирослав Клозе (Германия);
4. Роналдо (Бразилия);
5. Франц Беккенбауэр (Германия);
6. Кафу (Бразилия);
7. Гарринча (Бразилия);
8. Жюст Фонтен (Франция);
9. Зинедин Зидан (Франция);
10. Йохан Кройфф (Голландия);
11. Герд Мюллер (Германия);
12. Лев Яшин (СССР);
13. Паоло Росси (Италия);
14. Карлос Альберто (Бразилия);
15. Фабио Каннаваро (Италия);
16. Ференц Пушкаш (Венгрия);
17. Хави (Испания);
18. Мишель Платини (Франция);
19. Лотар Маттеус (Германия);
20. Эйсебио (Португалия);
21. Жаирзиньо (Бразилия);
22. Паоло Мальдини (Италия);
23. Ривалдо (Бразилия);
24. Роже Милла (Камерун);
25. Гари Линекер (Англия).

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