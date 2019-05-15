ТОП-6 игроков, который способны усилить "Манчестер Юнайтед" уже этим летом
Текущий сезон получился просто ужасным для "Манчестер Юнайтед" как в плане игры, так и плане результатов. Команда заняла итоговое 6 место в турнирной таблице и отстала от чемпиона (от своего главного врага, кстати) на 32 очка, что является худшим результатом клуба за последние 45 лет. Ну и чего таить греха – "красные дьяволы" никак не могут найти своего спасителя. Философия Ван Гала не сработала, автобус Жозе Моуринью порядком устарел и новейшие спортивные машины Хосепа Гвардиолы и Юргена Клопа легко способны если не пробить, то обойти его, а Уле-Гуннар Сульшер хоть и казался "новым Зиданом", но под конец сезона также очень здорово просел и проиграл все, что стояло на кону. Какой выход из подобной ситуации? Очевидно, первоначально речь идет об усилении состава, ведь даже в плане фамилий (не говоря об уровне) "Манчестер Юнайтед" не может превзойти таких соперников, как "Челси" и "Тоттенхэм", не говоря уже о "синих" соседях по городу. Редакция Soccernews проанализировала европейские СМИ и определила список из 6 игроков, которые могли бы значительно укрепить состав "дьяволов" уже этим летом.
Калиду Кулибали ("Наполи") – центральный защитник
Феномен Кулибали заключается в том, что он все еще не может похвастаться авторитетом и статусом суперзвезды в футбольных кругах, постоянно уступая лидирующие позиции таким людям, как Ван Дейк, Варан, Рамос и Пике. Однако, ни один разговор о лучших защитниках мира не может обойтись без этого сенегальца. У Кулибали есть весь набор данных, чтобы стать частью более статусного клуба, чем "Наполи". Мощное телосложение помогает выигрывать борьбу в воздухе, а также останавливать даже самых быстрых и техничных нападающих, а понимание игры, привитое Маурицио Сарри, повлияло на действия игрока в атаке. Теперь Калиду умеет отдавать нацеленные длинные передачи, начиная таким образом атаки, а также совершать рывки на чужую половину поля с целью протаранить защиту соперника и забить головой. Уникальный набор навыков может значительно помочь МЮ. Вопрос лишь в том, хочет ли Кулибали уходить в кризисную команду?
Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг" – центральный защитник)
Существует информация, что Дайо Упамекано мог оказаться в "Манчестер Юнайтед" еще в 2015 году, но тогда "дьяволы" долго торговались с "Валенсьеном" и в итоге трансфер сорвался. Однако. Возвращение к кандидатуре француза было бы весьма логичным этим летом, поскольку центр обороны – это одна из наиболее нерешенных проблем Сульшера. Упамекано очень напоминает нашего прошлого защитника Калиду Кулибали. Он быстрый, сильный и прекрасно играет в дуэлях один на один. Во многом благодаря ему оборона "Лейпцига" является лучший в текущем сезоне Бундеслиги.
Аарон Уан-Биссака ("Кристал Пэлэс") – правый защитник
В текущем сезоне Эшли Янга порядком раскритиковали за не самую удачную игру на правом фланге, однако чего еще ожидать от футболиста, который уже несколько лет ставится на разные позиции в защите вместо того, чтобы играть на более привычных позициях ближе к атаке. Безусловно, Сульшер должен бы заняться усилением правого фланга обороны, и в АПЛ есть футболист, который за относительно небольшие деньги (до 50 млн евро) должен усилить эту позицию. Речь о защитнике "Кристал Пэлэс" Аароне Уан-Биссаке. 21-летний футболист взял награду игрока года внутри своего клуба, хотя формально это лишь первый сезон англичанина на высоком уровне. Его главное преимущество – скорость, которая позволяет догонять даже самых быстрых вингеров в Премьер-лиге, а также регулярно подключаться к атаке. Этот игрок определенно придется ко двору.
