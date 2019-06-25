ТОП-5 самых известных финтов в мировом футболе. Версия Soccernews

Многие футболисты начинали свою карьеру именно с финтов. Биографии известных игроков часто начинаются со слов о том, как на первом этапе они били мяч об стену, смотрели на игру кумиров, пытались повторить их движение и изобретали что-то то новое. Иногда вновь изобретенные элементы становились настолько популярными, что позже о них говорил весь мир, а многие футболисты включали их в свои технические арсеналы. Редакция Soccernews решила проанализировать множество финтов и выбрать пятерку тех, которые считаются главными в современной игре миллионов. Стоит сразу указать на то, что акцент отдавался в первую очередь известности, а не фантастической сложности. Хотя, конечно, наши финты нельзя назвать простыми.

Радуга

Радуга стал популярной благодаря представителю Нигерии Джей-Джей Окоче. Во время забеганий вперед нападающий оставлял мяч немного за спиной, и с помощью захвата пятками перебрасывал игровой снаряд через защитника, стоявшего впереди. Сейчас "радугу" исполняют не так часто в связи с тем, что этот элемент достаточно сложный. Его проще увидеть в дворовом или мини-футболе, чем в профессиональном. Например, не так давно благодаря этому финту забил гол футзальный гений Фалькао, который таким образом перебросил вратаря, вышедшего из ворот. Ну а Джей-Джей Окоча по праву считается гением технических элементов и одним из лучших футболистов в истории в этом компоненте. Он исполнял исторические вещи еще до того, как этим прославился Роналдиньо.

Эластико

Впервые болельщики увидели эластико в 1975 году в матче между "Флуминенсе" и "Васку да Гама", когда Роберто Ривелино обыграл сразу троих соперниках на подступах к чужим воротам и забил гол. Но это лишь историческая справка, ведь Ривелино не повлиял на распространение финта. Эластико получило популярность благодаря другому бразильцу, Роналдиньо. Он активно использовал финт на протяжении футбольной карьеры, особенно в таких клубах, как ПСЖ и "Барселона". Суть эластико заключается в том, чтобы обмануть защитника на ложном движении: показать намерение двигаться в одну сторону, а потом резко двинуться в другую. Например, наклонить корпус немного вправо и толкнуть мяч внешней частью стопы в том же направлении, показывая убегание, а затем моментально перенести центр тяжести на левую часть и перевести мяч на внутреннюю часть стопы, оббегая соперника.

Финт Зидана/оборот Марадоны

Выполнение этих элементов имеет свои отличия, но их принцип достаточно похож, потому они оба находятся в нашем списке. Для выполнения "финта Зидана" необходимо во время движения развернуться с мячом на 360 градусов и одновременно сместиться в сторону, чтобы открыть перед собой свободный коридор. "Оборот Марадоны" напоминает более раннюю версию "финта Зидана". Для его выполнения нужно подошвой правой ноги укатить мяч назад, потом резко развернуться и следующее касание к мячу сделать уже левой ногой. Прием важно выполнять на высокой скорости, чтобы защитнику было сложнее затормозить и помешать атакующему футболисту.

Финт Кройффа

Сейчас финт Кройффа – одно из самых известных движений как в профессиональном, так и во дворе футболе. И, к тому же, достаточно распространенное. Впервые хитрый трюк был выполнен в 1974 году во время матча Чемпионата Мира между Нидерландами и Швецией. Йохан Кройфф находился на левом фланге, спиной к воротам, и играючи разобрался с защитником. Форвард сделал вид, что будет подавать мяч в штрафную правой ногой, но во время маневра забрал мяч под себя пяткой и побежал к лицевой линии уже без опеки.

Рабона

Этот финт назван в честь элемента аргентинского танго. Рабону трудно назвать истинным финтом, поскольку она не служит исключительно для обыгрыша соперника. С помощью этого трюка можно запутать защитника при подаче или передаче с фланга (на самом деле зона не имеет значения). В свое время рабону успешно использовал Диего Марадона и Роберто Баджо, сейчас финтом пользуются Златан Ибрагимович, Криштиану Роналду, а также целый ряд технарей, среди которых не так давно выделился Рикардо Куарежма. Находясь, скажем, на правом фланге, футболисты заводят под опорную правую ногу свободную левую и этой ногой выполняют прострел или пас. Этот маневр требует скорости и невероятной координации движений.

Важно сказать, что полные исторические основы некоторых финтов проследить просто невозможно, так как на определенном этапе ведомости о их использовании могли быть просто утеряны. К примеру, финт Зидана считается совсем не изобретением Зидана, но получил свое название из-за того, что именно Зидан показал это движение на весь мир.

P.S. При создании материала были использованы данные интернет-ресурсов, которые специализируются на обучении футбольным финтам.

Игорь Малиенко | soccernews.ru