ТОП-5 самых быстрых удалений в истории Лиги Чемпионов. Отличились 3 клуба постсоветского пространства

Эктор Эррера (6:47)

22.10.2013. "Порту" – "Зенит" – 0: 1. Групповой этап.

Это было удивительное удаление, сформированное из двух эпизодов. Первый – жесткий, но оправданный фол Эктора Эрреры на Халке. Второй – микс необдуманных действий и придирчивости итальянского рефери Паоло Тальявенто. Стенка "Порту" развалилась – Эррера выпрыгнул из нее слишком быстро и получил второе предупреждение за минуту, которое превратилось для него в красную карточку. Португальцы держали оборону на протяжении всей игры, однако в концовке "Зениту" удалось забить победный гол – отличился Александр Кержаков. Кстати, тогда питерцы смогли выйти из группы благодаря этой победе!

Фредерик Дею (6:00)

09.12.1998. Ланс – "Динамо" Киев – 1: 3. Групповой этап

В заключительном туре группового турнира киевское "Динамо" устраивала только победа на "Феликс Боллар". Серьезность намерений "динамовцы" подтвердили на первых минутах – Каха Каладзе идеальной передачей выводил один на один с голкипером Андрея Шевченко. Капитан Ланса Фредерик Дею пошел ва-банк и постелился в подкате – справедливая красная от Любоша Михела! Несмотря на численное преимущество, "бело-синие" смогли пробить французов лишь во втором тайме – отличился Каладзе. Впоследствии счет удвоил Владислав Ващук. Вскоре Владимир Шмицер один гол отыграл, однако последнее слово было за "Динамо" – Шевченко поставил финальную точку. В итоге Динамо пробилось в четвертьфинал, где прошло "Реал".

Крейг Беллами (5:59)

27.11.2002. "Ньюкасл" – "Интер" – 1:4. Второй групповой этап.

Удаление произошло в те времена, когда тренерам позволяли курить непосредственно на скамейке – по крайней мере, наставник "Интера" Эктор Купер не стеснялся показательно выпускать дым. В конце концов, в тот вечер причин для волнения у тренера миланцев было мало – его подопечные забили еще до красной от соперника усилиями Доменико Морфея на 2-й минуте. В начале 2000-х Марко Матерацци еще не имел однозначного реноме провокатора, однако именно он стал причиной исторического в то время удаления. Вместе с тем не стоит отрицать – Крейг Беллами никогда не был тихим парнем. Не удержался валлиец и в матче с "Интером". В борьбе с Матерацци нападающий Ньюкасла грубо нарушил правила – этого было достаточно для арбитра Стефана Бре, который отправил в раздевалку футболиста хозяев. Беллами покидал поле со слезами на глазах, а впоследствии назвал тот момент одним из худших в своей карьере.

Валерьен Исмаэль (5:52)

14.09.2004. "Интер" – "Вердер" – 2:0. Групповой этап

В самом начале встречи гости упустили стремительную атаку "Интера" и защитнику "Вердера" Валерьену Исмаэлю пришлось сбивать Адриано в штрафной. Как следствие – красная плюс пенальти от Любоша Михела. Оправданно? В определенной степени да, ведь миланцы удар с отметки не реализовали – Андреас Рейнке парировал выстрел Кристиана Вьери. Однако в глобальном плане бременцам пришлось весь матч обороняться в меньшинстве. Команда Томаса Шаафа не устояла и дважды пропустила от Адриано.

Александр Кучер (3:59)

11.03.2015. "Бавария" – "Шахтер" – 7:0. 1/8 финала

После нулевой ничьей в первом матче "Шахтер" ехал в Мюнхен с надеждой, которая угасла уже на третьей минуте. Александр Кучер стелился в подкате и рассчитывал выбить мяч из-под ног Марио Гетце, однако скосил соперника. Шотландец Уильям Коллум решил применить к "горнякам" двойное наказание – кроме пенальти, отправил в раздевалку защитника. Томас Мюллер реализовал одиннадцатиметровый, а после этого на поле была только одна команда. В тот вечер Андрею Пятову пришлось семь раз доставать мяч из сетки собственных ворот. "Конечно, тяжело играть 90 минут в меньшинстве против одной из лучших команд мира. Считаю, что я полностью виноват в таком результате", – мужественно прокомментировал свое историческое удаление Александр Кучер.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников