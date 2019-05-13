ТОП-8 футболистов из вылетевших из АПЛ команд, которые достойны остаться в элите английского футбола

Если игрок вылетает со своей командой из АПЛ, это еще не значит, что он недостоин остаться на самом высоком уровне. Редакция Soccernews, при помощи портала FourFourTwo, выделяет 8 игроков из вылетевших из АПЛ команд, которые должны остаться в элите английского футбола при помощи трансферов в более сильные коллективы.

Нил Этеридж ("Кардифф Сити")

"Кардифф" признал своего голкипера Нил Этериджа игроком года в команде. И, пожалуй, это один из главных бриллиантов этого клуба, за которым стоит погоняться клубам из АПЛ. Этеридж стал достойно заменой Дэвиду Маршаллу, который занимал место в воротах "синих птиц" с 2009 по 2016 года. Нил является вторым игроком Премьер-лиги, после Лукаша Фабиански, по количеству совершенных сейвов. Кроме того, Этеридж является специалистом по отбитию пенальти, что было доказано уже в первых матчах сезона. Заинтересованность "Борнмута" не выглядит столь удивительной.

Аарон Муй ("Хаддерсфилд")

Австралиец стал настоящим открытием "Хаддерсфилда" на протяжении его двух предыдущих сезонов АПЛ, однако нельзя не заметить, что под конец Муй несколько сдал – все же сложно поддерживать одинаковый уровень в команде, которая резко падает на дно. И даже в этой ситуации Аарон выглядел предпочтительней остальных. Его храбрые прыжки в подкаты и отличные физические данные могут помочь многим клубам АПЛ. Сообщается, что Рафаэль Бенитес хотел бы подписать Муя к себе в "Ньюкасл", однако не факт, что боссы "сорок" одобрят эту идею, ведь в сентябре Мую исполнится уже 29 лет.

Виктор Камараса ("Кардифф Сити")

Талантливые испанцы редко хотят играть под руководством Нила Уорнока (и наоборот), но даже в классической британской команде с классическим британским стилем Камараса смог продемонстрировать свои потенциал, технику и продуктивность. В условиях глубокого консерватизма Камараса забил 5 голов (в том числе в ворота "Лестера" и "Челси"), а также отдал 4 результативных передачи. Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявлял "Тоттенхэм", однако очевидно, что Камарасе стоит попробовать себя в клубе более среднего класса.

Филип Биллинг ("Хаддерсфилд")

Прошло почти два месяца со времени, когда Фил Биллинг провел свою последнюю игру за "Хаддерсфилд". Считается, что это последняя игра в сезоне, однако есть впечатление, что речь идет о вечности. Биллинг получил немалую порцию аплодисментов в команде и был признан игроком года. Биллинг всего лишь недавно достиг своего совершеннолетия, так что ему еще предстоит раскрыть свой потенциал. Для этого есть все данные: хорошие физические данные, мощный удар с любой дистанции и невероятная прыткость во время забеганий вперед. Очевидно, что такой набор данных пригодится тренерам из второй части АПЛ, чей футбол напоминает классическое британское движение.

Жан-Мишель Серри ("Фулхэм")

Несмотря на то, что сезон Серри в "Фулхэме" стал во многом провальным, игрок подобного калибра может получить несколько предложений по ходу летнего трансферного окна. В конце концов в 2017 году сам Хави призвал "Барселону" подписать этого футболиста, так как его стиль игры полностью подходит каталонцам. В связи с этим возникает вопрос как Серри проявит себя в команде, которая более разумно подходит к комплектации состава (а не покупает всех игроков с условно громкой фамилией) и не имеет столь глобальных проблем в обороне.

Теренс Конголо ("Хаддерсфилд")

Прошло 5 лет с того момента, как молодой Вирджил Ван Дейк был исключен из сборной Нидерландов ради еще одного талантливого защитника – Теренсе Конголо. Как видно, в течении 5 лет один представитель Голландии достиг больше, чем другой, и в роли более успешного выступает не наш сегодняшний герой. Тем не менее, Конголо показал, что способен тянуть уровень АПЛ. Левоногий центральный защитник – это не такое уж и частое явление в футболе, а если он может похвастаться завидной выносливостью и умением "подчистить" в нужный момент, то клубы Премьер-лиги явно должны обратить на него внимание.

Александар Митрович ("Фулхэм")

Несмотря на довольно неважную вторую половину сезона, сербский форвард все же забил целых 11 голов в чемпионате. Да, это в 2 раза меньше, чем в обладателя (точнее – обладателей) Золотой Бутсы, но при этом достаточно мало форвардов из клубов второй половины турнирной таблицы забили больше. Если и скидывать на кого-то вину за провал "Фулхэма", то точно не на Митровича. Наоборот – неплохие результаты в клубе с предпоследнего места в таблице значительно его выделили. Как сообщается, "Вест Хэм" готов подписать Александара себе уже летом. Не исключено, что и другие клубы АПЛ захотят принять участие в трансферном аукционе, где Митрович будет в качестве лота.

Райан Сессеньон ("Фулхэм")

Разочаровывающий сезон от Райана Сессеньона! Во всяком случае от футболиста, который феерил в Чемпионшипе, и которого сравнивали с Гаретом Бэйлом, ждали гораздо большего. Тем не менее, Сессеньон сделал минимальные усилия, чтобы себя продать. На фоне провального выступления "дачников" англичанин смог отметится 2 голами и 6 результативными передачами. Если говорить о возвращении в АПЛ, то здесь главным вопросом является цена. "Фулхэм" всегда оценивал свою молодую звезду в не менее чем 50 млн евро, однако теперь такие деньги за игрока, чей единственный серьезный опыт в АПЛ получился горьким, кажутся абсурдными. Игроку всего 18, так что в будущем он способен стать ярким элементом нынешних "Ливерпуля" или "Тоттенхэма"!

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.

Перевел, адаптировал и дополнил Игорь Малиенко | soccernews.ru