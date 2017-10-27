Топ-30 самых перспективных игроков по версии FIFA 18: часть 2
Создатели FIFA 18 представили свое видение рейтинга самых перспективных игроков планеты. Представляем его вторую часть.
20. МАРКУС РЭШФОРД
Клуб: "Манчестер Юнайтед"
Страна: Англия
Позиция на поле: форвард
Возраст: 19
Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88
19. ЮЛИАН БРАНДТ
Клуб: "Байер"
Страна: Германия
Позиция на поле: вингер
Возраст: 21
Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88
18. ДАВИНСОН САНЧЕС
Клуб: "Тоттенхэм"
Страна: Колумбия
Позиция на поле: центральный защитник
Возраст: 21
Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88
17. ДЖОНАТАН ТА
Клуб: "Байер"
Страна: Германия
Позиция на поле: центральный защитник
Возраст: 21
Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88
16. ДАНИ СЕБАЛЬОС
Клуб: "Реал"
Страна: Испания
Позиция на поле: центральный полузащитник
Возраст: 21
Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88
15. МАТТЕЙС ДЕ ЛИГТ
Клуб: "Аякс"
Страна: Нидерланды
Позиция на поле: центральный защитник
Возраст: 18
Рейтинг потенциала в FIFA 18: 89
14. АЛЬБАН ЛЯФОН
Клуб: "Тулуза"
Страна: Франция
Позиция на поле: голкипер
Возраст: 18
Рейтинг потенциала в FIFA 18: 89
13. КРИСТИАН ПУЛИШИЧ
Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)
Страна: США
Позиция на поле: вингер
Возраст: 19
Рейтинг потенциала в FIFA 18: 89
12. АНДРЕАС КРИСТЕНСЕН
Клуб: "Челси"
Страна: Дания
Позиция на поле: центральный защитник
Возраст: 21
Рейтинг потенциала в FIFA 18: 89
11. ЭСЕКЬЕЛЬ БАРКО
Клуб: "Индепендьенте"
Страна: Аргентина
Позиция на поле: плеймейкер
Возраст: 18
Рейтинг потенциала в FIFA 18: 90
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Бернли
|9
|13
|9
|Ливерпуль
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3