Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 11-го по 20-е

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших нападающих в истории английской Премьер-Лиги. Места в нем с 11-го по 20-е распределились следующим образом:

20. НИКОЛЯ АНЕЛЬКА

Выступал за: "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Болтон", "Челси", "Вест Бромвич Альбион"

Сыграл матчей: 364

Забил голов: 125

Средняя результативность: 0,34

Побед в АПЛ: 2

19. ДИМИТАР БЕРБАТОВ

Выступал за: "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Фулхэм"

Сыграл матчей: 229

Забил голов: 94

Средняя результативность: 0,41

Побед в АПЛ: 2

18. ФЕРНАНДО ТОРРЕС

Выступал за: "Ливерпуль", "Челси"

Сыграл матчей: 212

Забил голов: 85

Средняя результативность: 0,40

Побед в АПЛ: 0

17. ДЖАНФРАНКО ДЗОЛА

Выступал за: "Челси"

Сыграл матчей: 229

Забил голов: 59

Средняя результативность: 0,26

Побед в АПЛ: 0

16. ДУАЙТ ЙОРК

Выступал за: "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед", "Блэкберн", "Бирмингем", "Сандерленд"

Сыграл матчей: 375

Забил голов: 123

Средняя результативность: 0,33

Побед в АПЛ: 3

15. ЭНДИ КОУЛ

Выступал за: "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Блэкберн", "Фулхэм", "Манчестер Сити", "Портсмут", "Сандерленд"

Сыграл матчей: 414

Забил голов: 187

Средняя результативность: 0,45

Побед в АПЛ: 5

14. РОББИ ФАУЛЕР

Выступал за: "Ливерпуль", "Лидс", "Манчестер Сити", "Блэкберн"

Сыграл матчей: 379

Забил голов: 163

Средняя результативность: 0,43

Побед в АПЛ: 0

13. МАЙКЛ ОУЭН

Выступал за: "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Сток Сити"

Сыграл матчей: 326

Забил голов: 150

Средняя результативность: 0,46

Побед в АПЛ: 1

12. РОБИН ВАН ПЕРСИ

Выступал за: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед"

Сыграл матчей: 280

Забил голов: 144

Средняя результативность: 0,51

Побед в АПЛ: 1

11. ТЭДДИ ШЕРИНГЕМ

Выступал за: "Ноттингем Форест", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Портсмут", "Вест Хэм"

Сыграл матчей: 418

Забил голов: 146

Средняя результативность: 0,35

Побед в АПЛ: 3