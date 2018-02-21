Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 11-го по 20-е

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Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 11-го по 20-еАвторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших нападающих в истории английской Премьер-Лиги. Места в нем с 11-го по 20-е распределились следующим образом:

20. НИКОЛЯ АНЕЛЬКА

Выступал за: "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Болтон", "Челси", "Вест Бромвич Альбион"

Сыграл матчей: 364

Забил голов: 125

Средняя результативность: 0,34

Побед в АПЛ: 2

19. ДИМИТАР БЕРБАТОВ

Выступал за: "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Фулхэм"

Сыграл матчей: 229

Забил голов: 94

Средняя результативность: 0,41

Побед в АПЛ: 2

18. ФЕРНАНДО ТОРРЕС

Выступал за: "Ливерпуль", "Челси"

Сыграл матчей: 212

Забил голов: 85

Средняя результативность: 0,40

Побед в АПЛ: 0

17. ДЖАНФРАНКО ДЗОЛА

Выступал за: "Челси"

Сыграл матчей: 229

Забил голов: 59

Средняя результативность: 0,26

Побед в АПЛ: 0

16. ДУАЙТ ЙОРК

Выступал за: "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед", "Блэкберн", "Бирмингем", "Сандерленд"

Сыграл матчей: 375

Забил голов: 123

Средняя результативность: 0,33

Побед в АПЛ: 3

15. ЭНДИ КОУЛ

Выступал за: "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Блэкберн", "Фулхэм", "Манчестер Сити", "Портсмут", "Сандерленд"

Сыграл матчей: 414

Забил голов: 187

Средняя результативность: 0,45

Побед в АПЛ: 5

14. РОББИ ФАУЛЕР

Выступал за: "Ливерпуль", "Лидс", "Манчестер Сити", "Блэкберн"

Сыграл матчей: 379

Забил голов: 163

Средняя результативность: 0,43

Побед в АПЛ: 0

13. МАЙКЛ ОУЭН

Выступал за: "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Сток Сити"

Сыграл матчей: 326

Забил голов: 150

Средняя результативность: 0,46

Побед в АПЛ: 1

12. РОБИН ВАН ПЕРСИ

Выступал за: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед"

Сыграл матчей: 280

Забил голов: 144

Средняя результативность: 0,51

Побед в АПЛ: 1

11. ТЭДДИ ШЕРИНГЕМ

Выступал за: "Ноттингем Форест", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Портсмут", "Вест Хэм"

Сыграл матчей: 418

Забил голов: 146

Средняя результативность: 0,35

Побед в АПЛ: 3

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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