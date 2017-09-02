Топ-5 команд, которые больше всех потратили средств на трансферы прошедшим летом
Стала известна пятерка клубов, которые больше всех потратились в летнее трансферное окно.
Рейтинг возглавил "Манчестер Сити", потративший почти 245 миллионов. Вслед за "горожанами" расположился ПСЖ, который приобрел футболистов на 238 миллионов, при этом не учитывается трансфер Мбаппе, которого парижане арендовали с правом выкупа.
Третье место занял "Челси", который совершил покупки на 203 миллиона. Замыкают пятерку "Милан" и "Барселона", потратившие 194,5 миллиона и 192,5 миллиона соответственно.
Читайте также: Лучшие обмены игроков в истории футбола. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бэйл был близок к умопомрачительному голу
-
Мората: "Нам было нелегко обыграть Италию"
-
Луческу недоволен судейством в матче с Украиной
-
Инсинье: "Сборной Италии нужно сосредоточиться на следующей игре"
-
Лопетеги: "Иско провёл великолепную игру"
-
Шевченко: "Сборная Украины провела великолепный матч"
-
Вентура прокомментировал крупное поражение от сборной Испании
-
Арриго Сакки назвал идеальную замену для Неймара в "Барселоне"
-
Иньеста провёл 120-й матч за сборную Испании
-
Сборная Италии прервала свою 54-матчевую беспроигрышную серию в квалификации к Чемпионатам Мира и Европы
-
"Атлетико" понизил трансферную стоимость Гризманна
-
Израиль – Македония - 0:1, Уэльс – Австрия - 1:0 (обзоры)
-
Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию
-
Украина – Турция - 2:0 (обзор)
-
Испания – Италия - 3:0 (обзор)
-
Дубль Андрея Ярмоленко приносит Украине уверенную победу над Турцией
-
Уэльс и Македония побеждают в квалификации ЧМ-2018
-
Иско нокаутировал сборную Италии на "Сантьяго Бернабеу"
-
"Челси" и "Тоттенхэм" попытаются купить Баркли в январе
-
Перейра подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0