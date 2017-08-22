Топ-50 лучших игроков ФИФА 18

Теги криштиану роналдулионель мессилуис суареснеймар

Топ-50 лучших игроков ФИФА 18

В интернете опубликовали рейтинг лучших игроков симулятора FIFA 18. Первым в этом списке числится нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, также в тройку вошли два форварда из "Барселоны" - Лионель Месси и Луис Суарес.  

Топ-50 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду ("Реал") - 94 (94)
2. Лионель Месси ("Барселона") - 94 (93)
3. Луис Суарес ("Барселона") - 93 (92)
4. Неймар (ПСЖ) - 92 (92)
5. Мануэль Нойер ("Бавария") - 92 (92)
6. Роберт Левандовски ("Бавария") - 91 (90)
7. Серхио Рамос ("Реал") - 90 (89)
8. Джером Боатенг ("Бавария") - 90 (90)
9. Гарет Бэйл ("Реал") - 90 (90)
10. Эден Азар ("Челси") - 90 (88)
11. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") - 90 (90)
12. Лука Модрич ("Реал") - 90 (89)
13. Тибо Куртуа ("Челси") - 90 (89)
14. Тони Кроос ("Реал") - 89 (88)
15. Антуан Гризманн ("Атлетико") - 89 (88)
16. Гонсало Игуаин ("Ювентус") - 89 (88)
17. Златан Ибрагимович (свободный агент) - 89 (90)
18. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") - 89 (89)
19. Джорджио Кьеллини ("Ювентус") - 89 (88)
20. Матс Хуммельс ("Бавария") - 89 (87)
21. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 89 (88)
22. Алексис Санчес ("Арсенал") - 89 (87)
23. Месут Озил ("Арсенал") - 89 (89)
24. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 89 (88)
25. Пауло Дибала ("Ювентус") - 88 (85)
26. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") - 88 (88)
27. Артуро Видаль ("Бавария") - 88 (87)
28. Тьяго Силва (ПСЖ) - 88 (89)
29. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия Д") - 88 (86)
30. Марсело (Реал") - 88 (86)
31. Уго Льорис ("Тоттенхэм") - 88 (88)
32. Диего Годин ("Атлетико") - 88 (88)
33. Эдинсон Кавани (ПСЖ) - 88 (85)
34. Ян Облак ("Атлетико") - 88 (87)
35. Жерар Пике ("Барселона") - 88 (86)
36. Карим Бензема ("Реал") - 87 (87)
37. Анхель Ди Мария (ПСЖ) - 87 (87)
38. Томас Мюллер ("Бавария") - 87 (87)
39. Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") - 87 (84)
40. Самир Ханданович ("Интер") - 87 (87)
41. Серхио Бускетс ("Барселона") - 87 (87)
42. Иван Ракитич ("Барселона") - 87 (87)
43. Марко Ройс ("Боруссия Д") - 87 (88)
44. Андрес Иньеста ("Барселона") - 87 (88)
45. Хамес Родригес ("Бавария") - 87 (87)
46. Арьен Роббен ("Бавария") - 87 (87)
47. Леонардо Бонуччи ("Милан") - 87 (87)
48. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 87 (84)
49. Диего Коста ("Челси") - 87 (85)
50. Давид Силва ("Манчестер Сити") - 87 (87)  

Не пропустите: Опубликован официальный трейлер симулятора FIFA 18. | http://soccernews.ru

комментарии
Павел

Бедный Марсело

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Ригони перешел в "Зенит"

Ригони перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов