ТОП-5 самых известных финтов в мировом футболе. Версия Soccernews

1 Теги зинедин зиданрикарду куарежмакриштиану роналдуроналдиньо

ТОП-5 самых известных финтов в мировом футболе. Версия Soccernews

Многие футболисты начинали свою карьеру именно с финтов. Биографии известных игроков часто начинаются со слов о том, как на первом этапе они били мяч об стену, смотрели на игру кумиров, пытались повторить их движение и изобретали что-то то новое. Иногда вновь изобретенные элементы становились настолько популярными, что позже о них говорил весь мир, а многие футболисты включали их в свои технические арсеналы. Редакция Soccernews решила проанализировать множество финтов и выбрать пятерку тех, которые считаются главными в современной игре миллионов. Стоит сразу указать на то, что акцент отдавался в первую очередь известности, а не фантастической сложности. Хотя, конечно, наши финты нельзя назвать простыми.

Радуга

Радуга стал популярной благодаря представителю Нигерии Джей-Джей Окоче. Во время забеганий вперед нападающий оставлял мяч немного за спиной, и с помощью захвата пятками перебрасывал игровой снаряд через защитника, стоявшего впереди. Сейчас "радугу" исполняют не так часто в связи с тем, что этот элемент достаточно сложный. Его проще увидеть в дворовом или мини-футболе, чем в профессиональном. Например, не так давно благодаря этому финту забил гол футзальный гений Фалькао, который таким образом перебросил вратаря, вышедшего из ворот. Ну а Джей-Джей Окоча по праву считается гением технических элементов и одним из лучших футболистов в истории в этом компоненте. Он исполнял исторические вещи еще до того, как этим прославился Роналдиньо.

Эластико

Впервые болельщики увидели эластико в 1975 году в матче между "Флуминенсе" и "Васку да Гама", когда Роберто Ривелино обыграл сразу троих соперниках на подступах к чужим воротам и забил гол. Но это лишь историческая справка, ведь Ривелино не повлиял на распространение финта. Эластико получило популярность благодаря другому бразильцу, Роналдиньо. Он активно использовал финт на протяжении футбольной карьеры, особенно в таких клубах, как ПСЖ и "Барселона". Суть эластико заключается в том, чтобы обмануть защитника на ложном движении: показать намерение двигаться в одну сторону, а потом резко двинуться в другую. Например, наклонить корпус немного вправо и толкнуть мяч внешней частью стопы в том же направлении, показывая убегание, а затем моментально перенести центр тяжести на левую часть и перевести мяч на внутреннюю часть стопы, оббегая соперника.

Финт Зидана/оборот Марадоны

Выполнение этих элементов имеет свои отличия, но их принцип достаточно похож, потому они оба находятся в нашем списке. Для выполнения "финта Зидана" необходимо во время движения развернуться с мячом на 360 градусов и одновременно сместиться в сторону, чтобы открыть перед собой свободный коридор. "Оборот Марадоны" напоминает более раннюю версию "финта Зидана". Для его выполнения нужно подошвой правой ноги укатить мяч назад, потом резко развернуться и следующее касание к мячу сделать уже левой ногой. Прием важно выполнять на высокой скорости, чтобы защитнику было сложнее затормозить и помешать атакующему футболисту.

Финт Кройффа

Сейчас финт Кройффа – одно из самых известных движений как в профессиональном, так и во дворе футболе. И, к тому же, достаточно распространенное. Впервые хитрый трюк был выполнен в 1974 году во время матча Чемпионата Мира между Нидерландами и Швецией. Йохан Кройфф находился на левом фланге, спиной к воротам, и играючи разобрался с защитником. Форвард сделал вид, что будет подавать мяч в штрафную правой ногой, но во время маневра забрал мяч под себя пяткой и побежал к лицевой линии уже без опеки.

Рабона

Этот финт назван в честь элемента аргентинского танго. Рабону трудно назвать истинным финтом, поскольку она не служит исключительно для обыгрыша соперника. С помощью этого трюка можно запутать защитника при подаче или передаче с фланга (на самом деле зона не имеет значения). В свое время рабону успешно использовал Диего Марадона и Роберто Баджо, сейчас финтом пользуются Златан Ибрагимович, Криштиану Роналду, а также целый ряд технарей, среди которых не так давно выделился Рикардо Куарежма. Находясь, скажем, на правом фланге, футболисты заводят под опорную правую ногу свободную левую и этой ногой выполняют прострел или пас. Этот маневр требует скорости и невероятной координации движений.

Важно сказать, что полные исторические основы некоторых финтов проследить просто невозможно, так как на определенном этапе ведомости о их использовании могли быть просто утеряны. К примеру, финт Зидана считается совсем не изобретением Зидана, но получил свое название из-за того, что именно Зидан показал это движение на весь мир.

P.S. При создании материала были использованы данные интернет-ресурсов, которые специализируются на обучении футбольным финтам.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

anatoliyshestakov

Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 июня

Главные новости дня: 24 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов