ТОП-8 футболистов, которые получат статус свободных агентов уже этим летом

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ТОП-8 футболистов, которые получат статус свободных агентов уже этим летом

Редакция Soccernews продолжает анализировать летние трансферы. Сегодня под прицелом 8 топ-футболистов, которые получат статус свободных агентов уже этим летом.

Даниэль Старридж ("Ливерпуль") – нападающий

Старридж собирается покинуть расположение "красных" после 6 лет пребывания на "Энфилде". Несколько лет назад, а конкретно в сезоне 2013/14, ныне 29-летний нападающий был огненной силой "Ливерпуля" и ставил рекорды результативности вместе с Суаресом. Однако в последние годы Старридж занимается лишь борьбой с травмами и набором формы, иногда посредством аренд в другие клубы ("Вест Бромвич"), так что его место за спиной Салаха, Фирмино, Мане, а теперь еще и Ориги выглядит весьма закономерным. Сейчас больше вопросов не о том, где Старридж продолжит карьеру, а о том, захотят ли серьезные клубы его брать.

Яссин Браими ("Порту") – вингер

В текущем сезоне алжирский вингер "Порту" Яссин Браими показывал очень хорошую игру, помог команде занять второе место в чемпионате Португалии, а также продвинуться в четвертьфинал Лиги Чемпионов, но все это не заставило его продлить контракт с клубом. Соглашение заканчивается уже этим летом. 29-летний футболист имеет очень хорошие возможности для продолжения карьеры. Согласно европейским источникам, его жаждут заполучить "Вест Хэм" и "Эвертон". Проблемой может стать лишь цена вопроса непосредственно с игроком. Англичане утверждают, что Браими хочет получать в новом клубе не менее 6 млн евро в год. Посмотрим, чем закончится эта история.

Фелипе Луис ("Атлетико" Мадрид) – левый защитник

Контракт Луиса с "Атлетико" истекает этим летом. Таким образом левый защитник закончит свое 8-летнее сотрудничество с "матрасниками", которое прерывалось лишь в сезоне 2014/2015 на в целом неудачную поездку в расположение "Челси". Ранее мы уже писали, что Луис рассматривается как кандидатура запасного левого защитника в "Барселоне", который должен будет добавлять команде надежности в случае отсутствия Альбы. Кроме того, на бразильца претендует "Рома", для которой приглашать опытных левых защитников стало любимым занятием.

Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед") – атакующий полузащитник

Время Хуана Маты в "Манчестер Юнайтед" нельзя назвать словами "как по маслу". Карьера испанца двигалась по синусоиде. За подъемами начинались длительные спуски. А если рассмотреть синусоиду внимательней, то можно заметить, что она немного неправильная, и моментов со спадами на ней гораздо больше. Соответственно, нет повода удивляться тому, что "красные дьяволы" не захотели подписывать с Матой новый контракт. Пока о дальнейших планах 31-летнего испанца ничего неизвестно. На горизонте маячат лишь трансферные слухи. Самые реальные и громкие касаются Рафаэля Бенитеса и его "Ньюкасла". Испанский наставник очень хочет видеть своего соотечественника на севере Англии.

Гарри Кэхилл ("Челси") – центральный защитник

Гарри Кэхилл окончательно подтвердил свой уход из "Челси", однако это не значит, что англичанин собирается уходить в тень. Наоборот, он все еще может стать одной из важных фигур в Премьер-лиге в следующем сезоне. В течении 7 сезонов Кэхилл выиграл совершенно все возможные турниры на клубном уровне, так что его опыт хотят подхватить многие коллективы из АПЛ. Сообщается, что самый предметный интерес к центральному защитнику проявляет "Астон Вилла", которая вернулась в самую богатую лигу мира и стремится любыми способами укрепить свой состав во избежание последующего вылета.

Андре Рабьо (ПСЖ) – центральный полузащитник

Андре Рабьо – наверное, самый ценный футболист в нашем списке, ведь ему всего 24. "Доступность" подписания контракта сразу же привлекла к центральному полузащитнику большие имена. Интерес со стороны "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" не кажется чем-то из ряда вон. Более, того, ранее назывались такие клубы, как "Ювентус", "Барселона" и "Бавария". Единственная причина, по которой от Рабьо могут отказаться в последнюю секунду – плохой игровой тонус. Француз уже полгода не играет в футбол из-за конфликта с руководством, однако ком проблем стал увеличиваться еще прошлым летом из-за скандала с Дешамом, когда тот решил не вызывать Рабьо на триумфальный Чемпионат Мира.

Франк Рибери ("Бавария") – вингер

Франк Рибери – одно из самых громких свободных имен на трансферном рынке этим летом. Его дни в Мюнхене уже подошли к концу, об этом заявляли еще в начале текущего (если угодно – ушедшего сезона). Однако, несмотря на долгую и очень насыщенную на события и трофеи карьеру, Рибери заявил, что хочет поиграть в футбол еще несколько сезонов. Чаще всего информация, связанная с именем Франка, приходит из-за океана. Француза сватают сразу в несколько клубов МЛС и Австралии.

Арьен Роббен ("Бавария") – вингер

Вместе с Рибери "Баварию" покидает и Роббен. Его дальнейшую карьеру описать предельно сложно поскольку рядом со слухами о незамедлительном завершении карьеры постоянно летают всякие сенсационные заголовки о том, что ветерана-голландца планирует пригласить "Лестер" или еще какой-нибудь клуб из середины английской Премьер-лиги. Однако авторитетные источники утверждают, что этот трансфер маловероятный, ибо, к примеру, концепция "лисов" совсем не подходит под приглашение ветеранов. Куда более вероятными кажутся голландские варианты. Роббен может вернуться в свой родной "Гронинген" или попытаться достигнуть высот с "Аяксом" или ПСВ.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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