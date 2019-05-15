ТОП-6 игроков, который способны усилить "Манчестер Юнайтед" уже этим летом

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ТОП-6 игроков, который способны усилить "Манчестер Юнайтед" уже этим летом

Текущий сезон получился просто ужасным для "Манчестер Юнайтед" как в плане игры, так и плане результатов. Команда заняла итоговое 6 место в турнирной таблице и отстала от чемпиона (от своего главного врага, кстати) на 32 очка, что является худшим результатом клуба за последние 45 лет. Ну и чего таить греха – "красные дьяволы" никак не могут найти своего спасителя. Философия Ван Гала не сработала, автобус Жозе Моуринью порядком устарел и новейшие спортивные машины Хосепа Гвардиолы и Юргена Клопа легко способны если не пробить, то обойти его, а Уле-Гуннар Сульшер хоть и казался "новым Зиданом", но под конец сезона также очень здорово просел и проиграл все, что стояло на кону. Какой выход из подобной ситуации? Очевидно, первоначально речь идет об усилении состава, ведь даже в плане фамилий (не говоря об уровне) "Манчестер Юнайтед" не может превзойти таких соперников, как "Челси" и "Тоттенхэм", не говоря уже о "синих" соседях по городу. Редакция Soccernews проанализировала европейские СМИ и определила список из 6 игроков, которые могли бы значительно укрепить состав "дьяволов" уже этим летом.

Калиду Кулибали ("Наполи") – центральный защитник

Феномен Кулибали заключается в том, что он все еще не может похвастаться авторитетом и статусом суперзвезды в футбольных кругах, постоянно уступая лидирующие позиции таким людям, как Ван Дейк, Варан, Рамос и Пике. Однако, ни один разговор о лучших защитниках мира не может обойтись без этого сенегальца. У Кулибали есть весь набор данных, чтобы стать частью более статусного клуба, чем "Наполи". Мощное телосложение помогает выигрывать борьбу в воздухе, а также останавливать даже самых быстрых и техничных нападающих, а понимание игры, привитое Маурицио Сарри, повлияло на действия игрока в атаке. Теперь Калиду умеет отдавать нацеленные длинные передачи, начиная таким образом атаки, а также совершать рывки на чужую половину поля с целью протаранить защиту соперника и забить головой. Уникальный набор навыков может значительно помочь МЮ. Вопрос лишь в том, хочет ли Кулибали уходить в кризисную команду?

Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг" – центральный защитник)

Существует информация, что Дайо Упамекано мог оказаться в "Манчестер Юнайтед" еще в 2015 году, но тогда "дьяволы" долго торговались с "Валенсьеном" и в итоге трансфер сорвался. Однако. Возвращение к кандидатуре француза было бы весьма логичным этим летом, поскольку центр обороны – это одна из наиболее нерешенных проблем Сульшера. Упамекано очень напоминает нашего прошлого защитника Калиду Кулибали. Он быстрый, сильный и прекрасно играет в дуэлях один на один. Во многом благодаря ему оборона "Лейпцига" является лучший в текущем сезоне Бундеслиги.

Аарон Уан-Биссака ("Кристал Пэлэс") – правый защитник

В текущем сезоне Эшли Янга порядком раскритиковали за не самую удачную игру на правом фланге, однако чего еще ожидать от футболиста, который уже несколько лет ставится на разные позиции в защите вместо того, чтобы играть на более привычных позициях ближе к атаке. Безусловно, Сульшер должен бы заняться усилением правого фланга обороны, и в АПЛ есть футболист, который за относительно небольшие деньги (до 50 млн евро) должен усилить эту позицию. Речь о защитнике "Кристал Пэлэс" Аароне Уан-Биссаке. 21-летний футболист взял награду игрока года внутри своего клуба, хотя формально это лишь первый сезон англичанина на высоком уровне. Его главное преимущество – скорость, которая позволяет догонять даже самых быстрых вингеров в Премьер-лиге, а также регулярно подключаться к атаке. Этот игрок определенно придется ко двору.

Танги Ндомбеле ("Лион") – опорный полузащитник

Рассказы о Танги Ндомбеле перестали быть редкостью после того, как француз буквально взорвался в "Лионе", и только целая куча качественных игроков в центре поля не дают ему стать номером 1 в сборной Франции. В "Манчестере" позиции в центре поля обещают стать настоящей проблемой, ведь Поль Погба давно навострил лыжи в "Реал", а Андера Эрреру уже давно связывают с ПСЖ. На фоне провала Фреда и постепенного спада от Матича Сульшеру придется подумать об адекватной замене. Уже сейчас, в свои 22, Ндомбеле сочетает в себе черты Погба и Канте. Он одновременно может сыграть роль "волнореза", пресекая атаки соперника, или обеспечить мобильность, динамизм, силовой дриблинг и продвижение вперед за счет передач любой длинны в тот момент, когда "дьяволам" придется атаковать. Проблема только в том, что Ндомбеле – лакомый кусок на рынке, и за него придется серьезно побороться.

Кай Хаверц ("Байер") – центральный полузащитник

Несмотря на то, что Каю Хаверцу лишь 19 лет, он уже успел провести более 100 матчей в составе "Байера", а текущий сезон и вовсе лучший в его карьере – 17 голов и 6 результативных передач во всех турнирах яркое тому подтверждение. Уже сейчас он часто сравнивается с Баллаком за спектр своих умений. Юный немец способен выдать креативную и нестандартную передачу на любое расстояние, разгонять контратаки, а также самостоятельно их завершать. Еще один козырь Кая – его универсальность. Первоначально Хаверц исполнял функции вингера, и лишь в текущем сезоне его стали использовать как центрального полузащитника (очень похожая ситуация с Бернарду Силвой). Уже сейчас Кай Хаверц является одним из самых дорогих и известных молодых игроков на своей позиции, так что подписание этого вундеркинда станет большой удачей для "красных дьяволов".

Мауро Икарди ("Интер") – форвард

Основной форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку обеспечивает в среднем 1 гол за 130 минут игрового времени, но при этом его статистика все равно не убеждает людей, приближенных к футболу, что этот страйкер способен решать большие задачи. В первую очередь потому, что его голевой успех в поединках против топовых соперников весьма минимальный. Икарди, возможно, не даст МЮ больше, чем 1 гол за 130 минут, однако с одним из лучших игроков штрафной площадке в Европе атака Сульшера явно станет более уверенной. Мауро не так часто получает моменты, однако его реализация часто доходит до 50%. Важный аспект его дальнейшего трансфера – постоянные скандалы с руководством "Интера" и частые резко негативные заявления его жены-агента Ванды Нары. Все это ставит его будущее в Милане под вопросом!

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора в Instagram
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Комментарии

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Gerkules
Gerkules

Икарди зачем то у нас Лукаку есть

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Крош
Крош

Ему даже бывает мяч тяжело принять.

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Крош
Крош

Ему даже бывает мяч тяжело принять.

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Крош
Крош

Это у меня мышь так срабатывает.

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Крош
Крош

Ему даже бывает мяч тяжело принять.

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Крош
Крош

Икарди не подходит АПЛ.

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