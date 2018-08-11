Топ-6 клубов АПЛ по тратам в летнее трансферное окно

Теги ливерпульфулхэмчелсиарсенал лондонвест хэм юнайтедэвертон

Топ-6 клубов АПЛ по тратам в летнее трансферное окноВ четверг в Англии закрылось летнее трансферное окно. По его итогам стало известно, кто в Англии потратил самые большие суммы на усиление своих составов. Так, первая шестерка этого рейтинга выглядит так:

1. "Ливерпуль" - 183 миллиона евро
2. "Фулхэм" - 117 миллионов евро
3. "Челси" - 100 миллионов евро
4. "Вест Хэм" - 98 миллионов евро
5-6. "Арсенал" - 73,5 миллиона евро
5-6. "Эвертон" - 73,5 миллиона евро

Напомним, сегодня "Челси" сыграет с "Хаддерсфилдом". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 1 3
2 Борнмут 1 3
3 Кристал Пэлас 1 3
4 Уотфорд 1 3
5 Манчестер Юнайтед 1 3
6 Тоттенхэм 1 3
7 Эвертон 1 1
8 Вулверхэмптон 1 1
9 Арсенал Лондон 0 0
10 Бернли 0 0
11 Ливерпуль 0 0
12 Манчестер Сити 0 0
13 Саутгемптон 0 0
14 Вест Хэм Юнайтед 0 0
15 Лестер Сити 1 0
16 Ньюкасл Юнайтед 1 0
17 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
18 Кардифф Сити 1 0
19 Фулхэм 1 0
20 Хаддерсфилд Таун 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов