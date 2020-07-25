ТОП-5 тренеров, которые успешно работали в своих командах, а потом переходили в стан злейшего врага

На днях в Украине тотально "полыхнуло". Дело в том, что пост главного тренера киевского "Динано" занял не один из когорты так называемых "динамовских сердец", и не какой-то рандомный иностранец, предположительно с Балканского полуострова. Нет, в "Динамо" пришел Мирча Луческу, который в течении 12 лет тренировал главного соперника "бело-голубых" – донецкий "Шахтер". Ситуация очень интересная, и абсолютно все, кто хоть немного знаком с "кухней" украинского футбола, будут с интересом наблюдать за трансформацией "Динамо" в следующем сезоне, ну и, конечно, за их битвами с донецким "Шахтером". Ну а мы пока покопаемся в иностранных источниках и глубинках истории, чтобы найти тренеров, который также приходили в стан своего принципиального врага.

Радомир Антич

Этот дядька умудрился собрать замечательный "букет" из всех главных испанских ТОПов своего времени. В 91-м году он стал главным тренером мадридского "Реала" и все шло относительно неплохо, ведь клуб лидировал в чемпионате и имел комфортный отрыв от преследователей… И тут наставника просто убирают с его поста. Следующие два года серб очень продуктивно тренировал скромный "Овьедо", удерживая команду в верхней половине таблицы. А потом его пригласили в "Атлетико", с которым Радомир с первой же попытки взял чемпионство и кубок! Это при том, что тренер пришел в команду, которая прошлый сезон закончила 14-ой. В дальнейшем у Антича будет еще два коротких визита в Мадрид, после чего он внезапно всплывет в "Барселоне" в 2003 году. Но в Каталонии тренер задержится всего на несколько месяцев и уступит свое кресло Франку Райкарду – тому человеку, с которым "сине-гранатовые" возьмут Лигу Чемпионов. А теперь представьте, что Зидан уйдет из "Реала" в "Атлетико", а потом еще и в "Барселоне" чуть-чуть потусит! Вот это будет номер!

Юпп Хайнкес

Один из лучших футболистов в истории немецкого футбола знает толк в изменах и искуплениях. Еще в молодости он бросил гладбахскую "Боруссию" ради "Ганновера", после чего стал настоящим Иудой для фанатов, а главный тренер "жеребцов" Хеннес Вайсвайлер отказывался разговаривать с "предателем". Конечно, все были против его последующего возвращения. Только две сотни голов и четыре чемпионских титула вернули его в статус легенды клуба. Легенды, которая почти сразу же после окончания карьеры игрока перебралась в кресло тренера. И здесь новый поворот – после восьми лет во главе "Гладбаха" Хайнкес собирает чемоданы и едет в Мюнхен к злейшим врагам из "Баварии". В будущем Юпп станет одним из самых успешных тренеров мира и даже в середине нулевых ненадолго вернется домой! Вот такая вот извилистая судьба!

Оттмар Хитцфельд

Не все помнят, но задолго для крутого Юргена Клоппа в Дортмунде был крутой Оттмар Хитцфельд. Настолько крутой, что в 91-ом году тренер принял клуб, который за почти 30 лет существования менял наставников в среднем раз в год, а потом выиграл два чемпионских титула и Лигу Чемпионов, что превратило его в живое божество. Но сам специалист уже давно воевал с руководством клуба по вопросам комплектации состава, а потому в 97-м ему "настойчиво предложили" изменить место тренера на пост спортивного директора. Работу на новой должности Оттмар вспоминал как "оплачиваемый отпуск": он не делал ничего и с ним не советовались ни в чем. Поэтому вскоре он договорился о контракте с "Баварией", который вступил в силу с нового сезона. Но в Дортмунде его тут же окрестили "предателем" и разорвали контракт. Впрочем, для преданных фанатов он все еще герой!

Жозе Моуриньо

Ну и как же обойтись без "Особенного", ведь особенный он во всех смыслах. В Англии очень быстро поняли, что Моуринью не из тех тренеров, которые пытаются понравиться всем вокруг. Португалец с готовностью атаковал всех своих оппонентов. Бенитес, Фергюсон, Венгер – доставалось всем. Неудивительно, что фанаты других клубов испытывали к нему крайнюю степень ненависти. И все бы ничего, пока все были уверены, что "Челси" останется единственным его английским клубом, а его европейское турне после Испании продолжится в Германии или во Франции. Но он сначала вернулся в "Челси", а затем возглавил "Манчестер Юнайтед", чем подорвал мозги фанатам обоих клубов. Переход в "Тоттенхэм" после всего этого уже не выглядел настолько мощно. Дальше "Арсенал"? А может "Вест Хэм"?

Маурицио Сарри

Вопреки жестокости дерби между главными клубами страны, между "Интером", "Ювентусом" и "Миланом" нет какой-то вражды на уровне клубов. История знает немало примеров игроков и тренеров, которые выступали за два или все три гранда и не испытывали по этому поводу какого-то дискомфорта. Другое дело "Наполи" и его болельщики. Именно "партенопейци" стали главными соперниками "Ювентуса", пока другие ТОП-клубы находились в состоянии временного коматоза. И вот здесь действительно была вражда. Стоит только вспомнить переход Гонсало Игуаина и последующие проклятие в сторону игрока от болельщиков "адзурри". А потому, когда Маурицио Сарри прошлым летом подписывал контракт с "бело-черными", он точно понимал, какой прием его будет ждать "Сан-Паоло". И "горбатый подонок, ты много говорил о "Юве", а затем снял штаны" на трибунах – самое мягкое, что можно было увидеть во время матча этих команд. И если в предыдущих случаях нередко приходилось говорить о прощении и искуплении, то вот Сарри в дальнейшем лучше не соваться в Неаполь даже просто в туристических целях. И это все при том, что в Неаполе у него было все гладко и круто, а вот в "Ювентусе" все далеко не так, и не факт, что итальянский специалист вообще продержится в Турине хотя бы до начала следующего сезона.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников