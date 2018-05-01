Топ-8 клубов по тратам в последнее десятилетие на трансферы

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta Dello Sport опубликовало рейтинг клубов по тратам на трансферы за последнее десятилетие. Вот как выглядит его первая восьмерка:

1. "Манчестер Сити" - 1,584 миллиарда евро

2. "Барселона" - 1,151 миллиарда евро

3. ПСЖ - 1,151 миллиарда евро

4. "Челси" - 1,137 миллиарда евро

5. "Манчестер Юнайтед" - 1,018 миллиарда евро

6. "Реал" - 977 миллионов евро

7. "Ливерпуль" - 930 миллионов евро

8. "Ювентус" - 920 миллионов евро

Не пропустите: только пять действующих игроков преодолели отметку в 400 забитых голов за карьеру.