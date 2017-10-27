Топ-30 самых перспективных игроков по версии FIFA 18: часть 2

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Топ-30 самых перспективных игроков по версии FIFA 18: часть 2Создатели FIFA 18 представили свое видение рейтинга самых перспективных игроков планеты. Представляем его вторую часть.

20. МАРКУС РЭШФОРД

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Страна: Англия

Позиция на поле: форвард

Возраст: 19

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88

19. ЮЛИАН БРАНДТ

Клуб: "Байер"

Страна: Германия

Позиция на поле: вингер

Возраст: 21

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88

18. ДАВИНСОН САНЧЕС

Клуб: "Тоттенхэм"

Страна: Колумбия

Позиция на поле: центральный защитник

Возраст: 21

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88

17. ДЖОНАТАН ТА

Клуб: "Байер"

Страна: Германия

Позиция на поле: центральный защитник

Возраст: 21

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88

16. ДАНИ СЕБАЛЬОС

Клуб: "Реал"

Страна: Испания

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 21

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 88

15. МАТТЕЙС ДЕ ЛИГТ

Клуб: "Аякс"

Страна: Нидерланды

Позиция на поле: центральный защитник

Возраст: 18

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 89

14. АЛЬБАН ЛЯФОН

Клуб: "Тулуза"

Страна: Франция

Позиция на поле: голкипер

Возраст: 18

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 89

13. КРИСТИАН ПУЛИШИЧ

Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Страна: США

Позиция на поле: вингер

Возраст: 19

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 89

12. АНДРЕАС КРИСТЕНСЕН

Клуб: "Челси"

Страна: Дания

Позиция на поле: центральный защитник

Возраст: 21

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 89

11. ЭСЕКЬЕЛЬ БАРКО

Клуб: "Индепендьенте"

Страна: Аргентина

Позиция на поле: плеймейкер

Возраст: 18

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 90

Не пропустите: топ-30 самых перспективных игроков по версии FIFA 18: часть 1. | soccernews.ru

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6 Уотфорд 9 15
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