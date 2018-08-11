Топ-6 клубов АПЛ по тратам в летнее трансферное окно

В четверг в Англии закрылось летнее трансферное окно. По его итогам стало известно, кто в Англии потратил самые большие суммы на усиление своих составов. Так, первая шестерка этого рейтинга выглядит так:

1. "Ливерпуль" - 183 миллиона евро

2. "Фулхэм" - 117 миллионов евро

3. "Челси" - 100 миллионов евро

4. "Вест Хэм" - 98 миллионов евро

5-6. "Арсенал" - 73,5 миллиона евро

5-6. "Эвертон" - 73,5 миллиона евро

Напомним, сегодня "Челси" сыграет с "Хаддерсфилдом". | soccernews.ru