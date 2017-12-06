Топ-30 самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года: часть 1

Специалисты из CIES Football Observatory представили рейтинг самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года (включительно). Вот как выглядит его первая тридцатка.

30. КИНГСЛИ КОМАН

Клуб: "Бавария"

Страна: Франция

Позиция на поле: вингер

Возраст: 21

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 35,4 миллиона евро

29. РЕНАТУ САНЧЕШ

Клуб: "Суонси"

Страна: Португалия

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 37,3 миллиона евро

28. МАЛКОМ

Клуб: "Бордо"

Страна: Бразилия

Позиция на поле: вингер

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 37,6 миллиона евро

27. КАРЛОС СОЛЕР

Клуб: "Валенсия"

Страна: Испания

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 37,9 миллиона евро

26. МИКЕЛЬ ОЙАРСАБАЛЬ

Клуб: "Реал Сосьедад"

Страна: Испания

Позиция на поле: вингер

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 39 миллионов евро

25. ТЭММИ АБРАХАМ

Клуб: "Суонси"

Страна: Англия

Позиция на поле: форвард

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 39,7 миллиона евро

24. РОДРИГО БЕНТАНКУР

Клуб: "Ювентус"

Страна: Уругвай

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 40,5 миллиона евро

23. ГОНСАЛУ ГЕДЕШ

Клуб: "Валенсия"

Страна: Португалия

Позиция на поле: вингер

Возраст: 21

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 40,9 миллиона евро

22. ПАБЛО ФОРНАЛС

Клуб: "Вильярреал"

Страна: Испания

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 21

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 41,5 миллиона евро

21. ТОМ ДЭВИС

Клуб: "Эвертон"

Страна: Англия

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 19

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 42,1 миллиона евро

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