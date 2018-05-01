Топ-8 клубов по тратам в последнее десятилетие на трансферы

Теги манчестер ситипсжбарселона

Топ-8 клубов по тратам в последнее десятилетие на трансферыАвторитетное итальянское издание La Gazzetta Dello Sport опубликовало рейтинг клубов по тратам на трансферы за последнее десятилетие. Вот как выглядит его первая восьмерка:

1. "Манчестер Сити" - 1,584 миллиарда евро

2. "Барселона" - 1,151 миллиарда евро

3. ПСЖ - 1,151 миллиарда евро

4. "Челси" - 1,137 миллиарда евро

5. "Манчестер Юнайтед" - 1,018 миллиарда евро

6. "Реал" - 977 миллионов евро

7. "Ливерпуль" - 930 миллионов евро

8. "Ювентус" - 920 миллионов евро

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Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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