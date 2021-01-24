ТОП-6 молодых футболистов, которых не разглядели тренеры "Челси"

Кевин Де Брюйне

Сейчас мало кто помнит, но бельгийская звезда одевала футболку "Челси", да еще и за сравнительно небольшие деньги (9 млн евро). Правда следующие полгода после подписания контракта Де Брюйне выступал в родном "Генке" на правах аренды. Сезон 2012/13 один из лучших плеймейкеров современности проводил в Германии. Успешная игра за бременский "Вердер" (33 матча, 10 голов) заставила боссов со "Стэмфорд Бридж" вернуть блудного сына домой. Однако ему не повезло с Моуринью. Не рассмотрев особых задатков у Кевина (425 минут за 9 матчей в первой половине сезона 2013/14), Сеу Жозе дал "зеленый свет" на зимний трансфер в "Вольфсбург" (22 млн евро). Что было дальше – всем хорошо известно. Летом 2015 года "волки" сорвали куш, продав Де Брюйне в "Манчестер Сити" за 76 млн евро! Под руководством Гвардиолы бельгиец раскрылся на все сто.

Ромелу Лукаку

Очередной бельгийский вундеркинд, за судьбой которого следила вся Европа, летом 2011-го, упаковал чемоданы именно в Лондон. Сюда как магнитом притягивало многообещающих "проспектов". В отличие от Де Брюйне, 18-летнего форварда оставили в первой команде "пенсионеров", но тот фактически не играл (12 матчей, 0 голов). После провального старта Лукаку был арендован "Вест Бромвичем", а затем перебрался в "Эвертон". Там он стал звездой АПЛ. "Ириски" воспользовались правом выкупа за 34 миллиона евро. Наколотив 87 мячей во всех турнирах, бельгиец привлек внимание МЮ, но на "Олд Траффорд" забивал значительно меньше, чем ожидалось. Подход к нападающему нашел Антонио Конте – в "Интере" мы видим нового безжалостного Лукаку, который не замечает соперников (73 матча, 51 мяч).

Торган Азар

Азар-младший перебрался на "Стэмфорд Бридж" вместе со звездным братом (лето 2012), но в основе "cиних" никогда не играл. "Ланс" получил за перспективного вингера полмиллиона евро, "Челси" вроде сделал хорошую инвестицию, но без малейшей выгоды для спортивного проекта. Следующие два года Торган защищал цвета бельгийского "Зюлте-Варегем", а потом засиял в гладбахской "Боруссии" (182 матча, 44 гола и 46 ассистов), которая в итоге выкупила бельгийца за 8 млн. Летом 2019-го Дортмунд выложил "жеребцам" сумму втрое больше (25 миллионов). Пока Азар выступает с переменным успехом.

Тибо Куртуа

Скауты Абрамовича буквально заполонили бельгийский рынок. Куртуа также прошел через лондонскую "школу выживания". Челси подписал его за 9 млн евро и немедленно отправил в "Атлетико". Старенький "Кальдерон" вырастил вратаря мирового класса, поэтому возвращение на Туманный Альбион было вопросом времени. Так оно и произошло – сезон 2014/15 Куртуа начал вместе с командой Жозе Моуринью. В футболке "синих" бельгиец провел 154 матча, пропустив 152 мяча, 58 раз оставлял ворота на замке. После 4-х хороших лет Куртуа форсировал трансфер в "Реал".

Кеннеди

Бразильский вингер – относительно свежий случай. Воспитанник "Флуминенсе" достался "пенсионерам" за почти 7 млн фунтов. После многочисленных траблов с рабочей визой "Челси" все же завершил переход Кеннеди в августе 2015 года. Моуринью быстро подтянул его к основной обойме, однако бразилец откровенно разочаровал. Тактическая неграмотность, отсутствие регулярности, "аллергия" на британскую погоду – 15 неполных матчей в сезоне 2015/16 стали приговором для юного латиноамериканца, который мечтал о АПЛ. "Уотфорд", "Ньюкасл", "Хетафе" и "Гранада" – это периодические вспышки таланта. Кеннеди только 24, но света в конце тоннеля пока не видно. Похожая судьба постигла еще нескольких известных исполнителей. Уоллес Оливейра, Улисес Давила, Омеруо или тот же Патрик Бэмфорд из "Лидса" меняли клубы как перчатки после короткого вояжа в стан "синих". На вершину же поднимались очень немногие!

Мохамед Салах

Еще один пример футболиста, которого купили просто из-за того, что он неплохо себя показывал, но при этом его возможная интеграция в командные взаимодействия практически не оценивалась. Салах попал в "Челси" после двух неплохих сезонов в "Базеле", где египтянин отличился 9 раз в 47 поединках, в том числе очень неплохо показал себя в Лиге Европы, в частности против того же "Челси". Сумма трансфера составила 16 млн евро. После немногочисленных попыток заиграть на "Стэмфорд Бридж", Салах поехал покорять Италию, где сначала неплохо показал себя в составе "Фиорентины", а потом стал ключевым игроком "Ромы". Именно волки решили выкупить контракт вингера за 15 млн евро. 31 гол в 65 матчах убедили боссов "Ливерпуля" обратить внимание на скоростного нападающего. Дальнейшая история всем известна!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников