ТОП-5 клубов, потративших на трансферах больше всех за последнее десятилетие

Недавно редакция Soccernews посвятила материал пяти клубам, которые заработали больше всего денег на трансферах за последние 10 лет. Материал набрал большое количество просмотров, а потому мы, при помощи известного портала Transfermarkt подсчитали, какие футбольные коллективы получили наибольшие убытки на трансферном рынке в течении 10 лет. Однако, стоит заметить, что не во всех представленных сегодня случаях слово "убытки" приобретает свое первоочередное негативное значение. Скорее, это можно назвать платой за неплохие результаты. Единственный вопрос – оправданы ли затраты?

5. "Челси", Англия

Потраченная сумма: 1,35 млрд евро

Полученная сумма: 796 млн евро

Убыток: 553 млн евро

С приходом Романа Абрамовича футбольный клуб "Челси" преобразился и стал одним из самых сильных коллективов в Англии. На сегодняшний день "синие" потихоньку отходят на задний план, оставляя места в первом ряду для "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", однако нельзя забывать, что именно "Челси" формально начал эпоху больших денег на Туманном Альбионе. Стоит признать, что клуб достаточно неплохо продает футболистов. За 10 лет "Челси" продал игроков почти на 800 млн евро, которые равномерно распределились на 343 футболиста. Самым дорогим стал трансфер Диего Косты в "Атлетико", который обошелся "матрасникам" в 66 млн евро. На данном этапе "синие" идут на втором месте мирового рейтинга по количеству вырученных денег с футболистов (уступая только "Монако", который продал игроков почти на миллиард евро). При этом команда на втором месте в мировом рейтинге по общей сумме всех покупок за десятилетие, и здесь речь идет о сумме, которая равняется 1,35 миллиардов(!) евро. Логика трансферной политики "Челси" не всегда является совершенно понятной, особенно если на фоне громадных трат тренеры (да, Антонио Конте и Маурицио Сарри?) жалуются на неправильные трансферы или их отсутствие. Бессмысленность некоторых решений доказывает интересные числа: за Н’Голо Канте, одного из лучших опорных полузащитников мира, команда отдала 35 млн евро, а за центрального полузащитника Данни Дринквотера, который уже "атрофировал" ноги в запасе команды, приобрели за 37 млн. Еще одним интересным трансферным аспектом команды является количество футболистов, отправленных в аренду. Сейчас из них можно составить целых 2 команды. Деятельность руководства не осталась незамеченной и в феврале команда получила трансферный бан на 2 следующих трансферных окна. Хорошая возможность поправить свой "профит". Как сообщают СМИ, Перес уже готовит крупную сумму за Эдена Азара.

4. "Барселона", Испания

Потраченная сумма: 1,31 млрд евро

Полученная сумма: 727 млн евро

Убыток: 579 млн евро

Каталонская команда является единственным коллективом из нашей пятерки, который за последние 10 лет как продал, так и купил не более 130 футболистов (122 куплено, 123 – продано). Это означает, что "Барса" специализируется в основном на больших покупках и продажах и не разменивается на "мелочь", как это часто случалось с "Челси". Интересно, что чуть менее трети всего трансферного дохода за десятилетие "сине-гранатовых" принес всего лишь 1 трансфер. В сезоне 2017/18 они продали Неймара в ПСЖ за 222 млн евро. Остальные продажи не дотягивают даже до 50 млн, однако некоторые из них отличаются особой выгодностью. К примеру, резервист Йери Мина хорошо провел Чемпионат Мира в России и был сбагрен в "Эвертон" за 30 млн, в то время как покупался колумбиец за 11 млн евро. На фоне этого "Барселона" очень активно покупает. Времена, когда в команде по большей части играли воспитанники, постепенно уходит в прошлое (или, может, сейчас просто наступил период условного затишья в клубной академии, с оглядкой и поправкой на прогресс Аленья), а на их место приходят дорогие исполнители. Команда из столицы Каталонии является всего лишь второй в нашем рейтинге, которая позволила себе 2 100-миллионных приобретения. Речь о Коутиньо и Дембеле. И оба были куплены в сезоне 2017/18, благо у боссов "Барсы" хватало денег после продажи Неймара. В десятке самых дорогих трансферов команды есть и откровенно провальные приобретения. Например, "блаугранас" выбросили на ветер 37 млн евро, купив Андре Гомеша после чемпионата Европы. Можно сколько угодно хвалить селекцию "Барсы", однако промахов у них хватает.

3. "Манчестер Юнайтед", Англия

Потраченная сумма: 1,14 млрд евро

Полученная сумма: 435 млн евро

Убыток: 699 млн евро

"Красные дьяволы" любили провернуть дорогие сделки еще во времена Сера Алекса Фергюсона. Так нельзя не вспомнить покупку Рио Фердинанда из "Лидса" за 46 миллионов евро в 2002 году, или подписание Хуана Себастьяна Верона годом ранее за 42 миллиона. Однако, все это было гораздо раньше, и не встречалось в сумасшедших количествах. Настоящий трансферный бум произошел после ухода Фергюсона. За последние годы Мойес, Ван Гаал и Моуриньо привели в клуб игроков на миллиард евро. Что интересно, МЮ потратил меньше всех среди представителей нашей пятерки. К ближайшему результату по тратам "красным" дьяволам не хватило еще одной 100-миллионной сделки. За всю историю клуба такая была лишь раз – в сезоне 2016/17 боссы "красных" вернули из "Ювентуса" своего же воспитанника Поля Погба за 105 млн евро, и, что интересно, только сейчас француз начал напоминать себя прежнего и оправдывать вложенные в него средства. Грустная история наблюдается и со следующими двумя игроками в списке самых дорогостоящих покупок. Ромелу Лукаку (85 млн) смотрится неплохо в играх со средними соперниками, однако в последнее время мало забивает топ-командам, да и вообще садится на скамейку, когда у Сульшера есть кем играть. А вот Анхель Ди Мария (75 млн) и вовсе не заиграл в Англии и вскоре переехал в Париж. Кроме всего прочего, лишь один клуб из нашей пятерки продал игроков на меньшую сумму, чем МЮ. 435 млн, разделенные на 225 ушедших футболистов – это фактически ничтожная сумма для такого клуба, как "Манчестер Юнайтед". Особенно, если учесть, что почти четверть этой денежной массы покрыл всего лишь один игрок – Криштиану Роналду, – проданный в "Реал" за 94 млн евро в сезоне 2009/10.

2. ПСЖ, Франция

Потраченная сумма: 1,23 млрд евро

Полученная сумма: 371 млн евро

Убыток: 812 млн евро

ПСЖ – это совсем уж уникальная история. Чтобы вырваться на второе место нашего рейтинга, Парижу понадобилось не 10, а каких-то 8 лет. Именно тогда в команду пришли большие деньги азиатских владельцев, которые добавили на европейскую карту еще один "мешок". ПСЖ во многом напоминает "Манчестер Юнайтед". Во-первых, они не так уж много покупают и продают – 159 игроков в клуб и 155 из клуба за последнее десятилетие (это второй результат в пределах пятерки). Но главным "достоинством" Парижа является вырученная сумма за продажу игроков, которая не превышает даже 400 млн евро. Причины такого убытка всем известны. Во-первых, ПСЖ провернул два самых дорогих трансфера в истории футбола, подписав Килиана Мбаппе и Неймара практически в одно и то же время. Во-вторых, клуб совершенно не ориентируется на соблюдение финансового фейр-плей и подобных вещей, а также не заботится о бюджете, в следствии чего самым дорогим трансфером из клуба является Гонсало Гуэдэш, которого в начале текущего сезона продали в "Валенсию" за 40 млн евро. И даже если посмотреть в первую десятку, далеко не каждый игрок принес Парижу больше 20 млн евро (некоторых, как, например, Роналдиньо, мы и вовсе не считаем, ведь он был продан в "Барсу" 16 лет назад).

1. "Манчестер Сити", Англия

Потраченная сумма: 1,66 млрд евро

Полученная сумма: 458 млн евро

Убыток: 1,2 млрд евро

Закрывает наш список "Манчестер Сити", история которого во многом напоминает путь ПСЖ с одной лишь оговоркой – "денежная" политика "горожан" началась на несколько лет раньше, чем у Парижа, и за это время англичане попробовали разные пути комплектации состава. Приглашали даже бразильца Жо из ЦСКА, но к финальному результату и к по-настоящему больших трансферам пришли во времена Манчини, которые вскоре трансформировались в приглашения со стороны Пеллегрини и Гвардиолы. Не так давно на Туманном Альбионе ходил мем, что Хосеп тратит на оборону "Сити" больше, чем вся Черногория вместе взятая. И это абсолютная правда. На данном этапе 4 из 7 позиций в списке самых дорогих игроков в истории клуба занимают именно защитники, которые пришли по приглашению Гвардиолы (Ляпорт, Менди, Уокер, Стоунз). Единственное, чем клуб из Манчестера пока не может похвастаться, – это покупки, которые превышают 100 миллионов. Но, с учетом нынешних законов рынка, не исключено, что уже в скором времени англичане исправят эту "оплошность" и сравняются со своими соседями по городу. Что касается продаж, то тут здесь ситуация "Манчестер Сити" не хуже чем у ПСЖ (на продажах они заработали почти на 100 млн евро больше), однако, что интересно, самой дорогой продажей "горожан" является Шон Врайт-Филипс, который стоил "Челси" 31 млн евро, но не может быть засчитан в наш рейтинг, так как продажа была совершена еще в сезоне 2005/06. Первым, кто нам действительно подходит, является испанец Альваро Негредо (28 млн евро). Пеп очень хотел адаптировать этого футболиста в своем клубе, но, как видно, испанские форварды в топ-клубах Англии последнее время не приживаются (спросите у Мораты, Сольдадо или Торреса времен "Челси").

В конце материала стоит отметить, что столь большие траты – это удел последних лет, и тенденции показывают, что ценники на трансферном рынке будут только расти. В связи с этим берем попкорн и наблюдаем за дальнейшими разрывами стандартных шаблонов по поводу стоимости отдельно взятого игрока. "Реал" Мадрид, кстати, занимает лишь седьмое место в списке убыточных клубов. Однако, учитывая настроения Переса на покупку Неймара, Азара и Мбаппе, вполне возможно, что обновленный материал через некоторое время будет иметь и ведомости о трансферной деятельности "сливочных".