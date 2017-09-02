Топ-5 клубов, которые больше всех заработали в летнее трансферное окно

Представляем вашему вниманию пятерку клубов, которые больше всех заработали на продаже футболистов в летнее трансферное окно.

На первом месте оказалась "Барселона", которая выручила за своих футболистов 226 миллионов. Второе место у "Монако", заработавшее 166,5 миллиона. Третье место заняла дортмундская "Боруссия" с прибылью в 166,5 миллиона.

На четвертом и пятом местах расположились "Бенфика" и "Ювентус", которые заработали 131 и 124 миллиона соответственно.

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