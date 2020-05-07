ТОП-7 игроков, которые играли на космическом уровне, но так ничего и не выиграли
Сегодня наш взор упадет на футболистов, которые играли на достаточно высоком уровне, но так и не смогли что-либо выиграть. Ранее мы уже работали над материалами подобного типа, сегодня пришло время сбить все это воедино и представить ТОП-7 футболистов, оставшихся без каких-либо трофеев!
Антонио Ди Натале
На протяжении нескольких лет Антонио Ди Натале был одним из ведущих игроков Серии "А". Дважды форвард становился лучшим бомбардиром лиги, а в 2010 году был признан футболистом года в Италии. К несчастью, он играл в составе "Удинезе" и никогда не доходил даже до финалов кубковых соревнований на протяжении клубной карьеры. Совсем другая история со сборной Италии. Антонио Ди Натале был частью национальной команды на Евро 2012, но в финале Италия проиграла испанцам со счетом 4:0.
Йылдырай Баштюрк
Турецкий полузащитник, родившийся в Германии, был невероятно близок к тому, чтобы собрать внушительную коллекцию медалей. Он был частью леверкузенского "Байера", который "почти все выиграл" в сезоне 2001/2002, но в итоге проиграл финал Кубка Германии, финал Лиги Чемпионов, а также за 2 тура до конца чемпионата упустил Серебряную Салатницу. Тогда же Баштюрк дошел до полуфинала Чемпионата Мира, но не пробился в главный матч, проиграв будущему чемпиону – Бразилии. Однако, матч за третье место турок выиграл, соответственно он хотя бы знает, как выглядят медали.
Мэттью Ле Тиссье
Это одна из самых знаменитых тайн в современной жизни: как определить лучшую форму Мэттью Ле Тиссье. В свои лучшие годы он был неплох – способный на вопиющие подвиги и дальние удары, которые помогли ему выиграть 3 награды "goal of the month". Чего бы он достиг, если бы вышел за пределы комфортной колыбельной под названием "Саутгемптон". В итоге, Тиссье всю жизнь болтался в середине таблицы, ам наибольшим достижением стал финал Кубка полноправного члена – английского турнира, который перестал существовать в 1992 году.
Сократес
Культовая икона Сократес наслаждался довольно выдающейся карьерой и коллекционировал медали регионального значения в запутанной бразильской системе лиг и кубков. Однако, несмотря на звездную международную карьеру и долгие периоды в "Коринтиасе" и "Ботафого", он никогда не выигрывал национальных или наднациональных трофеев. В 1983 году он был частью сборной Бразилии, которая проиграла Уругваю в финале Копа Америка.
Бернд Шнайдер
Шнайдер, по прозвищу "белый бразилец" был членом леверкузенского "Байера" на протяжении 10 лет. Он имел важное значение в продвижении немцев до финала Лиги Чемпионов в сезоне 2001/2002 – Шнайдер отдал больше голевых передач, чем любой другой игрок в течении турнира. После тройного разочарования настало еще и четвертое – летом Германия проиграла Бразилии в финале Чемпионата Мира. Очевидно, что, если бы Шнайдер был настоящим бразильцем, он выиграл бы намного больше.
Джермейн Дефо
Если Джермейн Дефо не выиграет трофеев в составе "Рейнджерс", или вдруг не уедет в один из сильнейших клубов Китая, его звездная карьера так и закончится без выигрыша трофея. Дефо является одним из лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги, но при этом он имеет лишь серебряные медали Суперкубка Англии. В 2008 году он покинул "Тоттенхэм" за неделю до того, как "шпоры" победили "Челси" в финале Кубка Лиги, а чуть позже не смог взять трофей Кубка Англии с "Портсмутом", так как был заигран за другой клуб.
Лейтон Бейнс
Было время, когда Лейтон Бейнс считался самым "желаемым" левым защитником в английском футболе и славился своими точными кроссами. Как сообщается, "Манчестер Юнайтед" звал Бейнса к себе, но тот предпочел остаться в "Эвертоне". В 2009 он проиграл финал Кубка Англии ("Челси"). До этого также был финал Кубка Лиги и второе место Чемпионшипа еще с "Уиганом".
Игорь Малиенко | soccernews.ru
Лента новостей
-
"Какой он большой": Тарасов показал винт, извлечённый из его ноги
-
Одриосола высоко отозвался о Зидане
-
Дзюба вошёл в топ-25 будущих свободных агентов по версии 90min
-
"Манчестер Юнайтед" может отложить трансфер Санчо
-
У игрока "Торино" обнаружен коронавирус
-
Смолов посетовал, что жилплощадь в Испании не позволяет ему эффективно тренироваться
-
ТОП-7 игроков, которые играли на космическом уровне, но так ничего и не выиграли
-
Алессандро Матри объявил о завершении карьеры
-
Клопп мог возглавить сборную Мексики
-
Директор "Чертаново" объяснил, почему московский клуб круче "Атлетика"
-
"Лужники" вошли в число лучших стадионов мира по версии Marca
-
Главные новости дня: 6 мая
-
В АПЛ введут ряд ограничений в случае возобновления сезона
-
Агент Квиды прокомментировал интерес ЦСКА
-
Игрок "Лос-Анджелес Гэлакси" рассказал, кого из футболистов ненавидит Ибрагимович
-
Mirror показал фото Сона в армии
-
"Спасибо за вашу поддержку": Дибала подтвердил выздоровление от коронавируса
-
ЦСКА интересуется чешским защитником
-
Мхитарян заявил о своем желании остаться в "Роме"
-
В Германии определились с датой возобновления Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18