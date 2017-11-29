Топ-7 лучших линий защиты текущего сезона

Теги манчестер ситинаполипсж

Топ-7 лучших линий защиты текущего сезонаПодводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг лучших линий защиты топ-5 первенств Старого Света, составленный на основе учета количества допущенных ударов по своим воротам из пределов штрафной площади в среднем за матч.

1. "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 41

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 3,15

Пропущено голов: 8

2. "НАПОЛИ"

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 50

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 3,57

Пропущено голов: 9

3. ПСЖ

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 56

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 4,00

Пропущено голов: 10

4. "БАВАРИЯ"

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 56

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 4,31

Пропущено голов: 10

5. "РЕАЛ"

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 58

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 4,46

Пропущено голов: 11

6. "ЮВЕНТУС"

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 59

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 4,54

Пропущено голов: 13

7. "ЛИВЕРПУЛЬ"

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 62

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 4,77

Пропущено голов: 18

Не пропустите: вот так бы выглядела сегодняшняя "Валенсия", не продавай она своих лидеров. | soccernews.ru

комментарии
Хейтер МЮ

А сколько же МЮ ударов позволяет? Одна из лучших защит в Европе - и нет в этом списке.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
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