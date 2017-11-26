Топ-5 тренеров в истории Лиги Чемпионов

На этой неделе УЕФА представил сборную команду из лучших игроков XXI века, выступавших или выступающих в Европе. Известный же ресурс Squawka пошел еще дальше и определил лучших игроков в истории Лиги Чемпионов по амплуа. Не обошел он вниманием и тренеров, добившихся наиболее значимых успехов в турнире.

5. ЮПП ХАЙНКЕС

Клубы: "Реал", "Бавария"

Статистика в турнире: 40 матчей, 29 побед, 5 ничьих, 6 поражений

Победы в турнире: 1998, 2013 годы

4. АЛЕКС ФЕРГЮСОН

Клубы: "Манчестер Юнайтед"

Статистика в турнире: 194 матча, 105 побед, 50 ничьих, 39 поражений

Победы в турнире: 1999, 2008 годы

3. ХОСЕП ГВАРДИОЛА

Клубы: "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити"

Статистика в турнире: 99 матчей, 61 победа, 23 ничьих, 15 поражений

Победы в турнире: 2009, 2011 годы

2. ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ

Клубы: "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед"

Статистика в турнире: 138 матчей, 75 побед, 34 ничьи, 29 поражений

Победы в турнире: 2004, 2010 годы

1. КАРЛО АНЧЕЛОТТИ

Клубы: "Парма", "Ювентус", "Милан", "Челси", ПСЖ, "Реал", "Бавария"

Статистика в турнире: 151 матч, 86 побед, 31 ничья, 34 поражения

Победы в турнире: 2003, 2007, 2014 годы

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