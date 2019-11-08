ТОП-5 памятных (и не очень) матчей с самым большим количеством удалений. Цифры вас удивят!

Красная карточка – самое страшное наказание во время футбольного матча, она не только досрочно выгоняет игрока с поля, но и грозит дисквалификацией на следующие матчи. Получить удаление не так уж и сложно, но красные карточки все равно остаются редкостью. В среднем судья дает красную карточку в двух матчах из десяти. Но бывают игры, когда удалять приходится не одного игрока, и даже не двух. Мы подобрали пять матчей, которые запомнились наибольшим количеством красных карточек.

Рекорд чемпионатов мира

Количество удалений: 4

Матч: Нидерланды - Португалия

Когда и где: Чемпионат Мира 2006

Количество карточек, которые были розданы в этом матче на Чемпионате Мира, и до сих пор остается рекордом для международных игр под эгидой ФИФА. В общем российский судья Валентин Иванов раздал 4 красные и 16 желтых карточек, а доигрывали матч команды в формате 9х9. Тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер раскритиковал действия судьи, отметив, что тот потерял темп игры, а болельщики назвали этот матч "Битвой под Нюрнбергом". Удивляться такой жесткости не надо: на кону стоял выход в четвертьфинал Чемпионата Мира, а еще до перерыва голландцы травмировали молодую звезду португальцев, Криштиану Роналду.

Наибольшее количество удалений в одном матче

Количество удалений: 36

Матч: "Клейлопе" - "Викториал Аренас"

Когда и где: пятый дивизион чемпионата Аргентины 2011

Вероятно, этот рекорд так никогда и не будет побит (хотя почти получилось, об этом дальше). Арбитр матча пятого дивизиона Аргентины удалил всех игроков, запасных и даже тренерский штаб обеих команд. Причина – массовая драка в конце матча. Игроки "Викториал Аренас", проигравшей команды, были недовольны судейством: еще до начала второго тайма были удалены два их игрока, один из которых – в перерыве, за неспортивное поведение. В конце концов, команды так и не доиграли матч, поскольку в конце игры началась массовая драка, арбитр начал удалять всех подряд, поэтому доигрывать просто было некому. В послематчевом протоколе судья записал, что показал 36 красных карточек.

Наибольшее количество удалений в одном матче

Количество удалений: 36

Матч: "Фарина" - "Либертад"

Когда и где: матч молодежного чемпионата Парагвая, 2012

Через год после легендарной игры в пятом дивизионе Аргентины случился еще один матч, который не удалось доиграть. В матче молодежного чемпионата Парагвая судья удалил всех игроков команд "Фарина" и "Либертад" за массовую драку: сначала показал две красные карточки, но это не остановило других игроков, которые позже продолжили бойню. Вот такая веселуха! Поговаривают, что некоторые участники матча отправились в больницу напрямую из стадиона.

Англия бьет рекорды

Количество удалений: 5

Матч: 4 разных матча

Когда и где: в разных дивизионах и в разные годы (1997, 2002, 2012)

Рекорд в английском футболе – пять красных карточек. Были подобные игры всего четыре раза, последний раз в 2012 году. Вот матчи, которые разделяют рекорд: "Честерфилд" - "Плимут" (2:3, 1997), "Уиган" - "Бристоль Роверс" (1:4, 1997), "Экстер" - "Кембридж Юнайтед" (3:2, 2002), "Брэдфорд" - "Кроули" (3:2, 2012). Впервые пять красных карточек было показано в матче между "Честерфилдом" и "Плимутом": одно удаление случилось уже на первых минутах игры, а остальные – в конце, в массовой драке. Кстати, именно из-за драки были удалены пять игроков в матче "Брэдфорда" и "Кроули" в 2012 году: тогда они увидели перед собой красные карточки уже после финального свистка. А вот в игре между "Уиганом" и "Бристолем" четыре из пяти изъятий были показаны еще в первом тайме, причем в меньшинстве играл именно "Бристоль", но команда смогла выиграть.

"Красное" дерби Стамбула

Количество изъятий: 4

Матч: "Фенербахче" - "Галатасарай"

Когда и где: чемпионат Турции 2002 и 2008, кубок Турции 2007

Турецкие дерби отличаются активными действиями не только болельщиков на трибунах, но и игроков на поле. В одном из главных матчей Стамбула, между "Фенербахче" и "Галатасараем", уровень напряжения почти всегда достигает максимума. Как следствие, трижды матчи между этими командами завершались без четырех игроков на поле. Странной была ситуация в 2002 году, когда все четыре удаления получили футболисты "Галатасарая". Три из четырех красных были показаны в промежутке между 63-65 минутами: сначала был удален капитан за фол, а затем еще двое за споры с судьей. Но даже с преимуществом в четыре человека Фенербахче не смог забить гол сопернику, выиграв с минимальным преимуществом (1:0). Единственный гол был забит в равных составах.