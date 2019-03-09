ТОП-5 клубов, заработавших на трансферах больше всех за последнее десятилетие

Десятилетие – это достаточно большой срок, чтобы сделать из своего бизнес-стартапа удачный бизнес-проект. В футболе существует много команд, которые действуют по принципу ПСЖ – скупать себе приличных игроков по завышенных ценах (существует также модель "купить ветерана", где на первый план выходит не сумма трансфера (она зачастую весьма символическая), а зарплата, которая порой превышает среднюю европейскую в несколько раз). Однако, куда больше в современном футболе руководителей, которые воспринимают футбол как бизнес и стараются не просто содержать команду, а еще и получать из нее прибыль. Сегодня редакция Soccernews, с помощью известного портала Transfermarkt, решила выделить 5 клубов, которые на протяжении десятилетия смогли заработать на перепродаже собственных футболистов больше, чем кто-либо другой.

5. "Лилль", Франция

Потраченная сумма: 194 млн евро

Полученная сумма: 364 млн евро

Прибыль: 170 млн евро

На самом деле, 170 млн евро – это вполне средняя сумма по нынешним временам, ведь за нее не купишь даже Неймара. Но для такого не сверх топового коллектива, как "Лилль", эти деньги являются феноменальной прибавкой к финансовой деятельности команды. Интересно, что шестая часть всей прибыли пришлась именно на текущее трансферное окно, когда команда одним пакетом избавилась от своих лучших центральных полузащитников Ива Биссума и Ибрагима Амаду, а также от еще некоторых футболистов, которые в сумме принесли "Лиллю" почти 70 млн евро. 2 года назад во главу футбольного клуба вошел одиозный спортивный инвестор Жерар Лопес, который ранее владел командами Формулы 1, а теперь зашел в футбол. После вступления на новый пост функционер позвал на пост главного тренера Марсело Бьелсу, чтобы тот (а) улучшил результаты команды; (б) играл исключительно молодежью, которую позже можно было бы продать. Конечно, для испанского тактического гения это оказалось не по силам, так как в составе должно было найтись место хотя бы для одного опытного игрока. Еще в прошлом сезоне на пост главного пришел Кристоф Галтье, в течении лета клуб исправил ошибки и купил (взял бесплатно) несколько опытных футболистов, и "Лилль" ожил настолько, что сейчас уверенно идет на втором месте чемпионата Франции. Вместе с этим в команде зажглись новые звезды, такие как, например, Николя Пепе. Уже летом ивуариец может пополнить казну клуба на 80 млн евро. Получится ли бизнес? Но основа нынешнего профита была заложена после сезона 2010/11, когда "Лилль" стал чемпионом Франции. В течении нескольких лет ту команду раскупили почти за 100 млн евро. Главными бриллиантами считались Эден Азар (35 млн евро) и Жервиньо (20 млн евро).

4. "Удинезе", Италия

Потраченная сумма: 259 млн евро

Полученная сумма: 438 млн евро

Прибыль: 178 млн евро

Сейчас "Удинезе" чаще всего обитает в районе нижней части турнирной таблицы итальянской Серии "А". Однако, подобная ситуация наблюдалась далеко не всегда. Еще в начале текущего десятилетия клуб из Удине являлся четвертой силой чемпионата Италии, боролся с лондонским "Арсеналом" за попадание в групповой этап Лиги Чемпионов, а также имел в своем составе будущих звезд – Алексиса Санчеса, Квадво Асамоа, Хуана Куадрадо, Гёкхана Инлера и других. Если посмотреть на список всех продаж "Удинезе" в течении последних 10 лет, то там не будет сделок на 60 или 70 млн евро, однако "полосатая" команда всегда умела продавать футболистов пачками, выручая за каждого в пределах 10 млн евро. Мало кто помнить, но сквозь систему Удине прошли такие футболисты, как Салли Мунтари, Кристиан Сапата, Маурисио Исла, Меди Бенатья или Аллан (тот, который лидер центра поля у нынешнего "Наполи"). Именно на таком подходе и специализируется "Удинезе" – продавать перспективных, быть посредником между нахождением игрока в тени и его дальнейшим развитием до топ-уровня. В это летнее окно клуб удачно продал своего основного голкипера Алекса Мерета в "Наполи" за 20 млн евро. Глядя на сухие цифры, можно с уверенностью утверждать, что на данный момент "Удинезе" является самым мощным футбольным коммерческим проектом Италии.

