ТОП-5 команд, которые выигрывали топ-чемпионаты, а теперь даже не играют в высшем дивизионе

В течении последних 10 сезонов чемпионат Германии выигрывали только "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, во Франции шесть из последних семи чемпионств выиграл ПСЖ, а в Испании вся борьба идет между "Барселоной" и "Реалом" (с небольшими заявками "Атлетико"). Однако во всех чемпионатах случались большие сенсации, когда золотые медали выигрывали клубы, от которых этого не ожидали. Такие команды не всегда могли оправиться от статуса чемпиона, а некоторые из них со временем вылетали в низшие дивизионы. Редакция Soccernews собрала пять клубов, которые были чемпионами сильнейших европейских лиг (Англии, Испании, Франции и Германии), но теперь даже не играют в высшем дивизионе.

"Кайзерслаутерн" (Германия)

Дата последнего чемпионства – сезон 1997/98

Нынешнее положение – третья Бундеслига

"Кайзерслаутерн" – четырехкратный чемпион Германии, то есть девятый самый титулованный клуб в истории местного чемпионата. Впрочем, в последние годы "красные дьяволы" переживают, пожалуй, самый большой кризис в своей 119-летней истории. Кайзерслаутерн раз выигрывал чемпионат Германии в сезоне 1997/98, в свой первый сезон после возвращения в Бундеслигу. Тренировал ту команду известный Отто Рехагель, а главной звездочкой, делавшей первые шаги во взрослом футболе, считался Михаэль Баллак. В следующем сезоне "Кайзерслаутерн" не смог подтвердить статус чемпиона, после чего лидеры ушли из команды. Еще несколько лет "красные дьяволы" держались в середине турнирной таблицы, но в 2006-м вылетел из Бундеслиги. В 2010-м "Кайзерслатурн" вернулся в Бундеслигу, правда, лишь на два сезона – финиш на последнем месте и очередной вылет во Вторую Бундеслигу. Сразу вернуться в высший дивизион четырехкратным чемпионам не удалось, а по итогам сезона 2017/18 "Кайзерслатурн" вообще вылетел в третью Бундеслигу. Так низко клуб упал впервые в своей истории.

"Блэкберн Роверс" (Англия)

Дата последнего чемпионства – сезон 1994/95

Нынешнее положение – Чемпионшип

За 26 сезонов с момента создания английской Премьер-лиги чемпионами становились лишь шесть разных клубов: 13 раз побеждал "Манчестер Юнайтед", 5 раз - "Челси", по 3 чемпионства в "Арсенал" и "Манчестер Сити", а однажды сенсационно выигрывали "Блэкберн" и "Лестер". Если сказка "Лестера" еще свежа в памяти, то сенсационный успех "Блэкберна" уже почти забыт, ведь с того чемпионского сезона прошло 24 года. Фантастическая история "Блэкберна" началась чуть раньше: в 1991 году клуб назначил главным тренером Кенни Дауглиша, который сначала вывел "Блэкбер"н в элитный дивизион, а затем смог принести команде чемпионство. Сразу после выигрыша золотых медалей Дауглиш ушел из "Блэкберна". После этого команда не смогла удерживать высокую планку. "Роверс" оставался середняком АПЛ до 2012 года, пока не вылетел в Чемпионшип. За последние пять лет они успели побывать в третьем дивизионе и вернуться обратно в Чемпионшип, но сути это не меняет – пока что "Блэкберн" далек даже от возвращения в АПЛ.

"Депортиво" (Испания)

Дата последнего чемпионства – сезон 1999/00

Нынешнее положение – Сегунда

"Депортиво" – один из девяти клубов, которые становились чемпионами Испании. Звучит невероятно, но за 88 лет розыгрыша местного чемпионата лишь девять клубов смогли выиграть золотые медали. Что делает "Депортиво" еще более уникальным? Этот клуб единственный из всех чемпионов, который сейчас не выступает в высшем дивизионе. Главным героем чемпионского "Депортиво" был легендарный Рок Маккай – он перешел в клуб из Ла-Коруньи в 1999 году и в свой дебютный сезон забил 22 гола в чемпионате. Это ровно треть всех голов Депортиво в том игровом году! Следующие четыре сезона "Депортиво", вместе с Маккайем и тренером Хавьером Ируретой, оставался в ТОП-3 чемпионата Испании, но до победы так больше и не добрался. Со временем команду, которая формировала чемпионский состав, распродали, а "Депортиво" превратился в "лифтовую" команду (вылетал и быстро возвращался обратно). Сезон 2018/19 клуб из Ла-Коруньи проводит во втором дивизионе испанского футбола. Шансы на возвращение в Ла Лигу есть, но для этого нужно побеждать в плей-офф Сегунды.

"Осер" (Франция)

Дата последнего чемпионства – сезон 1995/96

Нынешнее положение – Лига 2

Каждая история об "Осере" должна начинаться с человека Ги Ру – тренер, который провел в клубе 53 года. Сначала он девять лет играл в "Осере" еще на любительском уровне, а затем 44 года тренировал команду, пройдя все дивизионы французского футбола. Вместе с Ру "Осер" пришел к своему наивысшему достижению – стал чемпионом Франции в сезоне 1995/96. Через команду Ги Ру прошли в юниорском возрасте такие звезды, как, например, Эрик Кантона, Лоран Блан, Джибриль Сиссе и Филипп Мексес. Блан, в будущем тренер сборной Франции, является основой чемпионского состава "Осера". Ги Ру оставался в клубе до 2007 года, вместе с ним "Осер" оставался середняком, который был готов выстрелить в любой момент. После того как тренер покинул клуб, "Осер" вылетел в Лигу 2, где играет до сих пор без перспектив на возвращение.

"Ланс" (Франция)

Дата последнего чемпионства – сезон 1997/98

Нынешнее положение – Лига 2

Еще одна французская история, и она также связана прежде всего с тренером. Даниэль Леклерк не работал в "Лансе" так долго, как Ги Ру в "Осере", но смог оставить свой след в истории клуба. Леклерк известен прежде всего благодаря тому, что провел девять лет в составе "Ланса" как игрок. Тренировал клуб он всего два сезона, но сразу в первом смог стать чемпионом Франции. Золотые медали "Ланса" тогда принесли голы – команда Леклерка опередила "Метц", который финишировал вторым, лишь по разнице мячей. Причем чемпионство "Ланс" оформил в последнем туре, в матче против "Осера". Леклерка уволили за неудовлетворительные результаты уже в 1999 году, а "Ланс" еще некоторое время оставался серьезным клубом во Франции, однажды даже финишировав на втором месте. В 2007-м команду возглавил Ги Ру (да, тот самый из "Осера"!), но только на три месяца – тренер был уволен, и в тот же сезон "Ланс" вылетел из Лиги 1. Вернуться в высший дивизион клубу удалось почти сразу, но ненадолго: за "Лансом" закрепился статус "команды-лифта", которая не задерживается в Лиге 1 дольше одного сезона. Даже в этом году клуб мог прорваться в высший дивизион, но уступил стыковой матч за право выступать в Лиге 1.

Игорь Малиенко | soccernews.ru