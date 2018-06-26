Топ-5 главных открытий стартовых матчей Чемпионата Мира

Теги денис черышевхуан кинтероанте ребич

Топ-5 главных открытий стартовых матчей Чемпионата МираБританское издание Mirror выделило пять игроков, которые сумели в наилучшей степени продемонстрировать свой потенциал на Чемпионате Мира в России. Вот кто попал в число главных открытий мундиаля 2018-го года.

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ (Россия, "Вильярреал")

Позиция: вингер

Возраст: 27

Статистика выступления на ЧМ-2018: 3 матча, 3 забитых мяча

Оценка выступления на ЧМ-2018 от WhoScored: 7,62

ХУАН КИНТЕРО (Колумбия, "Ривер Плейт")

Позиция: плеймейкер

Возраст: 25

Статистика выступления на ЧМ-2018: 2 матча, 1 забитый мяч, 1 результативная передача

Оценка выступления на ЧМ-2018 от WhoScored: 7,32

АНТЕ РЕБИЧ (Хорватия, "Айнтрахт" Франкфурт-на-Майне)

Позиция: вингер

Возраст: 24

Статистика выступления на ЧМ-2018: 2 матча, 1 забитый мяч

Оценка выступления на ЧМ-2018 от WhoScored: 7,20

ТАКАШИ ИНУИ (Япония, "Эйбар")

Позиция: вингер

Возраст: 30

Статистика выступления на ЧМ-2018: 2 матча, 1 забитый мяч, 1 результативная передача

Оценка выступления на ЧМ-2018 от WhoScored: 7,36

ГИЛЬЕРМО ОЧОА (Мексика, "Стандард")

Позиция: вратарь

Возраст: 32

Статистика выступления на ЧМ-2018: 2 матча, 1 пропущенный мяч

Оценка выступления на ЧМ-2018 от WhoScored: 7,68

Не пропустите: Софи Кристиан - потрясающая подруга Бернда Лено. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай 3 9
2 Россия 3 6
3 Саудовская Аравия 3 3
4 Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания 3 5
2 Португалия 3 5
3 Иран 3 4
4 Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция 3 7
2 Дания 3 5
3 Перу 3 3
4 Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия 3 9
2 Аргентина 3 4
3 Нигерия 3 3
4 Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Япония 2 4
2 Сенегал 2 4
3 Колумбия 2 3
4 Польша 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов