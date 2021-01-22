ТОП-5 моментов в карьере Уэйна Руни

В сети без лишних трудностей можно найти множество фотографий с уроженцами Мерсисайда, которые в детстве болели за "Эвертон", а славу получили в нескольких сотнях метров от "Гудисон Парк" –на "Энфилде". Этим путем мог пойти и Уэйн Руни. Его семья имела ирландские корни, жила в католическом районе "Ливерпуля" и, конечно же, болела за "ирисок". Сам будущий форвард молился на тамошнего "тафгая" Данкана Фергюсона и первый свой выбор сделал в пользу Эвертона, хотя имел предложение и от "красных". За "синих" Руни сыграл всего три сезона – два на старте карьеры и один на финише. Однако, именно "Эвертон" сделал из него того, кто засиял на "Олд Траффорд" и обновил множество достижений героев прошлого. И первые бомбардирские подвиги Руни устроил именно на "Гудисоне". Здесь его любили и ненавидели, и вместе с болельщиками МЮ могут разделить печаль от завершения игровой карьеры. Пока никто не знает, как сложится судьба Руни-тренера, хоть тот уже и начал выигрывать в новой роли. И то, что Руни-игрок является феноменом – несомненно. Минимум пять эпизодов это подтвердят!

Положил на лопатки непобедимый "Арсенал"

За пять дней до своего 17-летия Руни голом на последней минуте принес "ирискам" победу над "Арсеналом". Этот забитый мяч положил конец 30-матчевой серии "канониров" без поражений, а также сделал таланта самым молодым автором гола в истории Премьер-лиги. Позже это достижение превзошли Джеймс Милнер и еще один воспитанник Эвертона – Джеймс Вон. Совет от восхищенного комментатора – "Remember the name, Wayne Rooney" –пошел в народ. О нем заговорили по всему Туманному Альбиону. Легендарный тренер лондонцев Арсен Венгер после поединка заявил, что не видел большего английского таланта с тех пор, как перебрался в Британию.

Феноменально дебютировал за "Манчестер Юнайтед"

Жаркое трансферное лето 2004-го ознаменовалось падением еще одного рекорда. 18-летний Руни перебрался на "Олд Траффорд" за 25,6 млн фунтов и стал самым дорогим тинейджером в истории. Трансфер в МЮ был невероятным давлением. Что и говорить, если сам легендарный Денис Лоу отреагировал на переход так: "Руни может немало. В конце концов, все рекорды "Юнайтед" будут его". Юниор, однако, с испытанием справился и поразил в дебютном матче. К манкунианцам в рамках группового этапа Лиги Чемпионов приехал "Фенербахче", а Уэйн Руни оформил хет-трик и добавил в свой актив еще и ассист на Бельйона.

Сыграл главную роль в избиении "Арсенала" 8:2

Матч, который стал началом конца эпохи Арсена Венгера в "Арсенале". "Канониры" в тот день попали под настоящий каток манкунианцев, а за рулем катка оказался именно Руни. Англичанин после ухода Роналду стал лидером атак "красных дьяволов" и регулярно вел своих партнеров в бой, пусть еще и без капитанской повязки (ее носил Эвра). С лондонцами Руни оформил хет-трик и отдал результативную передачу на Нани. Один из забитых мячей стал для "десятки" особенным –150-м в футболке "Юнайтед".

Оформил лучший гол в истории АПЛ

"Это было потрясающе. Невероятно. У нас было несколько фантастических голов, но с точки зрения выполнения... вы никогда не увидите такого", –заявил сэр Алекс Фергюсон после манкунианского дерби в феврале 2011-го. Свободный художник Руни написал настоящий шедевр на 78-й минуте противостояния с "Сити". Нани, казалось бы, наугад забросил в штрафную "горожан", но там лидер МЮ отклеился от оппонента и выполнил шедевральный удар через себя в падении. Сам Руни впоследствии назвал этот мяч лучшим в своей карьере.

Побил рекорды сэра Бобби Чарльтона

Пантеон "Олд Траффорд" в эпоху Фергюсона пополнился десятком героев. Однако, место Руни – особое. Именно этот уроженец пригорода Ливерпуля побил рекорд Бобби Чарльтона по количеству голов в футболке "Юнайтед", державшийся 44 года. Приятно разочаровать чемпиона мира-1966 Руни сумел дважды. За два года до своего 250-го мяча в составе манкунианцев (у Чарльтона навсегда осталось 249) он обновил его достижения и в сборной Англии. В течение 45-ти лет никто не мог превзойти сэра Бобби в списке лучших бомбардиров "Трех львов". Ни Линекер, ни Ширер с Оуэном не смогли забить в составе национальной команды больше Чарльтона (49 мячей). А Руни смог – в отборе к Евро-2016 он реализовал одиннадцатиметровый в ворота швейцарцев и впоследствии поднял планку до 53-х голов.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников