ТОП-5 самых возрастных футболистов в истории Лиги Чемпионов
43 года 252 дня – Марко Баллотта (03.04.1964)
"Реал" – "Лацио" 3:1 (11.12.2007)
Еще до перерыва матча на "Сантьяго Бернабеу" обреченные гости пропустили трижды. В одном из голов нет вины рекордсмена Лиги Чемпионов, который вышел на поле в очень почтенном возрасте. Наставник "Лацио" Делио Росси доверил место в воротах 43-летнему Марко Баллотте – подопечный всего на четыре года был моложе тренера. Ветеран имел немало работы – в тот вечер он даже совершил три сейва. Стоит добавить, что выход Баллотты ни был спонтанным или случайным. В том сезоне лишь четверо игроков римлян провели больше матчей, чем 43-летний вратарь.
42 года 315 дней – Джанлуиджи Буффон (28.01.1978)
"Барселона" – "Ювентус" 0:3 (08.12.2020)
После недавней встречи на "Камп Ноу" пресса только и писала: "Ветеран парировал 7 ударов Месси!" Все ждали противостояния Месси и Роналду, однако главным действующим лицом на поле стал Буффон. И дело здесь не в возрасте итальянского голкипера. В Барселоне возрастной вратарь выдал роскошный перформанс. А еще Буффон – единственный игрок из нашего перечня, который может обновить рекорд, улучшить свой показатель и даже превзойти Баллотту. Однако это может случиться только в следующем сезоне Лиги Чемпионов.
41 год 255 дней – Александр Шовковский (02.01.1975)
"Динамо" Киев – "Наполи" 1:2 (13.09.2016)
В первом туре группового этапа ЛЧ сезона 2016/2017 Сергей Ребров доверил место в воротах Александру Шовковскому. Динамовцы открыли счет в середине первого тайма, но еще до перерыва Милик оформил дубль. Вратарь "бело-синих" сыграл не идеальный матч – Шовковский откровенно не спас в двух рядовых эпизодах. Пройдет пять дней и СаШо проведет свою последнюю игру на профессиональном уровне. К сожалению, она тоже будет проиграна за счет гола на последних минутах.
41 год 206 дней – Марко Шварцер (06.10.1962)
"Челси" – "Атлетико" 1:3 (30.04.2014)
История австралийца Марка Шварцера является уникальной хотя бы потому, что в Лиге Чемпионов он дебютировал в 41. Однако на этом чудеса Шварцера не закончились – через несколько месяцев опытному киперу пришлось спасать ситуацию и подменять Петра Чеха в полуфинале против "Атлетико". Если в первой встрече Марк сыграл безошибочно (0:0), то на "Стэмфорд Бридж" гости торжествовали. В конце концов, непосредственной вины вратаря "Челси" ни в одном из трех пропущенных голов нет.
40 лет 211 дней – Алессандро Костакурта (24.04.1966)
АЕК – "Милан" 1:0 (21.11.2006)
Это единственный полевой игрок в данном топе. Икона "россонери", которая провела более шести сотен матчей за "Милан". Особый для Костакурты поединок в Греции ничего не решал для итальянцев, которые уже гарантировали сбе выход из группы. Победный гол был забит после штрафного в исполнении Жулио Сезара. В перерыве Карло Анчелотти заменил рекордсмена и разъединил возрастную пару в центре обороны Костакурта-Мальдини. Больше в турнире 40-летний защитник не сыграет, и через несколько месяцев поднимет над головой 5-й (!) Трофей Лиги / Кубка Чемпионов.
*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников
Перевел и адаптировал Игорь Малиенко | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"
-
Иньеста вернулся в строй спустя через 4 месяца (видео)
-
Появилось фото третьей формы "Манчестер Сити" на следующей сезон. На ней нет эмблемы клуба
-
Марадона мог умереть из-за действий врачей
-
Фанаты "Милана" довели Доннарумму до слез
-
Тренер "Сассуоло" высказался о возможном уходе в "Шахтер"
-
Названы первоначальные результаты медобследования Влашича
-
"Милан" вступил в борьбу за форварда "Челси"
-
Стало известно, когда Кокорин вернется в общую группу "Фиорентины"
-
ТОП-5 самых возрастных футболистов в истории Лиги Чемпионов
-
"Спартак" назвал "Уфе" стоимость Урунова
-
"Зенит" заказал чемпионский банкет после матча с "Локомотивом"
-
Вильена прокомментировал свое будущее в "Краснодаре"
-
"Рубин" назвал цену на Хвичу
-
Конте высказался о близком чемпионстве "Интера"
-
Журналист Скира назвал детали контракта Сарри с "Ромой"
-
Почеттино оценил шансы Мбаппе сыграть против "Манчестер Сити"
-
Рибери может перейти в другой итальянский клуб
-
Футболисты "Интера" после победы над "Кротоне" отпраздновали приближение чемпионства
-
Зидан прокомментировал победу над "Осасуной"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4