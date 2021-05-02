ТОП-5 самых возрастных футболистов в истории Лиги Чемпионов

43 года 252 дня – Марко Баллотта (03.04.1964)

"Реал" – "Лацио" 3:1 (11.12.2007)

Еще до перерыва матча на "Сантьяго Бернабеу" обреченные гости пропустили трижды. В одном из голов нет вины рекордсмена Лиги Чемпионов, который вышел на поле в очень почтенном возрасте. Наставник "Лацио" Делио Росси доверил место в воротах 43-летнему Марко Баллотте – подопечный всего на четыре года был моложе тренера. Ветеран имел немало работы – в тот вечер он даже совершил три сейва. Стоит добавить, что выход Баллотты ни был спонтанным или случайным. В том сезоне лишь четверо игроков римлян провели больше матчей, чем 43-летний вратарь.

42 года 315 дней – Джанлуиджи Буффон (28.01.1978)

"Барселона" – "Ювентус" 0:3 (08.12.2020)

После недавней встречи на "Камп Ноу" пресса только и писала: "Ветеран парировал 7 ударов Месси!" Все ждали противостояния Месси и Роналду, однако главным действующим лицом на поле стал Буффон. И дело здесь не в возрасте итальянского голкипера. В Барселоне возрастной вратарь выдал роскошный перформанс. А еще Буффон – единственный игрок из нашего перечня, который может обновить рекорд, улучшить свой показатель и даже превзойти Баллотту. Однако это может случиться только в следующем сезоне Лиги Чемпионов.

41 год 255 дней – Александр Шовковский (02.01.1975)

"Динамо" Киев – "Наполи" 1:2 (13.09.2016)

В первом туре группового этапа ЛЧ сезона 2016/2017 Сергей Ребров доверил место в воротах Александру Шовковскому. Динамовцы открыли счет в середине первого тайма, но еще до перерыва Милик оформил дубль. Вратарь "бело-синих" сыграл не идеальный матч – Шовковский откровенно не спас в двух рядовых эпизодах. Пройдет пять дней и СаШо проведет свою последнюю игру на профессиональном уровне. К сожалению, она тоже будет проиграна за счет гола на последних минутах.

41 год 206 дней – Марко Шварцер (06.10.1962)

"Челси" – "Атлетико" 1:3 (30.04.2014)

История австралийца Марка Шварцера является уникальной хотя бы потому, что в Лиге Чемпионов он дебютировал в 41. Однако на этом чудеса Шварцера не закончились – через несколько месяцев опытному киперу пришлось спасать ситуацию и подменять Петра Чеха в полуфинале против "Атлетико". Если в первой встрече Марк сыграл безошибочно (0:0), то на "Стэмфорд Бридж" гости торжествовали. В конце концов, непосредственной вины вратаря "Челси" ни в одном из трех пропущенных голов нет.

40 лет 211 дней – Алессандро Костакурта (24.04.1966)

АЕК – "Милан" 1:0 (21.11.2006)

Это единственный полевой игрок в данном топе. Икона "россонери", которая провела более шести сотен матчей за "Милан". Особый для Костакурты поединок в Греции ничего не решал для итальянцев, которые уже гарантировали сбе выход из группы. Победный гол был забит после штрафного в исполнении Жулио Сезара. В перерыве Карло Анчелотти заменил рекордсмена и разъединил возрастную пару в центре обороны Костакурта-Мальдини. Больше в турнире 40-летний защитник не сыграет, и через несколько месяцев поднимет над головой 5-й (!) Трофей Лиги / Кубка Чемпионов.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников