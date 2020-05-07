ТОП-7 игроков, которые играли на космическом уровне, но так ничего и не выиграли

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ТОП-7 игроков, которые играли на космическом уровне, но так ничего и не выиграли

Сегодня наш взор упадет на футболистов, которые играли на достаточно высоком уровне, но так и не смогли что-либо выиграть. Ранее мы уже работали над материалами подобного типа, сегодня пришло время сбить все это воедино и представить ТОП-7 футболистов, оставшихся без каких-либо трофеев!

Антонио Ди Натале

На протяжении нескольких лет Антонио Ди Натале был одним из ведущих игроков Серии "А". Дважды форвард становился лучшим бомбардиром лиги, а в 2010 году был признан футболистом года в Италии. К несчастью, он играл в составе "Удинезе" и никогда не доходил даже до финалов кубковых соревнований на протяжении клубной карьеры. Совсем другая история со сборной Италии. Антонио Ди Натале был частью национальной команды на Евро 2012, но в финале Италия проиграла испанцам со счетом 4:0.

Йылдырай Баштюрк

Турецкий полузащитник, родившийся в Германии, был невероятно близок к тому, чтобы собрать внушительную коллекцию медалей. Он был частью леверкузенского "Байера", который "почти все выиграл" в сезоне 2001/2002, но в итоге проиграл финал Кубка Германии, финал Лиги Чемпионов, а также за 2 тура до конца чемпионата упустил Серебряную Салатницу. Тогда же Баштюрк дошел до полуфинала Чемпионата Мира, но не пробился в главный матч, проиграв будущему чемпиону – Бразилии. Однако, матч за третье место турок выиграл, соответственно он хотя бы знает, как выглядят медали.

Мэттью Ле Тиссье

Это одна из самых знаменитых тайн в современной жизни: как определить лучшую форму Мэттью Ле Тиссье. В свои лучшие годы он был неплох – способный на вопиющие подвиги и дальние удары, которые помогли ему выиграть 3 награды "goal of the month". Чего бы он достиг, если бы вышел за пределы комфортной колыбельной под названием "Саутгемптон". В итоге, Тиссье всю жизнь болтался в середине таблицы, ам наибольшим достижением стал финал Кубка полноправного члена – английского турнира, который перестал существовать в 1992 году.

Сократес   

Культовая икона Сократес наслаждался довольно выдающейся карьерой и коллекционировал медали регионального значения в запутанной бразильской системе лиг и кубков. Однако, несмотря на звездную международную карьеру и долгие периоды в "Коринтиасе" и "Ботафого", он никогда не выигрывал национальных или наднациональных трофеев. В 1983 году он был частью сборной Бразилии, которая проиграла Уругваю в финале Копа Америка.

Бернд Шнайдер

Шнайдер, по прозвищу "белый бразилец" был членом леверкузенского "Байера" на протяжении 10 лет. Он имел важное значение в продвижении немцев до финала Лиги Чемпионов в сезоне 2001/2002 – Шнайдер отдал больше голевых передач, чем любой другой игрок в течении турнира. После тройного разочарования настало еще и четвертое – летом Германия проиграла Бразилии в финале Чемпионата Мира. Очевидно, что, если бы Шнайдер был настоящим бразильцем, он выиграл бы намного больше.

Джермейн Дефо

Если Джермейн Дефо не выиграет трофеев в составе "Рейнджерс", или вдруг не уедет в один из сильнейших клубов Китая, его звездная карьера так и закончится без выигрыша трофея. Дефо является одним из лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги, но при этом он имеет лишь серебряные медали Суперкубка Англии. В 2008 году он покинул "Тоттенхэм" за неделю до того, как "шпоры" победили "Челси" в финале Кубка Лиги, а чуть позже не смог взять трофей Кубка Англии с "Портсмутом", так как был заигран за другой клуб.

Лейтон Бейнс

Было время, когда Лейтон Бейнс считался самым "желаемым" левым защитником в английском футболе и славился своими точными кроссами. Как сообщается, "Манчестер Юнайтед" звал Бейнса к себе, но тот предпочел остаться в "Эвертоне". В 2009 он проиграл финал Кубка Англии ("Челси"). До этого также был финал Кубка Лиги и второе место Чемпионшипа еще с "Уиганом".

Игорь Малиенко soccernews.ru
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