Топ-30 самых перспективных игроков по версии FIFA 18: часть 1

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Топ-30 самых перспективных игроков по версии FIFA 18: часть 1Создатели FIFA 18 представили свое видение рейтинга самых перспективных игроков планеты. Вот как он выглядит.

30. ЮЛИАН ВАЙГЛЬ

Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Страна: Германия

Позиция на поле: опорный полузащитник

Возраст: 22

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 87

29. ТИМО ВЕРНЕР

Клуб: "РБ Лейпциг"

Страна: Германия

Позиция на поле: форвард

Возраст: 21

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 87

28. КАРЛЕС АЛЕНЬЯ

Клуб: "Барселона"

Страна: Испания

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 19

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 87

27. АЛЕХАНДРО ГРИМАЛЬДО

Клуб: "Бенфика"

Страна: Испания

Позиция на поле: левый защитник

Возраст: 22

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 87

26. ЛАУТАРО МАРТИНЕС

Клуб: "Расинг" (Авельянеда)

Страна: Аргентина

Позиция на поле: форвард

Возраст: 20

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88

25. КАЙ ХАВЕРЦ

Клуб: "Байер"

Страна: Германия

Позиция на поле: плеймейкер

Возраст: 18

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88

24. АЛЕКС МЕРЕТ

Клуб: СПАЛ

Страна: Италия

Позиция на поле: вратарь

Возраст: 20

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88

23. МАЛАНГ САРР

Клуб: "Ницца"

Страна: Франция

Позиция на поле: центральный защитник

Возраст: 18

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88

22. БРЕЛЬ ЭМБОЛО

Клуб: "Шальке"

Страна: Швейцария

Позиция на поле: форвард

Возраст: 20

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88

21. КАСПЕР ДОЛЬБЕРГ

Клуб: "Аякс"

Страна: Дания

Позиция на поле: форвард

Возраст: 20

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88

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