3. "Монако", Франция

Потраченная сумма: 638 млн евро

Полученная сумма: 885 млн евро

Прибыль: 201 млн евро

Проект Дмитрия Рыболовлева является самым зарабатывающим за последние 10 лет. Ни одному клубу не удалось получить от продажи футболистов целых 885 млн евро. Да и сроки в 10 лет – это весьма условная дата, которая базируется исключительно на нашем материале. На самом деле большая часть состояния "монегасков" была сделана в течении последних 5 лет и касалась одного состава, дошедшего до полуфинала Лиги Чемпионов 2016/17. Попробуйте вспомнить сами: Мбаппе – 135 млн евро, Лемар – 70 млн евро, Менди – 58 млн евро, Бернарду Силва – 50 млн евро, Фабиньо – 45 млн евро. И это далеко не полный список. С другой стороны, "Монако" достаточно много тратит. Первый взрыв активности был продемонстрирован в сезоне 2013/14, когда команда только начинала формировать звездный состав и в один подход купила Хамеса Родригеса, Фалькао, Жоау Моутинью, Жоффре Кондогбия и других звезд на общую сумму почти 150 млн евро. Второй заход был совершен в течении летнего трансферного окна и касался приобретения целого ряда молодых футболистов, среди которых был и наш Александр Головин. Предполагалось, что в течении нескольких лет затраты будут возвращены в пятикратном размере (а может и больше). Иного варианта, при котором 16-летний футболит Вильем Жеббе, проведший на высоком уровне около 5 матчей может стоить 20 млн евро, просто нет.

2. "Порту", Португалия

Потраченная сумма: 384 млн евро

Полученная сумма: 748 млн евро

Прибыль: 363 млн евро

Настоящими монстрами зарабатывания денег на молодых футболистах являются португальцы. Им никогда в жизни не переплюнуть бразильцев по количеству активных продавцом на рынке, однако так уж сложилось, в силу культурных, языковых и ментальных причин, что Португалия и Бразилия (а также другие страны латинской Америки) – это совершенно один рынок. Просто команды с Пиренейского полуострова быстро забирают себе талантов, которых не успели заметить топ-команды, а потом перепродают их с ярлыком собственных воспитанников. Лучше всего эта система работает в "Порту", который за последние 10 лет продал столько латиноамериканцев или португальцев с латиноамериканскими корнями, что и не сосчитать, да и не вспомнить всех. Интересно отметить, что "драконы" никогда не покупали себе футболистов дороже 21 млн евро (самый дорогой трансфер в истории клуба – Оливер Торрес из "Атлетико" в сезоне 2017/18 – 20 млн евро). При этом продажи стабильно топ-игроков стабильно держаться на уровне 40 млн за игрока. В этом плане отметился и питерский "Зенит", который в сезоне 2012/13 купил себе Халка именно за 40 млн евро. Вот еще один интересный факт: в первой двадцатке трансферов из "Порту" нет ни одного футболиста, который стоил бы дешевле 20 млн евро. Феноменальный менеджмент, который пока что может переплюнуть лишь один европейский коллектив.

1. "Бенфика", Португалия

Потраченная сумма: 370 млн евро

Полученная сумма: 795 млн евро

Прибыль: 325 млн евро

"Бенфика" тратит меньше, чем "Порту", и зарабатывает больше своих принципиальных соперников по чемпионату. "Зенит" отличился и в той части Португалии, ведь сразу после Халка питерцы купили еще и Акселя Витселя, добавив в бюджет "орлов" 40 млн евро. Структура менеджмента "Бенфики" во многом похожа на то, что делает "Порту", однако в столице Португалии смотрят не только на латиноамериканский рынок, а и на европейский, благодаря чему в составе орлов часто появляются сербы, бельгийцы, испанцы, иногда даже греки и словенцы, и всех их "Бенфика" успешно продает. Самым частым клиентом "Бенфики" в последнее время является лондонский "Челси", который взял у португальцев Матича, Рамиреса и Давида Луиса.

Сегодня в стане "орлов" подрастает новая молодежь, которая уже скоро может побить все трансферные рекорды "Бенфики" (пока самой дорогой продажей из "Бенфики" является вратарь Эдерсон, который ушел в "Манчестер Сити" за 41 млн евро). Речь идет об левом защитнике Гримальдо, которого готов купить "Манчестер Юнайтед", а также молодого вингера Жоау Феликса, за которым следят все топ-клубы Европы, а сама "Бенфика" готова поднимать ценник до бесконечности. Уже сейчас в прессе называются суммы около 100 млн евро.