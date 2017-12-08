Топ-30 самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года: часть 3

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Топ-30 самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года: часть 3Специалисты из CIES Football Observatory представили рейтинг самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года (включительно). Вот как выглядит его первая тридцатка.

10. ДАВИНСОН САНЧЕС

Клуб: "Тоттенхэм"

Страна: Колумбия

Позиция на поле: центральный защитник

Возраст: 21

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 66,3 миллиона евро

9. КРИСТИАН ПУЛИШИЧ

Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Страна: США

Позиция на поле: вингер

Возраст: 19

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 75,2 миллиона евро

8. АНТОНИ МАРТИАЛЬ

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Страна: Франция

Позиция на поле: вингер

Возраст: 22 (исполнилось 5-го декабря)

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 85,6 миллиона евро

7. ТИМО ВЕРНЕР

Клуб: "РБ Лейпциг"

Страна: Германия

Позиция на поле: форвард

Возраст: 21

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 92,5 миллиона евро

6. ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС

Клуб: "Манчестер Сити"

Страна: Бразилия

Позиция на поле: форвард

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 108,4 миллиона евро

5. МАРКУС РЭШФОРД

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Страна: Англия

Позиция на поле: форвард

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 116,7 миллиона евро

4. УСМАН ДЕМБЕЛЕ

Клуб: "Барселона"

Страна: Франция

Позиция на поле: вингер

Возраст: 20

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 120,4 миллиона евро

3. ЛЕРОЙ САНЕ

Клуб: "Манчестер Сити"

Страна: Германия

Позиция на поле: вингер

Возраст: 21

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 124,5 миллиона евро

2. ДЕЛЕ АЛЛИ

Клуб: "Тоттенхэм"

Страна: Англия

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 21

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 180,2 миллиона евро

1. КИЛИАН МБАППЕ

Клуб: ПСЖ

Страна: Франция

Позиция на поле: форвард

Возраст: 18

Трансферная стоимость (по данным CIES Football Observatory): 182,8 миллиона евро

Не пропустите: топ-30 самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года: часть 2. | soccernews.ru

комментарии
Зенден

Давинсон Санчес вообще-то колумбиец, а не голландец. И заигран за Колумбию к сожалению. Исправьте.

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