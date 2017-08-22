Топ-50 лучших игроков ФИФА 18

В интернете опубликовали рейтинг лучших игроков симулятора FIFA 18. Первым в этом списке числится нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, также в тройку вошли два форварда из "Барселоны" - Лионель Месси и Луис Суарес.

Топ-50 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду ("Реал") - 94 (94)

2. Лионель Месси ("Барселона") - 94 (93)

3. Луис Суарес ("Барселона") - 93 (92)

4. Неймар (ПСЖ) - 92 (92)

5. Мануэль Нойер ("Бавария") - 92 (92)

6. Роберт Левандовски ("Бавария") - 91 (90)

7. Серхио Рамос ("Реал") - 90 (89)

8. Джером Боатенг ("Бавария") - 90 (90)

9. Гарет Бэйл ("Реал") - 90 (90)

10. Эден Азар ("Челси") - 90 (88)

11. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") - 90 (90)

12. Лука Модрич ("Реал") - 90 (89)

13. Тибо Куртуа ("Челси") - 90 (89)

14. Тони Кроос ("Реал") - 89 (88)

15. Антуан Гризманн ("Атлетико") - 89 (88)

16. Гонсало Игуаин ("Ювентус") - 89 (88)

17. Златан Ибрагимович (свободный агент) - 89 (90)

18. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") - 89 (89)

19. Джорджио Кьеллини ("Ювентус") - 89 (88)

20. Матс Хуммельс ("Бавария") - 89 (87)

21. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 89 (88)

22. Алексис Санчес ("Арсенал") - 89 (87)

23. Месут Озил ("Арсенал") - 89 (89)

24. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 89 (88)

25. Пауло Дибала ("Ювентус") - 88 (85)

26. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") - 88 (88)

27. Артуро Видаль ("Бавария") - 88 (87)

28. Тьяго Силва (ПСЖ) - 88 (89)

29. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия Д") - 88 (86)

30. Марсело (Реал") - 88 (86)

31. Уго Льорис ("Тоттенхэм") - 88 (88)

32. Диего Годин ("Атлетико") - 88 (88)

33. Эдинсон Кавани (ПСЖ) - 88 (85)

34. Ян Облак ("Атлетико") - 88 (87)

35. Жерар Пике ("Барселона") - 88 (86)

36. Карим Бензема ("Реал") - 87 (87)

37. Анхель Ди Мария (ПСЖ) - 87 (87)

38. Томас Мюллер ("Бавария") - 87 (87)

39. Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") - 87 (84)

40. Самир Ханданович ("Интер") - 87 (87)

41. Серхио Бускетс ("Барселона") - 87 (87)

42. Иван Ракитич ("Барселона") - 87 (87)

43. Марко Ройс ("Боруссия Д") - 87 (88)

44. Андрес Иньеста ("Барселона") - 87 (88)

45. Хамес Родригес ("Бавария") - 87 (87)

46. Арьен Роббен ("Бавария") - 87 (87)

47. Леонардо Бонуччи ("Милан") - 87 (87)

48. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 87 (84)

49. Диего Коста ("Челси") - 87 (85)

50. Давид Силва ("Манчестер Сити") - 87 (87)

Не пропустите: Опубликован официальный трейлер симулятора FIFA 18. | http://soccernews.ru