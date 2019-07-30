ТОП-8 футболистов, которые игнорировали предсезонные сборы ради перехода в другой клуб

Времена, когда футбольные клубы могли силой удерживать своих игроков в составе давно прошли. Никакие долгосрочные контракты не гарантируют, что лидер команды не покинет ее [команду] во время ближайшего трансферного окна. С появлением агентов, которые хорошо разбираются в юриспруденции и тонкостях бизнеса (а современный футбол – это, прежде всего, бизнес), футболистам стало намного легче влиять на свое будущее. Неудивительно, что в последнее время увеличилось количество случаев, когда игроки идут на открытый конфликт со своими клубами, требуя удовлетворить свои требования, шантажируя или даже угрожая. И все это ради улучшения финансовых условий сотрудничества, а еще чаще – чтобы уйти из команды. Только этим летом у всех на глазах развивались трансферные саги с участием Гризманн и Неймара, но они – не единственные, кто прибегал к подобным шагам. Редакция Soccernews вспоминает подобные прецеденты.

Лоран Косельны ("Арсенал", 2019)

Немало болельщиков лондонского "Арсенала" были шокированы поступком капитана команды Лорана Косельны, который отказался от нового контракта и пытается ускорить свой уход с "Эмирейтс". Француз разочарован стратегией "канониров", которые не могут даже выиграть борьбу за место в ТОП-4 АПЛ, а в Лиге Европы в финале уступили "Челси". Лоран рассчитывал, что 10 лет, в течение которых он защищал цвета "Арсенала", будут достаточным аргументом для руководства, чтобы позволить ему вернуться на родину бесплатно. Мало того, защитник утверждает, что у него даже была такая договоренность, но клуб полностью отрицает такую ​​информацию. Унаи Эмери рассчитывал на Косельны как на основного исполнителя в грядущем сезоне. Однако, похоже, капитан "Арсенала" свой последний матч за клуб уже сыграл.

Неймар (ПСЖ, 2019)

Летом 2017-го года "Барселона" отпустила Неймара в ПСЖ, получив рекордную для мирового футбола сумму отступных – 222 млн евро. Бразилец рассчитывал наконец выйти из тени Лионеля Месси в столице Франции, но за 2 года на "Парк де Пренс" не сумевший достичь ничего выдающегося. Эпопея с вероятным возвращением бразильца в столицу Каталонии началась задолго до открытия трансферного окна. Над вероятным переходом работают посредники, поскольку между клубами очень напряженные отношения. Неймар откровенно заявил о намерении покинуть ПСЖ и даже не прибыл на начало предсезонной подготовки. Однако руководство парижан заняло принципиальную позицию и готово продать исполнителя только на свои условиях. Бразилец уже вернулся в расположение команды, но тренируется отдельно от партнеров и не участвует в товарищеских матчах.

Антуан Гризманн ("Атлетико", 2019)

Нападающий "Атлетико" объявил о том, что покинет мадридский клуб еще в середине мая. Казалось бы, в этой ситуации все должно было быть прозрачно. Однако в контракте Гризманна был пункт, предусматривающий уменьшение суммы отступных с 200 млн евро до 120 млн, начиная с 1 июля. Мадридцы рассчитывали продать действующего чемпиона мира до этой даты, но не получали никаких официальных предложений. С наступлением летних сборов "матрасники" требовали, чтобы Антуан вернулся в расположение команды и даже оштрафовали его на значительную сумму за опоздание. Гризманн же, не комментируя ситуацию, дождался начала июля и оформил свой переход в "Барселону". Однако на этом инцидент не был исчерпан. Руководство "Атлетико" утверждает, что имеет доказательства, что соглашение было заключен до 1 июля, и требует у каталонцев доплатить еще 80 млн евро. Федерация футбола Испании уже даже открыла дело против Гризманна и "Барселоны".

