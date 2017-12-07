Топ-30 самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года: часть 2

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Топ-30 самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года: часть 2Специалисты из CIES Football Observatory представили рейтинг самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года (включительно). Вот как выглядит его первая тридцатка.

20. ТЕО ЭРНАНДЕС

Клуб: "Реал"

Страна: Франция

Позиция на поле: левый защитник

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 42,8 миллиона евро

19. ДАНИ СЕБАЛЬОС

Клуб: "Реал"

Страна: Испания

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 21

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 43,8 миллиона евро

18. ЮРИ ТИЛЕМАНС

Клуб: "Монако"

Страна: Бельгия

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 46,2 миллиона евро

16-17. ФРАНК КЕССЬЕ

Клуб: "Милан"

Страна: Кот-д'Ивуар

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 47,6 миллиона евро

16-17. АНДРЕАС КРИСТЕНСЕН

Клуб: "Челси"

Страна: Дания

Позиция на поле: центральный защитник

Возраст: 21

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 47,6 миллиона евро

14-15. МАРКО АСЕНСИО

Клуб: "Реал"

Страна: Испания

Позиция на поле: вингер

Возраст: 21

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 50,7 миллиона евро

14-15. ЛОРЕНЦО ПЕЛЛЕГРИНИ

Клуб: "Рома"

Страна: Италия

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 21

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 50,7 миллиона евро

13. ФЕДЕРИКО КЬЕЗА

Клуб: "Фиорентина"

Страна: Италия

Позиция на поле: вингер

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 52,6 миллиона евро

12. ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА

Клуб: "Милан"

Страна: Италия

Позиция на поле: вратарь

Возраст: 18

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 55,7 миллиона евро

11. ВИЛФРЕД НДИДИ

Клуб: "Лестер"

Страна: Нигерия

Позиция на поле: опорный полузащитник

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 64,8 миллиона евро

Не пропустите: топ-30 самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года: часть 1. | soccernews.ru

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