Топ-5 тренеров в истории Лиги Чемпионов
На этой неделе УЕФА представил сборную команду из лучших игроков XXI века, выступавших или выступающих в Европе. Известный же ресурс Squawka пошел еще дальше и определил лучших игроков в истории Лиги Чемпионов по амплуа. Не обошел он вниманием и тренеров, добившихся наиболее значимых успехов в турнире.
5. ЮПП ХАЙНКЕС
Клубы: "Реал", "Бавария"
Статистика в турнире: 40 матчей, 29 побед, 5 ничьих, 6 поражений
Победы в турнире: 1998, 2013 годы
4. АЛЕКС ФЕРГЮСОН
Клубы: "Манчестер Юнайтед"
Статистика в турнире: 194 матча, 105 побед, 50 ничьих, 39 поражений
Победы в турнире: 1999, 2008 годы
3. ХОСЕП ГВАРДИОЛА
Клубы: "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити"
Статистика в турнире: 99 матчей, 61 победа, 23 ничьих, 15 поражений
Победы в турнире: 2009, 2011 годы
2. ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ
Клубы: "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед"
Статистика в турнире: 138 матчей, 75 побед, 34 ничьи, 29 поражений
Победы в турнире: 2004, 2010 годы
1. КАРЛО АНЧЕЛОТТИ
Клубы: "Парма", "Ювентус", "Милан", "Челси", ПСЖ, "Реал", "Бавария"
Статистика в турнире: 151 матч, 86 побед, 31 ничья, 34 поражения
Победы в турнире: 2003, 2007, 2014 годы
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|Группа B
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|О
|1
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|15
|2
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|8
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|1
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|М
|О
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|0
|Группа G
|М
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|1
|Бешикташ
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|11
|2
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|3
|РБ Лейпциг
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|7
|4
|Монако
|5
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
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|13
|2
|Реал Мадрид
|5
|10
|3
|Боруссия Дортмунд
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