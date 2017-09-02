Топ-5 команд, которые больше всех потратили средств на трансферы прошедшим летом

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Топ-5 команд, которые больше всех потратили средств на трансферы прошедшим летом

Стала известна пятерка клубов, которые больше всех потратились в летнее трансферное окно.

Рейтинг возглавил "Манчестер Сити", потративший почти 245 миллионов. Вслед за "горожанами" расположился ПСЖ, который приобрел футболистов на 238 миллионов, при этом не учитывается трансфер Мбаппе, которого парижане арендовали с правом выкупа.

Третье место занял "Челси", который совершил покупки на 203 миллиона. Замыкают пятерку "Милан" и "Барселона", потратившие 194,5 миллиона и 192,5 миллиона соответственно.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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