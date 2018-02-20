Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

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Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-еАвторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших нападающих в истории английской Премьер-Лиги. Места в нем с 21-го по 30-е распределились следующим образом:

30. ЭММАНУЭЛЬ АДЕБАЙОР

Выступал за: "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас"

Сыграл матчей: 242

Забил голов: 97

Средняя результативность: 0,40

Побед в АПЛ: 0

29. ОЛЕ ГУННАР СОЛЬСКЬЯЕР

Выступал за: "Манчестер Юнайтед"

Сыграл матчей: 235

Забил голов: 91

Средняя результативность: 0,39

Побед в АПЛ: 6

28. ДЖЕРМЕЙН ДЕФО

Выступал за: "Вест Хэм", "Борнмут", "Тоттенхэм", "Портсмут", "Сандерленд"

Сыграл матчей: 483

Забил голов: 161

Средняя результативность: 0,30

Побед в АПЛ: 0

27. ЮРГЕН КЛИНСМАНН

Выступал за: "Тоттенхэм"

Сыграл матчей: 56

Забил голов: 29

Средняя результативность: 0,52

Побед в АПЛ: 0

26. ЛЕС ФЕРДИНАНД

Выступал за: "Куинз Парк Рейнджерс", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Лестер", "Болтон"

Сыграл матчей: 351

Забил голов: 149

Средняя результативность: 0,42

Побед в АПЛ: 0

25. ДЖИММИ ФЛОЙД ХАССЕЛЬБАЙНК

Выступал за: "Лидс", "Челси", "Мидлсбро", "Чарльтон"

Сыграл матчей: 288

Забил голов: 127

Средняя результативность: 0,40

Побед в АПЛ: 0

24. РОМЕЛУ ЛУКАКУ

Выступал за: "Челси", "Вест Бромвич Альбион", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед"

Сыграл матчей: 212

Забил голов: 97

Средняя результативность: 0,46

Побед в АПЛ: 0

23. ХАРРИ КЕЙН

Выступал за: "Норвич", "Тоттенхэм"

Сыграл матчей: 142

Забил голов: 101

Средняя результативность: 0,71

Побед в АПЛ: 0

22. КАРЛОС ТЕВЕС

Выступал за: "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити"

Сыграл матчей: 202

Забил голов: 84

Средняя результативность: 0,42

Побед в АПЛ: 3

21. ДИЕГО КОСТА

Выступал за: "Челси"

Сыграл матчей: 89

Забил голов: 52

Средняя результативность: 0,58

Побед в АПЛ: 2

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2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
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