Тибо Куртуа ("Челси", 2018)

Бельгийский голкипер после успешного выступления на чемпионате мира 2018, где в составе сборной Бельгии получил бронзовые медали, решил не возвращаться в "Челси" и наконец оформить свой переход в "Реал". Куртуа повторил тот же трюк, что и в 2011 году, когда покидал "Генк". Голкипер просто не приехал в расположение команды, шантажируя клуб с целью ускорения трансфера. В обоих случаях план Тибо сработал. Главной целью возвращения в Мадрид, где он уже выступал в составе "Атлетико", была возможность быть ближе к семье, которая проживает в столице Испании. Однако футбольных дивидендов Куртуа практически не получил. "Реал" провалил прошлый сезон, выиграв лишь Клубный чемпионат мира, а голкипера постоянно критикуют за невыразительную игру.

Диего Коста ("Челси", 2017)

За год до демарша Куртуа похожий трюк удался Диего Косте. Справедливости ради нужно отметить, что у испанского нападающего хотя бы были причины для таких действий. Тогдашний наставник "Челси" Антонио Конте отправил форварду смс, в котором сообщил, что больше на него не рассчитывает. Возмущенный таким отношением Коста решил не возвращаться в Лондон и продолжил свой отпуск в Бразилии, параллельно требуя трансфера в "Атлетико", где его ждал Диего Симеоне. Футболисту удалось достичь своих целей, но Диего должен был ждать до января, чтобы дебютировать за мадридцев из-за запрета на регистрацию новых игроков. В свою очередь "Челси" так и не удалось найти нападающего, который сумел бы полноценно заменить Косту – ни Мората, ни Жиру с Игуаином с этой задачей не справились.

Усман Дембеле ("Боруссия" Дортмунд, 2017)

Дембеле стал главным открытием чемпионата Германии в сезоне 2016/17. О французе сразу заговорили как об одном из самых перспективных исполнителей, а он сам решил, что его время в "Боруссии" закончилось. Усман не прибыл на начало подготовки команды к новому первенству, а тогдашний тренер "шмелей" Петер Бош откровенно признался, что в клубе не знают, где находится игрок. Говорят, что он так спешил бежать из Дортмунда, что даже оставил вещи в своей съемной квартире. Так или иначе, но стать важным исполнителем на "Камп Ноу" Усман до сих пор не смог. Частично в этом виноваты травмы, но главной причиной называется отсутствие дисциплины. Этим летом "Барселона" готова отпустить француза в другой клуб, если получит достойное предложение.

Рахим Стерлинг ("Ливерпуль", 2015)

Стерлинг был одной из главных звезд "Ливерпуля" Брендана Роджерса. Однако противоречия относительно условий нового контракта на фоне интереса "Манчестер Сити" ускорили его уход из "Энфилда". Рахим был решительно настроен покинуть клуб и отказался лететь вместе с командой в турне по Азии, и таки добился своего. "Манчестер Сити" заплатил "Ливерпулю" около 50 млн евро. После двух невнятных сезонов Стерлинг наконец нашел свою игру, в чем ему сильно помог нынешний менеджер "горожан" Хосеп Гвардиола. В прошлом сезоне PFA даже признала Рахима лучшим молодым игроком лиги. Словом, его действия можно считать вполне оправданными.

Лука Модрич ("Тоттенхэм", 2012)

Мало кто может вспомнить, что Модрич в течении четырех лет был лидером полузащиты "Тоттенхэма". Когда его контракт со "шпорами" оставался действующим всего один год, хорват отказался от нового соглашения, которое предусматривало увеличение зарплаты в два раза. Лука знал об интересе "Реала", поэтому решил не тренироваться с лондонцами, которые готовились к предсезонному туру по США. В конце концов, игроку удалось достичь своего, а "Тоттенхэм" получил 40 млн евро компенсации. Первый сезон в Испании оказался для Модрича провальным – его признали одним из худших трансферов Ла Лиги в то межсезонье. Однако Лука сумел стать лидером "Реала", а 4 победы в Лиге чемпионов и Золотой мяч 2019 стали свидетельством правильности его выбора.

Игорь Малиенко | soccernews.ru