Топ-5 главных открытий стартовых матчей Чемпионата Мира

Британское издание Mirror выделило пять игроков, которые сумели в наилучшей степени продемонстрировать свой потенциал на Чемпионате Мира в России. Вот кто попал в число главных открытий мундиаля 2018-го года.

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ (Россия, "Вильярреал")

Позиция: вингер

Возраст: 27

Статистика выступления на ЧМ-2018: 3 матча, 3 забитых мяча

Оценка выступления на ЧМ-2018 от WhoScored: 7,62

ХУАН КИНТЕРО (Колумбия, "Ривер Плейт")

Позиция: плеймейкер

Возраст: 25

Статистика выступления на ЧМ-2018: 2 матча, 1 забитый мяч, 1 результативная передача

Оценка выступления на ЧМ-2018 от WhoScored: 7,32

АНТЕ РЕБИЧ (Хорватия, "Айнтрахт" Франкфурт-на-Майне)

Позиция: вингер

Возраст: 24

Статистика выступления на ЧМ-2018: 2 матча, 1 забитый мяч

Оценка выступления на ЧМ-2018 от WhoScored: 7,20

ТАКАШИ ИНУИ (Япония, "Эйбар")

Позиция: вингер

Возраст: 30

Статистика выступления на ЧМ-2018: 2 матча, 1 забитый мяч, 1 результативная передача

Оценка выступления на ЧМ-2018 от WhoScored: 7,36

ГИЛЬЕРМО ОЧОА (Мексика, "Стандард")

Позиция: вратарь

Возраст: 32

Статистика выступления на ЧМ-2018: 2 матча, 1 пропущенный мяч

Оценка выступления на ЧМ-2018 от WhoScored: 7,68

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