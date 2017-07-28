Топ-5 лучших футболистов в истории футбола по версии FourFourTwo

Теги криштиану роналдулионель мессипеледиего марадона

Топ-5 лучших футболистов в истории футбола по версии FourFourTwoПопулярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 1-го по 5-е места:

5. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (Португалия)

4. ЙОХАН КРУИФФ (Нидерланды)

3. ПЕЛЕ (Бразилия)

2. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ (Аргентина)

1. ДИЕГО МАРАДОНА (Аргентина)

Не пропустите: места с 5-го по 10-еместа рейтинга с 11-го по 20-еместа рейтинга с 21-го по 30-еместа рейтинга с 31-го по 40-еместа рейтинга с 41-го по 50-еместа рейтинга с 51-го по 60-еместа рейтинга с 61-го по 70-еместа рейтинга с 71-го по 80-еместа рейтинга с 81-го по 90-е и места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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