Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 11-го по 20-е
Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших нападающих в истории английской Премьер-Лиги. Места в нем с 11-го по 20-е распределились следующим образом:
20. НИКОЛЯ АНЕЛЬКА
Выступал за: "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Болтон", "Челси", "Вест Бромвич Альбион"
Сыграл матчей: 364
Забил голов: 125
Средняя результативность: 0,34
Побед в АПЛ: 2
19. ДИМИТАР БЕРБАТОВ
Выступал за: "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Фулхэм"
Сыграл матчей: 229
Забил голов: 94
Средняя результативность: 0,41
Побед в АПЛ: 2
18. ФЕРНАНДО ТОРРЕС
Выступал за: "Ливерпуль", "Челси"
Сыграл матчей: 212
Забил голов: 85
Средняя результативность: 0,40
Побед в АПЛ: 0
17. ДЖАНФРАНКО ДЗОЛА
Выступал за: "Челси"
Сыграл матчей: 229
Забил голов: 59
Средняя результативность: 0,26
Побед в АПЛ: 0
16. ДУАЙТ ЙОРК
Выступал за: "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед", "Блэкберн", "Бирмингем", "Сандерленд"
Сыграл матчей: 375
Забил голов: 123
Средняя результативность: 0,33
Побед в АПЛ: 3
15. ЭНДИ КОУЛ
Выступал за: "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Блэкберн", "Фулхэм", "Манчестер Сити", "Портсмут", "Сандерленд"
Сыграл матчей: 414
Забил голов: 187
Средняя результативность: 0,45
Побед в АПЛ: 5
14. РОББИ ФАУЛЕР
Выступал за: "Ливерпуль", "Лидс", "Манчестер Сити", "Блэкберн"
Сыграл матчей: 379
Забил голов: 163
Средняя результативность: 0,43
Побед в АПЛ: 0
13. МАЙКЛ ОУЭН
Выступал за: "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Сток Сити"
Сыграл матчей: 326
Забил голов: 150
Средняя результативность: 0,46
Побед в АПЛ: 1
12. РОБИН ВАН ПЕРСИ
Выступал за: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед"
Сыграл матчей: 280
Забил голов: 144
Средняя результативность: 0,51
Побед в АПЛ: 1
11. ТЭДДИ ШЕРИНГЕМ
Выступал за: "Ноттингем Форест", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Портсмут", "Вест Хэм"
Сыграл матчей: 418
Забил голов: 146
Средняя результативность: 0,35
Побед в АПЛ: 3
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Ливерпуль
|27
|54
|4
|Тоттенхэм
|27
|52
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20