Топ-5 лучших игроков сборной России на групповом этапе ЧМ-2018

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Топ-5 лучших игроков сборной России на групповом этапе ЧМ-2018В понедельник матчем против Уругвая сборная России завершила свое выступление на групповом этапе домашнего Чемпионата Мира. Несмотря на разгромное поражение от южноамериканцев, подопечные Станислава Черчесова произвели приятное впечатление своим выступлением на старте турнира. В частности, европейская пресса уже обратила внимание на нескольких игроков российской команды. И вот, кто в первую очередь был удостоен этого внимания.

5. МАРИО ФЕРНАНДЕС

Позиция: правый защитник

Сыгранных матчей на турнире: 3

Забито мячей: 0

Ассистов: 1

Выигранных единоборств (в среднем за игру): 1,3

Перехватов (в среднем за игру): 1,7

Средняя оценка (от WhoScored): 7,22

4. АРТЕМ ДЗЮБА

Позиция: нападающий

Сыгранных матчей на турнире: 3

Забито мячей: 2

Ассистов: 1

Ударов (в среднем за игру): 1,3

Ключевых передач (в среднем за игру): 0,7

Средняя оценка (от WhoScored): 7,48

3. РОМАН ЗОБНИН

Позиция: центральный полузащитник

Сыгранных матчей на турнире: 3

Забито мячей: 0

Ассистов: 1

Успешных дриблингов (в среднем за игру): 1,0

Ключевых передач (в среднем за игру): 1,0

Средняя оценка (от WhoScored): 7,53

2. ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ

Позиция: левый вингер

Сыгранных матчей на турнире: 3

Забито мячей: 3

Ассистов: 0

Успешных дриблингов (в среднем за игру): 1,7

Ударов (в среднем за игру): 3,0

Средняя оценка (от WhoScored): 7,62

1. АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН

Позиция: плеймейкер

Сыгранных матчей на турнире: 2

Забито мячей: 1

Ассистов: 2

Ключевых передач (в среднем за игру): 2,5

Успешных дриблингов (в среднем за игру): 1,0

Средняя оценка (от WhoScored): 8,26

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| soccernews.ru

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1 Испания 3 5
2 Португалия 3 5
3 Иран 3 4
4 Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция 3 7
2 Дания 3 5
3 Перу 3 3
4 Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия 3 9
2 Аргентина 3 4
3 Нигерия 3 3
4 Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия 3 7
2 Швейцария 3 5
3 Сербия 3 3
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Группа F М О
1 Швеция 3 6
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3 Южная Корея 3 3
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