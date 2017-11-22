Топ-5 вратарей в истории Лиги Чемпионов

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Топ-5 вратарей в истории Лиги ЧемпионовНа этой неделе УЕФА представил сборную команду из лучших игроков XXI века, выступавших или выступающих в Европе. Известный же ресурс Squawka пошел еще дальше и представил лучших игроков в истории Лиги Чемпионов по амплуа, начав традиционно с вратарей.

5. АНДЖЕЛО ПЕРУЦЦИ

Клубы: "Ювентус", "Лацио"

Статистика в турнире: 56 матчей, 60 пропущенных мячей

Победы в турнире: 1996 год

4. ОЛИВЕР КАН

Клубы: "Бавария"

Статистика в турнире: 103 матча, 102 пропущенных мяча

Победы в турнире: 2001 год

3. ВИКТОР ВАЛЬДЕС

Клубы: "Барселона"

Статистика в турнире: 106 матчей, 89 пропущенных мячей

Победы в турнире: 2006, 2009, 2011 годы

2. ЭДВИН ВАН ДЕР САР

Клубы: "Аякс", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед"

Статистика в турнире: 98 матчей, 77 пропущенных мячей

Победы в турнире: 1995, 2008 годы

1. ИКЕР КАСИЛЬЯС

Клубы: "Реал", "Порту"

Статистика в турнире: 166 матчей, 186 пропущенных мячей

Победы в турнире: 2000, 2002, 2014 годы

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