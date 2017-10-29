Топ-30 самых перспективных игроков по версии FIFA 18: часть 3

Теги килиан мбаппеджанлуиджи доннарумма

Топ-30 самых перспективных игроков по версии FIFA 18: часть 3Создатели FIFA 18 представили свое видение рейтинга самых перспективных игроков планеты. Представляем его третью, заключительную, часть.

10. ЮРИ ТИЛЕМАНС

Клуб: "Монако"

Страна: Бельгия

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 20

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 90

9. АНТОНИ МАРТИАЛЬ

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Страна: Франция

Позиция на поле: вингер

Возраст: 21

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 90

8. УСМАН ДЕМБЕЛЕ

Клуб: "Барселона"

Страна: Франция

Позиция на поле: вингер

Возраст: 20

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 90

7. ДЕЛЕ АЛЛИ

Клуб: "Тоттенхэм"

Страна: Англия

Позиция на поле: плеймейкер

Возраст: 21

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 90

6. ЛЕРОЙ САНЕ

Клуб: "Манчестер Сити"

Страна: Германия

Позиция на поле: вингер

Возраст: 21

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 91

5. ТОМА ЛЕМАР

Клуб: "Монако"

Страна: Франция

Позиция на поле: вингер

Возраст: 21

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 91

4. ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС

Клуб: "Манчестер Сити"

Страна: Бразилия

Позиция на поле: форвард

Возраст: 20

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 92

3. МАРКО АСЕНСИО

Клуб: "Реал"

Страна: Испания

Позиция на поле: вингер

Возраст: 21

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 92

2. ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА

Клуб: "Милан"

Страна: Италия

Позиция на поле: вратарь

Возраст: 18

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 94

1. КИЛИАН МБАППЕ

Клуб: ПСЖ

Страна: Франция

Позиция на поле: форвард

Возраст: 18

Рейтинг потенциала в FIFA 18: 94

Не пропустите: топ-30 самых перспективных игроков по версии FIFA 18: часть 2. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
12 Хаддерсфилд Таун 10 12
13 Сток Сити 10 11
14 Вест Бромвич Альбион 10 10
15 Лестер Сити 9 9
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
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