ТОП-5 тренеров, которые успешно работали в своих командах, а потом переходили в стан злейшего врага

Теги маурицио сарриоттмар хитцфельдюпп хайнкесжозе моуринью

ТОП-5 тренеров, которые успешно работали в своих командах, а потом переходили в стан злейшего врага

На днях в Украине тотально "полыхнуло". Дело в том, что пост главного тренера киевского "Динано" занял не один из когорты так называемых "динамовских сердец", и не какой-то рандомный иностранец, предположительно с Балканского полуострова. Нет, в "Динамо" пришел Мирча Луческу, который в течении 12 лет тренировал главного соперника "бело-голубых" – донецкий "Шахтер". Ситуация очень интересная, и абсолютно все, кто хоть немного знаком с "кухней" украинского футбола, будут с интересом наблюдать за трансформацией "Динамо" в следующем сезоне, ну и, конечно, за их битвами с донецким "Шахтером". Ну а мы пока покопаемся в иностранных источниках и глубинках истории, чтобы найти тренеров, который также приходили в стан своего принципиального врага.

Радомир Антич

Этот дядька умудрился собрать замечательный "букет" из всех главных испанских ТОПов своего времени. В 91-м году он стал главным тренером мадридского "Реала" и все шло относительно неплохо, ведь клуб лидировал в чемпионате и имел комфортный отрыв от преследователей… И тут наставника просто убирают с его поста. Следующие два года серб очень продуктивно тренировал скромный "Овьедо", удерживая команду в верхней половине таблицы. А потом его пригласили в "Атлетико", с которым Радомир с первой же попытки взял чемпионство и кубок! Это при том, что тренер пришел в команду, которая прошлый сезон закончила 14-ой. В дальнейшем у Антича будет еще два коротких визита в Мадрид, после чего он внезапно всплывет в "Барселоне" в 2003 году. Но в Каталонии тренер задержится всего на несколько месяцев и уступит свое кресло Франку Райкарду – тому человеку, с которым "сине-гранатовые" возьмут Лигу Чемпионов. А теперь представьте, что Зидан уйдет из "Реала" в "Атлетико", а потом еще и в "Барселоне" чуть-чуть потусит! Вот это будет номер!

Юпп Хайнкес

Один из лучших футболистов в истории немецкого футбола знает толк в изменах и искуплениях. Еще в молодости он бросил гладбахскую "Боруссию" ради "Ганновера", после чего стал настоящим Иудой для фанатов, а главный тренер "жеребцов" Хеннес Вайсвайлер отказывался разговаривать с "предателем". Конечно, все были против его последующего возвращения. Только две сотни голов и четыре чемпионских титула вернули его в статус легенды клуба. Легенды, которая почти сразу же после окончания карьеры игрока перебралась в кресло тренера. И здесь новый поворот – после восьми лет во главе "Гладбаха" Хайнкес собирает чемоданы и едет в Мюнхен к злейшим врагам из "Баварии". В будущем Юпп станет одним из самых успешных тренеров мира и даже в середине нулевых ненадолго вернется домой! Вот такая вот извилистая судьба!

Оттмар Хитцфельд

Не все помнят, но задолго для крутого Юргена Клоппа в Дортмунде был крутой Оттмар Хитцфельд. Настолько крутой, что в 91-ом году тренер принял клуб, который за почти 30 лет существования менял наставников в среднем раз в год, а потом выиграл два чемпионских титула и Лигу Чемпионов, что превратило его в живое божество. Но сам специалист уже давно воевал с руководством клуба по вопросам комплектации состава, а потому в 97-м ему "настойчиво предложили" изменить место тренера на пост спортивного директора. Работу на новой должности Оттмар вспоминал как "оплачиваемый отпуск": он не делал ничего и с ним не советовались ни в чем. Поэтому вскоре он договорился о контракте с "Баварией", который вступил в силу с нового сезона. Но в Дортмунде его тут же окрестили "предателем" и разорвали контракт. Впрочем, для преданных фанатов он все еще герой!

Жозе Моуриньо

Ну и как же обойтись без "Особенного", ведь особенный он во всех смыслах. В Англии очень быстро поняли, что Моуринью не из тех тренеров, которые пытаются понравиться всем вокруг. Португалец с готовностью атаковал всех своих оппонентов. Бенитес, Фергюсон, Венгер – доставалось всем. Неудивительно, что фанаты других клубов испытывали к нему крайнюю степень ненависти. И все бы ничего, пока все были уверены, что "Челси" останется единственным его английским клубом, а его европейское турне после Испании продолжится в Германии или во Франции. Но он сначала вернулся в "Челси", а затем возглавил "Манчестер Юнайтед", чем подорвал мозги фанатам обоих клубов. Переход в "Тоттенхэм" после всего этого уже не выглядел настолько мощно. Дальше "Арсенал"? А может "Вест Хэм"?

Маурицио Сарри

Вопреки жестокости дерби между главными клубами страны, между "Интером", "Ювентусом" и "Миланом" нет какой-то вражды на уровне клубов. История знает немало примеров игроков и тренеров, которые выступали за два или все три гранда и не испытывали по этому поводу какого-то дискомфорта. Другое дело "Наполи" и его болельщики. Именно "партенопейци" стали главными соперниками "Ювентуса", пока другие ТОП-клубы находились в состоянии временного коматоза. И вот здесь действительно была вражда. Стоит только вспомнить переход Гонсало Игуаина и последующие проклятие в сторону игрока от болельщиков "адзурри". А потому, когда Маурицио Сарри прошлым летом подписывал контракт с "бело-черными", он точно понимал, какой прием его будет ждать "Сан-Паоло". И "горбатый подонок, ты много говорил о "Юве", а затем снял штаны" на трибунах – самое мягкое, что можно было увидеть во время матча этих команд. И если в предыдущих случаях нередко приходилось говорить о прощении и искуплении, то вот Сарри в дальнейшем лучше не соваться в Неаполь даже просто в туристических целях. И это все при том, что в Неаполе у него было все гладко и круто, а вот в "Ювентусе" все далеко не так, и не факт, что итальянский специалист вообще продержится в Турине хотя бы до начала следующего сезона.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны сроки восстановления Мбаппе

Стали известны сроки восстановления Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов