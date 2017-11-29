Топ-7 лучших линий защиты текущего сезона

Подводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг лучших линий защиты топ-5 первенств Старого Света, составленный на основе учета количества допущенных ударов по своим воротам из пределов штрафной площади в среднем за матч.

1. "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 41

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 3,15

Пропущено голов: 8

2. "НАПОЛИ"

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 50

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 3,57

Пропущено голов: 9

3. ПСЖ

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 56

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 4,00

Пропущено голов: 10

4. "БАВАРИЯ"

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 56

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 4,31

Пропущено голов: 10

5. "РЕАЛ"

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 58

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 4,46

Пропущено голов: 11

6. "ЮВЕНТУС"

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 59

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 4,54

Пропущено голов: 13

7. "ЛИВЕРПУЛЬ"

Количество нанесенных соперником ударов по воротам: 62

Количество нанесенных соперником ударов по воротам в среднем за игру: 4,77

Пропущено голов: 18

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