Танги Ндомбеле ("Лион") – опорный полузащитник
Рассказы о Танги Ндомбеле перестали быть редкостью после того, как француз буквально взорвался в "Лионе", и только целая куча качественных игроков в центре поля не дают ему стать номером 1 в сборной Франции. В "Манчестере" позиции в центре поля обещают стать настоящей проблемой, ведь Поль Погба давно навострил лыжи в "Реал", а Андера Эрреру уже давно связывают с ПСЖ. На фоне провала Фреда и постепенного спада от Матича Сульшеру придется подумать об адекватной замене. Уже сейчас, в свои 22, Ндомбеле сочетает в себе черты Погба и Канте. Он одновременно может сыграть роль "волнореза", пресекая атаки соперника, или обеспечить мобильность, динамизм, силовой дриблинг и продвижение вперед за счет передач любой длинны в тот момент, когда "дьяволам" придется атаковать. Проблема только в том, что Ндомбеле – лакомый кусок на рынке, и за него придется серьезно побороться.
Кай Хаверц ("Байер") – центральный полузащитник
Несмотря на то, что Каю Хаверцу лишь 19 лет, он уже успел провести более 100 матчей в составе "Байера", а текущий сезон и вовсе лучший в его карьере – 17 голов и 6 результативных передач во всех турнирах яркое тому подтверждение. Уже сейчас он часто сравнивается с Баллаком за спектр своих умений. Юный немец способен выдать креативную и нестандартную передачу на любое расстояние, разгонять контратаки, а также самостоятельно их завершать. Еще один козырь Кая – его универсальность. Первоначально Хаверц исполнял функции вингера, и лишь в текущем сезоне его стали использовать как центрального полузащитника (очень похожая ситуация с Бернарду Силвой). Уже сейчас Кай Хаверц является одним из самых дорогих и известных молодых игроков на своей позиции, так что подписание этого вундеркинда станет большой удачей для "красных дьяволов".
Мауро Икарди ("Интер") – форвард
Основной форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку обеспечивает в среднем 1 гол за 130 минут игрового времени, но при этом его статистика все равно не убеждает людей, приближенных к футболу, что этот страйкер способен решать большие задачи. В первую очередь потому, что его голевой успех в поединках против топовых соперников весьма минимальный. Икарди, возможно, не даст МЮ больше, чем 1 гол за 130 минут, однако с одним из лучших игроков штрафной площадке в Европе атака Сульшера явно станет более уверенной. Мауро не так часто получает моменты, однако его реализация часто доходит до 50%. Важный аспект его дальнейшего трансфера – постоянные скандалы с руководством "Интера" и частые резко негативные заявления его жены-агента Ванды Нары. Все это ставит его будущее в Милане под вопросом!
Игорь Малиенко | soccernews.ru
Личный футбольный блог автора в Instagram
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА
-
"Челси" принял окончательное решение по будущему Игуаина
-
"Ливерпуль" нацелился на Винисиуса Жуниора
Лента новостей
-
"Интер" объявил о продлении контракта со Шкриньяром
-
Семак: "От предложения ПСЖ по трансферу Паредеса нельзя было отказаться"
-
Мак может покинуть "Зенит" по окончании сезона
-
Дель Пьеро сравнил Клоппа и Гвардиолу
-
Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку
-
1
Дембеле пропустит финал Кубка Испании
-
Агент Бекао: "Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами"
-
Жуниньо близок к возвращению в "Лион", команду может возглавить Артета
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
Адвокат: "Мамаев рассчитывает, что апелляционная инстанция примет более справедливое законное решение"
-
"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы
-
Раньери может возглавить "Селтик"
-
Лапорта: "Большинство фанатов "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде"
-
Бывший спортивный директор "Зенита" назвал футбольных звёзд, которые могли оказаться в клубе
-
Яя Туре получил предложение из Китая
-
"Кристал Пэлас" оценил своего игрока в 92 миллиона евро
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Бердыев рассказал, когда объявит решение о своём будущем в "Рубине"
-
Зидан хочет видеть в "Реале" второго бомбардира Лиги 1
-
"Манчестер Юнайтед" презентовал форму на следующий сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16